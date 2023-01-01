Преобразование JS-объекта в строку запроса: решение без фреймворков

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const encodeSimple = obj => Object.entries(obj) .map(([k, v]) => `${encodeURIComponent(k)}=${encodeURIComponent(v)}`) .join('&'); const encodeComplex = (obj, parentKey = '') => { const pairs = []; for (let [key, value] of Object.entries(obj)) { if (value instanceof Object) { pairs.push(...encodeComplex(value, parentKey ? `${parentKey}[${key}]` : key)); } else { pairs.push(`${parentKey ? `${parentKey}[${encodeURIComponent(key)}]` : encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(value)}`); } } return pairs.join('&'); };