Преобразование JS-объекта в массив: методы jQuery

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Быстрый ответ

Если вам нужно быстро преобразовать объект в массив, используйте функцию $.map() из библиотеки jQuery:

JS Скопировать код var obj = {a: 1, b: 2}; var array = $.map(obj, function(value) { return value; }); // Получим массив [1, 2]

Таким образом, значения объекта obj теперь лежат в массиве array .

Альтернативные решения с использованием ES6 и более новых версий

jQuery всегда был отличным инструментом, однако современный JavaScript предлагает эффективные встроенные методы:

Используйте метод Object.keys() совместно с map() для превращения значений объекта в массив: JS Скопировать код let obj = {a: 1, b: 2}; let array = Object.keys(obj).map((key) => obj[key]); // Получаем: [1, 2]

Метод Object.values() (ES2017) позволяет извлекать значения напрямую: JS Скопировать код let obj = {a: 1, b: 2}; let array = Object.values(obj); // Получаем: [1, 2]

Если ваш объект похож на массив и имеет числовые ключи: JS Скопировать код let obj = {0: 'a', 1: 'b'}; let array = Array.prototype.slice.call(obj); // Получаем: ['a', 'b']

Не забывайте обрабатывать случаи с неопределёнными значениями для пропущенных индексов и учитывать максимальный индекс при использовании slice .

Использовать jQuery или нет

jQuery, безусловно, замечательная библиотека, однако методы чистого JavaScript могут оказаться более эффективными с точки зрения производительности:

Использование Object.keys() вместе с map() позволяет избежать проблем наследования при использовании hasOwnProperty .

вместе с позволяет избежать проблем наследования при использовании . Возможно, стоит посмотреть в сторону отказа от $.each в пользу нативных методов, которые работают быстрее и более интуитивно понятно.

в пользу нативных методов, которые работают быстрее и более интуитивно понятно. Кроме того, библиотеки типа Underscore/Lo-Dash предлагают чистый функциональный стиль: JS Скопировать код var obj = {a: 1, b: 2}; var array = _.values(obj); // Получаем: [1, 2]

Обработка особых случаев

Будьте осторожны при работе с нестандартными объектами:

Неперечисляемые свойства останутся незамеченными как для Object.keys() , так и для $.map() .

, так и для . Разреженные объекты могут сбить с толку, создавая массивы с неопределёнными элементами.

Объекты со сложной структурой могут потребовать применения рекурсии или пользовательского кода.

Погружение в преобразование

Допустим, у нас есть JS-объект такого типа:

JS Скопировать код let bookShelf = { 'book1': '📙', 'book2': '📘', 'book3': '📗' };

Давайте преобразуем его в массив:

Markdown Скопировать код Полка: {'book1': '📙', 'book2': '📘', 'book3': '📗'} Коробка: [📙, 📘, 📗]

С помощью $.map() перекладываем книги с полки в коробку:

JS Скопировать код let box = $.map(bookShelf, function(value) { return value; });

Теперь полученный массив готов к использованию.

Оптимизация с помощью ES6 и более поздних версий

Понимание работы кода позволяет улучшить как производительность, так и читабельность кода:

Стрелочные функции ES6 упрощают синтаксис и делают код более лаконичным.

упрощают синтаксис и делают код более лаконичным. Проверка на наличие числовых ключей гарантирует, что вы получите массив только из числовых свойств.

Предопределённая функция обратного вызова при использовании $.map упрощает повторные преобразования.

при использовании упрощает повторные преобразования. Используйте Object.keys().map() вместо ручных циклов для удобства и эффективности.

Полезные материалы

Завершение

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