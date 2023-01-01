Преобразование первой буквы слова в верхний регистр в строке

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для преобразования слов в строке так, чтобы они начинались с заглавной буквы, используйте метод replace() вместе с регулярным выражением:

JS Скопировать код const capitalizeWords = str => str.replace(/\b\w/g, c => c.toUpperCase()); console.log(capitalizeWords('привет мир')); // Привет Мир

Данный код находит начало каждого слова ( \b\w ) и преобразует его в верхний регистр ( c.toUpperCase() ), отчего каждое слово в строке начинается с заглавной буквы.

Преобразование с учётом особых случаев

Быстрый ответ хорошо решает типичные задачи, но если в тексте присутствуют специальные символы, например, пунктуация или символы из других языков, требуются дополнительные меры.

Обработка знаков пунктуации и специальных символов

Если встречаются знаки пунктуации или скобки, следует модифицировать регулярное выражение:

JS Скопировать код const capitalizeWords = str => str.replace(/(?:^\w|[A-Z]|\b\w|\s+\w)/g, c => c.toUpperCase()); console.log(capitalizeWords("он – герой (или может быть нет)")); // Он – Герой (Или Может Быть Нет)

Мы используем незахватывающие группы (?:...) , что позволяет не затрагивать уже заглавные буквы.

Задействуем многоязычные символы

Для работы с символами, не входящими в стандартный набор ASCII, примените следующий код:

JS Скопировать код const capitalizeWords = str => str.normalize("NFD").replace(/(?:\b\p{L})/gu, c => c.toUpperCase()).normalize("NFC"); console.log(capitalizeWords('шпинат омлет')); // Шпинат Омлет

Здесь используется класс \p{L} , который означает «любую букву любого языка», и функция normalize() для корректной работы с ударениями.

Оптимизация производительности и универсализация

Нам необходимо универсальное и высокопроизводительное решение, способное эффективно обрабатывать строки любой длины и учитывать особые случаи.

Приведение всей строки к нижнему регистру

Перед преобразованием слов имеет смысл привести всю строку к нижнему регистру:

JS Скопировать код const capitalizeWords = str => str.toLowerCase().replace(/\b\w/g, c => c.toUpperCase()); console.log(capitalizeWords("БЫСТРАЯ КОРИЧНЕВАЯ ЛИСА")); // Быстрая Коричневая Лиса

Применение toLowerCase() создает стандартизированный формат для toUpperCase() .

Использование методов Map и Join

Если хотите избежать использования регулярных выражений, воспользуйтесь методами map и join :

JS Скопировать код const capitalizeWords = str => str.toLowerCase().split(' ').map(word => word.charAt(0).toUpperCase() + word.slice(1)).join(' '); console.log(capitalizeWords("быстрая коричневая лиса")); // Быстрая Коричневая Лиса

Этот код легче воспринимается, несмотря на потенциальное уменьшение производительности при работе с длинными строками.

Создание универсальной функции преобразования

Чтобы функция легко интегрировалась в существующие проекты и была максимально универсальной, можно сделать следующее:

JS Скопировать код function capitalizeWords(str, preserveCapitals = false) { const lower = preserveCapitals ? str : str.toLowerCase(); return lower.replace(/\b\w/g, c => c.toUpperCase()); }

Данная функция предлагает опцию сохранения уже существующих заглавных букв.

Визуализация

Представьте, что слова – это глиняные скульптуры, и применение toUpperCase() создает для них пьедесталы:

Markdown Скопировать код До: ['сапфир', 'алмаз', 'изумруд'] После: ['Сапфир', 'Алмаз', 'Изумруд']

С помощью toUpperCase() , split() и map() мы наделяем слова изысканной элегантностью.

За границами обычного

Непрерывное улучшение кода – важная часть разработки. Рассмотрим некоторые детали, которые могут встретиться в непредвиденных местах.

Учёт неразрывных пробелов

Если вы столкнулись с неразрывным пробелом, добавьте его в регулярное выражение:

JS Скопировать код const capitalizeWords = str => str.replace(/\b[\w\u00A0]/g, c => c.toUpperCase());

Добавление символа неразрывного пробела ( \u00A0 ) в регулярное выражение обеспечивает правильное учет пробелов.

Производительность

Не забывайте о производительности: использование метода replace() с регулярными выражениями на больших обрабатываемых строках может быть ресурсозатратно. Предварительное приведение строки к нижнему регистру и использование подходящих шаблонов могут влиять на время выполнения.

Специфика языков

Не упускайте из виду особенности различных языков:

JS Скопировать код str.replace(/(\b[a-zäöüß])/g, c => c.toUpperCase());

Это регулярное выражение адаптировано для немецких символов и может служить примером для определенных языков.

Дополнительные моменты

Неизменяемость строк

Важно помнить, что строки в JavaScript являются неизменяемыми, и функции, возвращающие изменённую строку, на самом деле создают новую.

Использование регулярных выражений в контексте

При использовании новых возможностей регулярных выражений убедитесь, что они поддерживаются в вашей среде выполнения.

Локализация

Когда работаете с конкретным языком или регионом, не забывайте о методах, специфичных для данной локали, например, toLocaleUpperCase() , который обеспечивает правильное преобразование для различных языков.

Полезные материалы