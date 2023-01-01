Преобразование строки чисел в массив чисел в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать строку чисел в числовой массив, воспользуйтесь методами split и map :

JS Скопировать код let nums = "1,2,3".split(',').map(Number); // Волшебство в одной строке!

Данный код сначала трансформирует строку в массив, разделяя её по запятой, и затем преобразует каждый элемент массива в число. В результате получаем [1, 2, 3] .

Защита от некорректных данных

Понятно, мы нашли простой метод, но в мире данных всегда стоит ожидать сюрпризов.

Если в строке присутствует иной разделитель, примените регулярное выражение :

JS Скопировать код let str = "1-2-3"; let nums = str.split(/\s*-\s*/).map(Number); // Теперь nums: [1, 2, 3]! // Регулярные выражения — наша защита: "Посторонним вход воспрещён!"

Если строка содержит нечисловые символы, избавьтесь от «мусора» следующим образом:

JS Скопировать код let sketchyStr = "1, a, 3"; let cleanNums = sketchyStr.split(',') .map(element => element.trim()) .filter(element => /^\d+$/.test(element)) .map(Number); // cleanNums теперь [1, 3] // Один элемент не прошёл проверку и был отсечён.

Внимательно: Number() возвращает NaN для нечисловых строк, убедитесь, что вы не обмануты этим!

Учет старых версий браузеров

Не забывайте о пользователей, использующих устаревшие версии браузеров, где Array.map() может не работать. Для этого подойдет Array.prototype.map или цикл for :

JS Скопировать код var numbers = []; var numsArray = str.split(','); for(var i = 0; i < numsArray.length; i++){ numbers.push(Number(numsArray[i])); } // numbers возвращает [1, 2, 3]. Просто и понятно!

Отдельное внимание целым числам

Если ваша строка содержит только целые числа, лучше всего использовать parseInt с указанием десятичной системы:

JS Скопировать код let intNums = "10,20,30".split(',').map(str => parseInt(str, 10)); // Теперь это массив целых чисел // intNums — [10, 20, 30]. // Внимательность к деталям предотвратит потерю ценной информации!

Визуализация

Представим строку чисел как нить с нанизанными на неё шариками и массив чисел как контейнер для их хранения:

Markdown Скопировать код Строка: "1,2,3,4,5"

JS Скопировать код Массив: [1, 2, 3, 4, 5]

Вы перекладываете шарики с нити в контейнер:

JS Скопировать код С помощью: string.split(',').map(Number); // Так они готовы к использованию

Наглядный пример: Перемещение шариков с нити в контейнер.

Markdown Скопировать код Нитка: "🔵,🔵,🔵,🔵,🔵"(Строка) Контейнер: [🔴, 🔴, 🔴, 🔴, 🔴] (Массив)

Шарики меняют цвет с синего на красный, символизируя преобразование из строки в массив чисел. Жизнь в массиве веселее! 🎈✨

Альтернативные подходы

Метод .map() — это не единственный путь. Когда требуется оптимизация или в среде рабочего окружения отсутствует поддержка ES5, выбирайте другие методы:

Метод Array.from() : Как два в одном, выгодное решение!

JS Скопировать код let arrayOfNumbers = Array.from("12345", Number); // Просто и эффективно! // arrayOfNumbers — [1, 2, 3, 4, 5]

Циклы : Когда необходим более контролируемый подход.

JS Скопировать код let strNumbers = "1,2,3,4,5"; let numbers = []; strNumbers.split(',').forEach(function(item) { numbers.push(+item); // Унарный плюс действует моментально! }); // numbers теперь [1, 2, 3, 4, 5]

Использование parseFloat : Когда в строке содержатся десятичные дроби.

JS Скопировать код let floatNums = "1.1,2.2,3.3".split(',').map(parseFloat); // floatNums — [1\.1, 2.2, 3.3] // Десятичные дроби для нас не проблема!

Примите во внимание совместимость

Понимание целевой аудитории и особенностей среды – ключ к успеху. Необходимо оценить, требуются ли полифилы для старых версий браузеров, и не забывать о ремесленном опыте и производительности.

Использование новых данных

После успешного преобразования строки в массив, с помощью переменной сохраните результат для дальнейшего использования или вывода:

JS Скопировать код let numericArray = "100,200,300".split(',').map(Number); // Теперь можно провести работу с numericArray

Проверьте успешность преобразования при помощи console.log или других инструментов разработчика:

JS Скопировать код console.log(numericArray); // Выводит: [100, 200, 300] // console.log: подтверждение успешного преобразования!

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