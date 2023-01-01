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Преобразование строки чисел в массив чисел в JavaScript
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Преобразование строки чисел в массив чисел в JavaScript

#Основы JavaScript  #Массивы и методы  #Строки и шаблонные литералы  
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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать строку чисел в числовой массив, воспользуйтесь методами split и map:

JS
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let nums = "1,2,3".split(',').map(Number); // Волшебство в одной строке!

Данный код сначала трансформирует строку в массив, разделяя её по запятой, и затем преобразует каждый элемент массива в число. В результате получаем [1, 2, 3].

Пошаговый план для смены профессии

Защита от некорректных данных

Понятно, мы нашли простой метод, но в мире данных всегда стоит ожидать сюрпризов.

Если в строке присутствует иной разделитель, примените регулярное выражение:

JS
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let str = "1-2-3";
let nums = str.split(/\s*-\s*/).map(Number); // Теперь nums: [1, 2, 3]!
// Регулярные выражения — наша защита: "Посторонним вход воспрещён!"

Если строка содержит нечисловые символы, избавьтесь от «мусора» следующим образом:

JS
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let sketchyStr = "1, a, 3";
let cleanNums = sketchyStr.split(',')
                         .map(element => element.trim())
                         .filter(element => /^\d+$/.test(element))
                         .map(Number);
// cleanNums теперь [1, 3]
// Один элемент не прошёл проверку и был отсечён.

Внимательно: Number() возвращает NaN для нечисловых строк, убедитесь, что вы не обмануты этим!

Учет старых версий браузеров

Не забывайте о пользователей, использующих устаревшие версии браузеров, где Array.map() может не работать. Для этого подойдет Array.prototype.map или цикл for:

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var numbers = [];
var numsArray = str.split(',');
for(var i = 0; i < numsArray.length; i++){
  numbers.push(Number(numsArray[i]));
}
// numbers возвращает [1, 2, 3]. Просто и понятно!

Отдельное внимание целым числам

Если ваша строка содержит только целые числа, лучше всего использовать parseInt с указанием десятичной системы:

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let intNums = "10,20,30".split(',').map(str => parseInt(str, 10)); // Теперь это массив целых чисел
// intNums — [10, 20, 30].
// Внимательность к деталям предотвратит потерю ценной информации!

Визуализация

Представим строку чисел как нить с нанизанными на неё шариками и массив чисел как контейнер для их хранения:

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Строка: "1,2,3,4,5"
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Массив: [1, 2, 3, 4, 5]

Вы перекладываете шарики с нити в контейнер:

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С помощью: string.split(',').map(Number); // Так они готовы к использованию

Наглядный пример: Перемещение шариков с нити в контейнер.

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Нитка:    "🔵,🔵,🔵,🔵,🔵"(Строка)
Контейнер:  [🔴, 🔴, 🔴, 🔴, 🔴] (Массив)

Шарики меняют цвет с синего на красный, символизируя преобразование из строки в массив чисел. Жизнь в массиве веселее! 🎈✨

Альтернативные подходы

Метод .map() — это не единственный путь. Когда требуется оптимизация или в среде рабочего окружения отсутствует поддержка ES5, выбирайте другие методы:

  • Метод Array.from(): Как два в одном, выгодное решение!


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      let arrayOfNumbers = Array.from("12345", Number); // Просто и эффективно!
  // arrayOfNumbers — [1, 2, 3, 4, 5]

  • Циклы: Когда необходим более контролируемый подход.


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      let strNumbers = "1,2,3,4,5";
  let numbers = [];
  strNumbers.split(',').forEach(function(item) {
    numbers.push(+item); // Унарный плюс действует моментально!
  });
  // numbers теперь [1, 2, 3, 4, 5]

  • Использование parseFloat: Когда в строке содержатся десятичные дроби.


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      let floatNums = "1.1,2.2,3.3".split(',').map(parseFloat);
  // floatNums — [1\.1, 2.2, 3.3]
  // Десятичные дроби для нас не проблема!

Примите во внимание совместимость

Понимание целевой аудитории и особенностей среды – ключ к успеху. Необходимо оценить, требуются ли полифилы для старых версий браузеров, и не забывать о ремесленном опыте и производительности.

Использование новых данных

После успешного преобразования строки в массив, с помощью переменной сохраните результат для дальнейшего использования или вывода:

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let numericArray = "100,200,300".split(',').map(Number);
// Теперь можно провести работу с numericArray

Проверьте успешность преобразования при помощи console.log или других инструментов разработчика:

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console.log(numericArray); // Выводит: [100, 200, 300]
// console.log: подтверждение успешного преобразования!

Полезные материалы

  1. String.prototype.split() – MDN — подробное руководство использования метода split.
  2. Как преобразовать строку в целое число в JavaScript – Stack Overflow — обсуждения и советы по преобразованию строк в числа.
  3. Метод Array.map() – w3schools — доступное объяснение по методу map.
  4. Методы массивов – javascript.ru — удобное руководство по методам массивов.
  5. Основы работы с Map и Set в JavaScript – DigitalOcean — простые объяснения сложных концепций.
  6. Шпаргалка по итераторам – Codecademy — быстрая помощь по итераторам.
  7. YouTube: Как преобразовать строку массива в числовой массив — визуальное пособие по теме.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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