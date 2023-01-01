Преобразование массива объектов в один в JavaScript

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const merged = array.reduce((acc, item) => ({ ...acc, ...item }), {});

метод reduce осуществляет своеобразное слияние массива.

осуществляет своеобразное слияние массива. Оператор расширения ... объединяет объекты.

объединяет объекты. В результате получаем единый объект.

Детализация работы

Если вам необходимо "сжать" массив объектов в один объект, то метод reduce будет отличным выбором. Он аккумулирует элементы массива, постепенно формируя из них единое целое.

JS Скопировать код const array = [ {name: "Jon"}, {surname: "Snow"}, {city: "Winterfell"} ]; const merged = array.reduce((acc, item) => { // Объединяем свойства объектов return {...acc, ...item}}, {}); // результат: {name: "Jon", surname: "Snow", city: "Winterfell"}

Управление нежелательными свойствами

Возникал ли у вас вопрос о том, что делать с ненужными свойствами типа $$hashKey , добавляемыми некоторыми фреймворками, например, AngularJS? Эти "лишние" свойства могут создавать шум. Фильтрация таких свойств поможет "очистить" и актуализировать вашу конечную сборку.

Замечание о производительности: оператор запятая

Использование оператора запятой в reduce может значительно увеличить производительность вашего кода. Он позволяет выполнять несколько операций за один шаг, что делает исполнение кода эффективнее. Ваш JavaScript-движок обязательно это оценит.

Правильный инструмент для правильной задачи

Определяйте особенности ваших данных. Если массив состоит из объектов с одним свойством, сочетание reduce и оператора распространения станет идеальным решением. Однако при работе со сложными объектами, вам, вероятно, потребуется более специализированный подход.

Визуализация

Представьте, что у вас есть ряд отдельных объектов:

JS Скопировать код let tools = [ { hammer: '🔨' }, { wrench: '🔧' }, { screwdriver: '🪛' } ];

Вы можете объединить их в один объект так:

JS Скопировать код let toolbox = Object.assign({}, ...tools);

Что приведет к получению упорядоченного объекта:

Markdown Скопировать код До: [🔨, 🔧, 🪛] // Отдельные объекты После: {🔨, 🔧, 🪛} // Объединённый объект

Итак, перед нами полноценный и «готовый к использованию» объект.

Читаемость кода против его краткости

Учитывайте, что код должен быть понятен людям. Однострочные участки кода могут выглядеть элегантно, но главные приоритеты – это читаемость и простота поддержки кода, а не его краткость.

reduce

Что выберете вы: функциональный reduce или классический цикл for ? Вот два возможных пути:

JS Скопировать код let mergedObject = {}; for (const item of array) { Object.assign(mergedObject, item); // Объединяем объекты } // или функционально let mergedObject = array.reduce((acc, item) => ({ ...acc, ...item }), {});

Выбор зависит от конкретной ситуации, однако reduce чаще выглядит более элегантно.

Проверка результатов

Убедитесь, что финальный объект соответствует вашим ожиданиям. Оценивайте, как свойства исходных объектов перекочевали в финальный объект.

Синтаксис распространения в сравнении с Object.assign()

Object.assign() и синтаксис распространения делают похожую работу – объединение объектов. Однако синтаксис распространения часто даёт возможность закодировать что-то более лаконично.

Не принимайте все слухи за истину

Не судите код по его длине. Может быть искушением использовать изящные однострочники, но всегда помните о ясности и производительности вашего кода.

Оптимизация процесса слияния

Сделайте слияние более эффективным: исключите ненужные свойства и используйте фильтрацию или маппинг объектов перед их объединением с помощью reduce .

Сложность не равнозначна прогрессу

Придерживайтесь принципу KISS – Keep It Simple, Stupid. Не усложняйте работу без необходимости – иначе вам или вашему коллеге придется труднее с этим справиться позже.

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