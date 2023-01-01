Преобразование строк и ArrayBuffers в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы преобразовать строку в ArrayBuffer, используйте метод new TextEncoder().encode(string); . Для обработки в обратном порядке, т.е декодирования ArrayBuffer в строку, подойдет метод new TextDecoder().decode(arrayBuffer); .

JS Скопировать код // Перевод строки в ArrayBuffer const arrayBuffer = new TextEncoder().encode("Привет, мир!"); // Преобразование ArrayBuffer в строку const decodedString = new TextDecoder().decode(arrayBuffer);

Эти кодовые сниппеты иллюстрируют надежный и простой подход к преобразованию строк и ArrayBuffer.

Преобразование и обработка с использованием разных кодировок

Выбор кодировки

Для правильного декодирования можно указать необходимую кодировку при инициализации TextDecoder .

JS Скопировать код // Задаем кодировку для декодирования const decoder = new TextDecoder('utf-8'); const text = decoder.decode(arrayBuffer); // Вот и готов наш текст в кодировке UTF-8

Однако следует заметить, что в данный момент TextEncoder поддерживает лишь UTF-8 на большинстве современных браузеров. Учитывая широкое распространение UTF-8 в интернете, это достаточно для большинства ситуаций.

Альтернативы и совместимость

Для обеспечения совместимости в разных браузерах, убедитесь в поддержке TextEncoder и TextDecoder в браузере пользователя. Если они отсутствуют, используйте полифилы, такие как библиотека stringencoding .

JS Скопировать код if (window.TextEncoder && window.TextDecoder) { // Отлично, TextEncoder и TextDecoder поддерживаются. } else { // Нужно загрузить полифил или использовать другой подход, как будто мы возвращаемся к проблеме Y2K. }

Эффективное хранение с UTF-16

Если нужно сохранить ArrayBuffer в localStorage, который поддерживает только строки, данные можно преобразовать в строку с использованием кодировки UTF-16. Это поможет более эффективно использовать память, чем при использовании других методов.

JS Скопировать код // Сохраняем ArrayBuffer в localStorage с использованием кодировки UTF-16 const str = String.fromCharCode.apply(null, new Uint16Array(arrayBuffer)); localStorage.setItem('key', str); // Теперь ArrayBuffer сохранен в localStorage!

Для извлечения и возвращения данных обратно в ArrayBuffer нужно сделать так:

JS Скопировать код const storedStr = localStorage.getItem('key'); const buffer = new Uint16Array(storedStr.split('').map(char => char.charCodeAt(0))).buffer; // Данные успешно восстановлены!

Подход Скайуокера к преобразованию данных

Работа с большими объемами данных

Если вам приходится обрабатывать огромные объемы данных или бинарные файлы, то могут возникнуть проблемы с размером стека. В таком случае работайте с данными по частям.

JS Скопировать код // Преобразование большого ArrayBuffer в строку function largeArrayBufferToString(arrayBuffer) { const chunkSize = 65535; // Максимальный размер блока данных. const uint16Array = new Uint16Array(arrayBuffer); let string = ''; let i = 0; while(i < uint16Array.length) { const subArray = uint16Array.subarray(i, Math.min(i + chunkSize, uint16Array.length)); string += String.fromCharCode.apply(null, subArray); i += chunkSize; } return string; }

В процессе кодирования данные также следует разбить на части, применяя аналогичную стратегию.

Управление процессом декодирования

Для более полного контроля над процессом декодирования используйте DataView , который дает возможность работать с данными на уровне байтов.

JS Скопировать код // Работа с байтами при помощи DataView const dataView = new DataView(arrayBuffer); const value = dataView.getInt16(0); // Считываем первые 2 байта как целое число // Теперь у вас есть полный контроль над каждым байтом!

Визуализация

Представьте, что у вас есть поезд ( ArrayBuffer ), где каждое купе соответствует байту:

🚂[🔲🔲🔲🔲] // 4-байтовый ArrayBuffer

Теперь мы вводим пассажиров (символы строки):

JS Скопировать код String ➡️ ArrayBuffer "Data" // Строка преобразуется в физическую последовательность байтов

И в итоге получается:

🚂[🅓🅐🅣🅐]

На обратном пути:

JS Скопировать код ArrayBuffer ➡️ String 🚂[🔲🔲🔲🔲] // Процесс преобразования обратно в строку

И мы получаем:

"Data" // Строка восстановлена

Это наглядно демонстрирует переход данных из одной формы в другую при применении ArrayBuffer .

Рекомендации и трюки преобразования

Мгновенное преобразование

Несмотря на то, что TextEncoder и TextDecoder являются стандартным решением, String.fromCharCode в сочетании с типизированными массивами может быть использован для быстрых преобразований, особенно при работе с небольшими объемами данных.

JS Скопировать код // Быстрое преобразование ArrayBuffer в строку const quickString = String.fromCharCode.apply(null, new Uint8Array(arrayBuffer)); // Быстрое преобразование строки в ArrayBuffer const quickArrayBuffer = Uint8Array.from('Быстрые данные'.split(''), char => char.charCodeAt(0)).buffer; // Это действительно быстрый вариант.

Обработка бинарных данных

Для работы с чисто бинарными данными лучше использовать объекты Blob или представления ArrayBuffer , поскольку TextEncoder и String.fromCharCode могут быть неоптимальными.

JS Скопировать код // Управляем бинарными данными const byteArray = new Uint8Array(arrayBuffer); // Теперь у вас полный контроль над данными.

Получение данных из внешних источников

При работе с бинарными данными, получаемыми по сети, нужно установить responseType как 'arraybuffer' , чтобы данные корректно отображались в требуемом формате.

JS Скопировать код //Запрос бинарных данных в формате ArrayBuffer fetch('url', { method: 'GET', headers: new Headers({'Accept': 'application/octet-stream'}), }) .then(response => response.arrayBuffer()) .then(buffer => { //Вот и ваш ArrayBuffer! });

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