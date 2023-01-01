Преобразование строки чисел в массив чисел в JavaScript#Основы JavaScript #Массивы и методы #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать строку чисел в числовой массив, воспользуйтесь методами
split и
map:
let nums = "1,2,3".split(',').map(Number); // Волшебство в одной строке!
Данный код сначала трансформирует строку в массив, разделяя её по запятой, и затем преобразует каждый элемент массива в число. В результате получаем
[1, 2, 3].
Защита от некорректных данных
Понятно, мы нашли простой метод, но в мире данных всегда стоит ожидать сюрпризов.
Если в строке присутствует иной разделитель, примените
регулярное выражение:
let str = "1-2-3";
let nums = str.split(/\s*-\s*/).map(Number); // Теперь nums: [1, 2, 3]!
// Регулярные выражения — наша защита: "Посторонним вход воспрещён!"
Если строка содержит нечисловые символы, избавьтесь от «мусора» следующим образом:
let sketchyStr = "1, a, 3";
let cleanNums = sketchyStr.split(',')
.map(element => element.trim())
.filter(element => /^\d+$/.test(element))
.map(Number);
// cleanNums теперь [1, 3]
// Один элемент не прошёл проверку и был отсечён.
Внимательно:
Number() возвращает
NaN для нечисловых строк, убедитесь, что вы не обмануты этим!
Учет старых версий браузеров
Не забывайте о пользователей, использующих устаревшие версии браузеров, где
Array.map() может не работать. Для этого подойдет
Array.prototype.map или цикл
for:
var numbers = [];
var numsArray = str.split(',');
for(var i = 0; i < numsArray.length; i++){
numbers.push(Number(numsArray[i]));
}
// numbers возвращает [1, 2, 3]. Просто и понятно!
Отдельное внимание целым числам
Если ваша строка содержит только целые числа, лучше всего использовать
parseInt с указанием десятичной системы:
let intNums = "10,20,30".split(',').map(str => parseInt(str, 10)); // Теперь это массив целых чисел
// intNums — [10, 20, 30].
// Внимательность к деталям предотвратит потерю ценной информации!
Визуализация
Представим строку чисел как нить с нанизанными на неё шариками и массив чисел как контейнер для их хранения:
Строка: "1,2,3,4,5"
Массив: [1, 2, 3, 4, 5]
Вы перекладываете шарики с нити в контейнер:
С помощью: string.split(',').map(Number); // Так они готовы к использованию
Наглядный пример: Перемещение шариков с нити в контейнер.
Нитка: "🔵,🔵,🔵,🔵,🔵"(Строка)
Контейнер: [🔴, 🔴, 🔴, 🔴, 🔴] (Массив)
Шарики меняют цвет с синего на красный, символизируя преобразование из строки в массив чисел. Жизнь в массиве веселее! 🎈✨
Альтернативные подходы
Метод
.map() — это не единственный путь. Когда требуется оптимизация или в среде рабочего окружения отсутствует поддержка ES5, выбирайте другие методы:
Метод
Array.from(): Как два в одном, выгодное решение!
let arrayOfNumbers = Array.from("12345", Number); // Просто и эффективно! // arrayOfNumbers — [1, 2, 3, 4, 5]
Циклы: Когда необходим более контролируемый подход.
let strNumbers = "1,2,3,4,5"; let numbers = []; strNumbers.split(',').forEach(function(item) { numbers.push(+item); // Унарный плюс действует моментально! }); // numbers теперь [1, 2, 3, 4, 5]
Использование
parseFloat: Когда в строке содержатся десятичные дроби.
let floatNums = "1.1,2.2,3.3".split(',').map(parseFloat); // floatNums — [1\.1, 2.2, 3.3] // Десятичные дроби для нас не проблема!
Примите во внимание совместимость
Понимание целевой аудитории и особенностей среды – ключ к успеху. Необходимо оценить, требуются ли полифилы для старых версий браузеров, и не забывать о ремесленном опыте и производительности.
Использование новых данных
После успешного преобразования строки в массив, с помощью переменной сохраните результат для дальнейшего использования или вывода:
let numericArray = "100,200,300".split(',').map(Number);
// Теперь можно провести работу с numericArray
Проверьте успешность преобразования при помощи
console.log или других инструментов разработчика:
console.log(numericArray); // Выводит: [100, 200, 300]
// console.log: подтверждение успешного преобразования!
Полезные материалы
- String.prototype.split() – MDN — подробное руководство использования метода split.
- Как преобразовать строку в целое число в JavaScript – Stack Overflow — обсуждения и советы по преобразованию строк в числа.
- Метод Array.map() – w3schools — доступное объяснение по методу map.
- Методы массивов – javascript.ru — удобное руководство по методам массивов.
- Основы работы с Map и Set в JavaScript – DigitalOcean — простые объяснения сложных концепций.
- Шпаргалка по итераторам – Codecademy — быстрая помощь по итераторам.
- YouTube: Как преобразовать строку массива в числовой массив — визуальное пособие по теме.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер