Преобразование JS-объекта в строку запроса: решение без фреймворков#Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Если вам необходимо быстро и удобно преобразовать объект JavaScript в строку запроса, примените функцию
encodeURIComponent, чтобы правильно перевести его в URL:
const obj = { name: 'Stack', language: 'JavaScript' };
const queryString = Object.entries(obj)
.map(([key, value]) => `${encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(value)}`)
.join('&');
console.log(queryString);
Таким образом, мы получим безопасную для URL строку запроса, которая соединяет ключи и их значения.
Кодирование сложных объектов
Указанный метод эффективен для обычных, так называемых "плоских" объектов. В случае работы со сложными или вложенными объектами потребуется более детальная обработка элементов и массивов.
Для решения данной задачи можно написать функцию
serialize, которая с использованием рекурсии обходит свойства объекта и формирует правильную закодированную строку запроса:
function serialize(obj, prefix) {
const queryString = [];
for (let key in obj) {
if (!obj.hasOwnProperty(key)) continue;
const fullKey = prefix
? `${prefix}[${encodeURIComponent(key)}]`
: encodeURIComponent(key);
const value = obj[key];
queryString.push(
(value !== null && typeof value === "object")
? serialize(value, fullKey)
: `${fullKey}=${encodeURIComponent(String(value))}`
);
}
return queryString.join('&');
}
URLSearchParams: Улучшаем код
URLSearchParams это современный API, который упрощает создание строки запроса, выполняя автоматическое кодирование компонентов. Стоит использовать этот API, если не существует проблем совместимости.
const params = new URLSearchParams();
const data = { user: 'Coder123', skills: ['JS', 'Python', 'Java'] };
Object.keys(data).forEach(key => {
const value = data[key];
if (Array.isArray(value)) {
value.forEach(item => params.append(key, item));
} else {
params.set(key, value);
}
});
console.log(params.toString());
Кодирование особых случаев
Специальные методы, такие как
Object.entries(), эффективны для обработки специфических ситуаций и корректного кодирования сложных объектов, как в простых, так и в усложненных структурах:
const encodeSimple = obj => Object.entries(obj)
.map(([k, v]) => `${encodeURIComponent(k)}=${encodeURIComponent(v)}`)
.join('&');
const encodeComplex = (obj, parentKey = '') => {
const pairs = [];
for (let [key, value] of Object.entries(obj)) {
if (value instanceof Object) {
pairs.push(...encodeComplex(value, parentKey ? `${parentKey}[${key}]` : key));
} else {
pairs.push(`${parentKey ? `${parentKey}[${encodeURIComponent(key)}]` : encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(value)}`);
}
}
return pairs.join('&');
};
Визуализация
Представим объект JavaScript в виде чемодана с различными "вещами", которые мы хотим передать через интернет:
// Объект JavaScript
const suitcase = {
questions: 5,
problems: 15,
comments: ['Замечательно', 'Ок', 'Хорошо']
};
Наша цель – передать содержимое этого чемодана в киберпространство (🌐).
Кодирование строки запроса:
"questions=5&problems=15&comments=Замечательно&comments=Оk&comments=Хорошо"
И вот содержание нашего чемодана уже на пути к конечному пункту назначения.
Решение возможных проблем
Специальные символы и кодирование
Если в значениях имеются специальные символы,
encodeURIComponent поможет корректно их закодировать, предотвратив нарушение формата строки запроса:
const complexVal = { query: 'Сложно? &="Да"' };
console.log(`Сложное кодирование: ${encodeSimple(complexVal)}`);
Кодирование дат и других нестроковых значений
В объектах могут содержаться нестроковые значения, такие как объекты Date, которые следует преобразовать в строки до кодирования:
const paramsWithDate = { event: 'Конференция', date: new Date() };
console.log(`Кодирование даты: ${encodeSimple(paramsWithDate)}`);
Этот метод преобразует дату в формат UTC строки, после чего ее кодирует.
Переиспользование и удобство использования
При интеграции в большие системы рекомендуется вынести функционал кодирования в отдельный модуль. Это облегчит его переиспользование и поддержку:
export const queryStringEncoder = {
encode: encodeSimple,
encodeComplex: encodeComplex
};
Таким образом, функции можно легко импортировать и использовать в разных проектах.
Полезные материалы
Кристина Крылова
JavaScript-инженер