Преобразование объекта Moment.js в объект даты с часовым поясом

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Быстрый ответ

Для преобразования объекта типа Moment.js в объект Date применяется метод .toDate() :

JS Скопировать код var dateObj = moment('2020-01-01').toDate();

Объект dateObj теперь является объектом JavaScript Date и готов к использованию.

Не забудьте подключить moment , если вы ещё этого не сделали:

JS Скопировать код const moment = require('moment');

Ваше время в соответствующем часовом поясе

Если работаете с часовыми поясами, важно правильно преобразовать Moment.js в Date:

JS Скопировать код var dateObjWithTimezone = moment.tz('2020-07-04', "America/Denver").toDate();

dateObjWithTimezone теперь верно отображает местное время в часовом поясе "America/Denver".

Всё в соответствии со стандартами, без индивидуальных приемов

В случае необходимости использования UTC формата, используйте moment.utc() :

JS Скопировать код var utcDateObj = moment.utc('2020-01-01').toDate();

Объект utcDateObj предстаёт в UTC, что значит, что в нём отсутствует временное смещение. Помните, что moment.utc() преобразует глобальный объект moment в UTC, поэтому следует быть осмотрительным!

Форматирование даты с изяществом

В случае предпочтения работы с форматированными строками, используйте:

JS Скопировать код var formattedDate = moment('2020-01-01').format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss");

В результате вы получите строку с хорошо отформатированной датой и временем в формате "YYYY-MM-DD HH:mm:ss".

Зачем заморачиваться с "new Date()"

Вы можете избежать преобразования объекта Moment.js в Date, работая с объектами moment напрямую:

JS Скопировать код var momentObj = moment('2020-01-01'); // Применяйте 'moment' по своему усмотрению

Это освобождает вас от необходимости создавать объект Date, и вы можете использовать все возможности moment .

Живите в соответствии с локальными обычаями

Полностью использовать преимущества локализации в Moment.js позволяет следующий подход:

JS Скопировать код var localDateObj = moment('2020-01-01').locale('fr').toDate();

Применение локализации позволяет учитывать местные традиции, например, во Франции неделя начинается в понедельник.

Сложности в работе со смещением времени

Рабочий процесс, особенно при фиксации дат с учётом отсутствия часового пояса, существенно облегчает и упрощает следующий пример:

JS Скопировать код var localDateObj = moment('2020-01-01').utc(true).toDate();

Таким образом, ваше время будет правильно преобразовано в UTC и не будет колебаться из-за местного смещения.

Визуализация

Визуализируйте преобразование объекта Moment.js в простой объект JavaScript Date:

До: 🕒 (разнообразие функциональности, поддерживаемое объектом moment)

После: 📅 (Самое главное здесь — это просто дата!)

Метод .toDate() работает практически волшебно:

"Преврати мой объект в просто дату!"

🕒➡️📅: momentObject.toDate() // Вуаля! Объект moment превращается в стандартный объект JavaScript Date

Лучшие практики

С уважением к идентификаторам часовых поясов

Всегда используйте идентификаторы часовых поясов Olson, такие как "America/Denver", чтобы избежать соответствующей ручной коррекции при сезонных изменениях.

Поддержка актуальности версий

Проверьте, что вы используете наиболее актуальные версии Moment.js и moment-timezone для обеспечения максимальной эффективности.

Не стоит стесняться обращаться к поддержке

Если у вас возникнут вопросы по работе с часовыми поясами, обратитесь к документации Moment.js по часовым поясам. Это будет вашим надежным путеводителем в путешествии по временным зонам.

Приобщение к UTC

Понимание UTC значительно облегчит работу с датами. Советую вам прочитать статью NOAA о UTC перед отдыхом.

Больше возможностей, чем предоставляет moment

Если у вас возникают проблемы с часовыми поясами, примените к установке moment-timezone:

Bash Скопировать код npm install moment-timezone

После этого добавьте его в ваш код на JavaScript:

JS Скопировать код const moment = require('moment-timezone');

Остерегайтесь мутаций

Будьте внимательны с применением методов типа moment.utc() , поскольку они мутируют исходный объект. Иногда разумнее создать копию объекта заранее.

Ссылки на полезные материалы