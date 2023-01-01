Преобразование Set в Array в JavaScript: встроенные методы

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Быстрый ответ

Для преобразования Set в Array применяются два основных метода. Вы можете использовать оператор распространения ... :

JS Скопировать код const mySet = new Set(['а', 'б', 'в']); const myArray = [...mySet];

Альтернативно, можно воспользоваться функцией Array.from() :

JS Скопировать код const myArrayFromSet = Array.from(mySet);

Разбор методов и примеры

Помимо упомянутых методов, давайте рассмотрим другие варианты, которые будут полезны при решении более сложных задач.

Использование forEach для итерации и преобразования

Метод Set.forEach позволяет не только преобразовать Set в Array, но и модифицировать элементы при переборе:

JS Скопировать код const mySet = new Set([1, 2, 3]); let myArray = []; mySet.forEach(value => { myArray.push(value * 2); // Удваиваем значения при добавлении в массив. });

Преобразование с помощью values

Метод Set.values() возвращает итератор, что невероятно удобно, если вы уже работаете с итераторами:

JS Скопировать код const myValuesIterator = mySet.values(); const myArrayFromIterator = Array.from(myValuesIterator);

Проблемы совместимости

Несмотря на все преимущества функций ES6, имейте в виду, что старые браузеры могут их не поддерживать. Используйте Babel или TypeScript для обеспечения совместимости.

Визуализация

Преобразование Set в Array можно сравнить с перемещением предметов из рюкзака на открытую полку: все становится легче доступным:

Set (🎒): {🍎, 🍌, 🥑, 🍪} // Уникальные сладости в нашем рюкзаке.

Преобразуем наш Set в Array:

JS Скопировать код const fruitsArray = [...fruitsSet]; // Вынимаем содержимое!

В итоге получаем:

Array (📚): [🍎, 🍌, 🥑, 🍪] // Теперь угощения размещены на полке.

Продвинутое использование, потенциальные проблемы и советы по производительности

Теперь рассмотрим некоторые тонкости и возможные проблемы, которые могут возникнуть при работе с преобразованиями.

Будьте осторожны с устаревшим кодом

Сегодня использование устаревших паттернов, таких как понимание массива, смотрится архаично. Стремитесь следовать современным практикам разработки.

Порядок важен!

Обратите внимание, что массив, созданный из Set, сохраняет порядок добавления элементов. Если порядок важен, метод .sort() всегда к вашим услугам:

JS Скопировать код const mySortedArray = Array.from(mySet).sort((a, b) => a – b); // Упорядочиваем элементы.

Путь через lodash

Уникальность элементов в Set исключает необходимость использования _.uniq из lodash, так как это становится избыточным действием. Помните о ценности каждого дополнительного вызова функции.

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