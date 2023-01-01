Преобразование объекта в массив пар ключ-значение в JS

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Быстрый ответ

Для преобразования объекта в массив пар ключ-значение используйте метод Object.entries() :

JS Скопировать код const obj = { x: 1, y: 2 }; const arr = Object.entries(obj); // [['x', 1], ['y', 2]]

Функция Object.entries(obj) быстро преобразует свойства объекта obj в массив пар [ключ, значение] , что представлено переменной arr .

Подробное рассмотрение преобразования объекта в массив

В JavaScript существует несколько методов преобразования объектов в массивы. Выбор метода зависит от ваших задач, особенностей объектов и способов, с помощью которых вы планируете работать с данными.

Преобразуем ключи в массив

Для получения массива пар ключ-значение можно использовать функцию Object.keys() вместе с методом map() :

JS Скопировать код const obj = { x: 1, y: 2 }; const arr = Object.keys(obj).map(key => [key, obj[key]]); // [['x', 1], ['y', 2]]

Метод map() позволяет преобразовывать ключи и контролировать процесс формирования массива.

Если ключи — это не только строки

Если вы считаете, что ключи — это исключительно строки, вот пример, который заставит вас пересмотреть это утверждение:

JS Скопировать код const obj = { "1": "one", "2": "two" }; const arr = Object.entries(obj).map(([k, v]) => [+k, v]); // [[1, 'one'], [2, 'two']]

Здесь мы сохранили исходные типы ключей.

Оптимизация использования памяти

При работе с большими объектами стоит обращать внимание на использование памяти. Object.assign() в сочетании с map() позволяет изменять массив без дополнительного расхода памяти:

JS Скопировать код let obj = { x: 1, y: 2 }; let arr = Object.keys(obj).map(key => Object.assign([], { [key]: obj[key] })); // [{ x: 1 }, { y: 2 }]

Применение техник обработки данных

JavaScript — это не только про преобразование типов, но и про оптимальное манипулирование данными. Рассмотрим несколько продвинутых приемов работы с данными.

Удаление дубликатов

Методы map() и спред-оператор отлично справляются с задачей фильтрации дубликатов:

JS Скопировать код const obj = { x: 1, y: 1, z: 2 }; const arr = Object.entries(obj).reduce((acc, [k, v]) => { if (!acc.find(a => a[1] === v)) acc.push([k, v]); return acc; }, []); // [['x', 1], ['z', 2]]

Агрегация и математические операции

Для агрегирования значений или выполнения математических операций над ними:

JS Скопировать код const obj = { x: 1, y: 2, z: 3 }; const sum = Object.values(obj).reduce((total, value) => total + value, 0); // сумма равна 6

Использование современного JavaScript

Не зря мы живем в эпоху ECMAScript 6 (ES6). Используйте современные функции, такие как Object.entries() , для написания чистого и эффективного кода.

Визуализация

Представьте, что у вас есть ящик с инструментами (🧰) — это ваш объект в JavaScript:

JS Скопировать код let toolbox = { hammer: '🔨', screwdriver: '🪛', wrench: '🔧' };

Преобразуем этот ящик в витрину (🗂) с инструментами и соответствующими метками:

JS Скопировать код let shelf = Object.entries(toolbox);

В итоге витрина выглядит аккуратно упорядоченной:

Markdown Скопировать код 🗂: [ ['hammer', '🔨'], ['screwdriver', '🪛'], ['wrench', '🔧'] ]

Подобно элементам нашего массива, каждый инструмент на витрине сопровождается его символом.

Преобразование завершено!

Применение преобразования объекта в массив

При обработке и управлении данными крайне важно выбирать наиболее эффективные методы преобразования.

Методы обработки данных

При преобразовании в массивы открываются методы массивов, такие как sort , filter и reduce , которые можно использовать для дальнейшего анализа данных и реализации сложных функций.

Сохранение последовательности и уникальности

Когда важны последовательность и уникальность ключей, можно применять разнообразные способы маппинга и фильтрации, чтобы сохранить целостность данных на протяжении всего процесса.

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