Преобразование объекта Moment.js в объект даты с часовым поясом#Веб-разработка #Основы JavaScript
Быстрый ответ
Для преобразования объекта типа Moment.js в объект Date применяется метод
.toDate():
var dateObj = moment('2020-01-01').toDate();
Объект
dateObj теперь является объектом JavaScript Date и готов к использованию.
Не забудьте подключить
moment, если вы ещё этого не сделали:
const moment = require('moment');
Ваше время в соответствующем часовом поясе
Если работаете с часовыми поясами, важно правильно преобразовать Moment.js в Date:
var dateObjWithTimezone = moment.tz('2020-07-04', "America/Denver").toDate();
dateObjWithTimezone теперь верно отображает местное время в часовом поясе "America/Denver".
Всё в соответствии со стандартами, без индивидуальных приемов
В случае необходимости использования UTC формата, используйте
moment.utc():
var utcDateObj = moment.utc('2020-01-01').toDate();
Объект
utcDateObj предстаёт в UTC, что значит, что в нём отсутствует временное смещение. Помните, что
moment.utc() преобразует глобальный объект moment в UTC, поэтому следует быть осмотрительным!
Форматирование даты с изяществом
В случае предпочтения работы с форматированными строками, используйте:
var formattedDate = moment('2020-01-01').format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss");
В результате вы получите строку с хорошо отформатированной датой и временем в формате "YYYY-MM-DD HH:mm:ss".
Зачем заморачиваться с "new Date()"
Вы можете избежать преобразования объекта Moment.js в Date, работая с объектами moment напрямую:
var momentObj = moment('2020-01-01');
// Применяйте 'moment' по своему усмотрению
Это освобождает вас от необходимости создавать объект Date, и вы можете использовать все возможности
moment.
Живите в соответствии с локальными обычаями
Полностью использовать преимущества локализации в Moment.js позволяет следующий подход:
var localDateObj = moment('2020-01-01').locale('fr').toDate();
Применение локализации позволяет учитывать местные традиции, например, во Франции неделя начинается в понедельник.
Сложности в работе со смещением времени
Рабочий процесс, особенно при фиксации дат с учётом отсутствия часового пояса, существенно облегчает и упрощает следующий пример:
var localDateObj = moment('2020-01-01').utc(true).toDate();
Таким образом, ваше время будет правильно преобразовано в UTC и не будет колебаться из-за местного смещения.
Визуализация
Визуализируйте преобразование объекта Moment.js в простой объект JavaScript Date:
До: 🕒 (разнообразие функциональности, поддерживаемое объектом moment)
После: 📅 (Самое главное здесь — это просто дата!)
Метод
.toDate() работает практически волшебно:
"Преврати мой объект в просто дату!"
🕒➡️📅:
momentObject.toDate() // Вуаля! Объект moment превращается в стандартный объект JavaScript Date
Лучшие практики
С уважением к идентификаторам часовых поясов
Всегда используйте идентификаторы часовых поясов Olson, такие как "America/Denver", чтобы избежать соответствующей ручной коррекции при сезонных изменениях.
Поддержка актуальности версий
Проверьте, что вы используете наиболее актуальные версии Moment.js и moment-timezone для обеспечения максимальной эффективности.
Не стоит стесняться обращаться к поддержке
Если у вас возникнут вопросы по работе с часовыми поясами, обратитесь к документации Moment.js по часовым поясам. Это будет вашим надежным путеводителем в путешествии по временным зонам.
Приобщение к UTC
Понимание UTC значительно облегчит работу с датами. Советую вам прочитать статью NOAA о UTC перед отдыхом.
Больше возможностей, чем предоставляет moment
Если у вас возникают проблемы с часовыми поясами, примените к установке moment-timezone:
npm install moment-timezone
После этого добавьте его в ваш код на JavaScript:
const moment = require('moment-timezone');
Остерегайтесь мутаций
Будьте внимательны с применением методов типа
moment.utc(), поскольку они мутируют исходный объект. Иногда разумнее создать копию объекта заранее.
Ссылки на полезные материалы
- Moment.js | Документация — настоящая энциклопедия для разбора формата дат в Moment.js.
- Stack Overflow: обсуждение сложностей обработки дат — очень ценное обсуждение на Stack Overflow о сложностях обработки дат.
- Date – JavaScript | MDN — незаменимый руководство по объекту Date в JavaScript от MDN.
- Шпаргалка по Moment.js — ваш своего рода быстрый помощник для работы с методами Moment.js.
- GitHub – moment/moment — место рождения Moment.js, где можно более полно изучить данную библиотеку и внести свой вклад.
- Flavio Copes: использование Moment.js — статья, посвященная мастерству использования Moment.js для работы с нативными объектами Date.
- Возможно, вам не требуется Moment.js — погружаемся в мир альтернатив Moment.js для современной обработки дат.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик