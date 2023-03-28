Преобразование ISO 8601 в формат yyyy-mm-dd: решение

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let isoDate = '2077-11-12T22:00:00.000Z'; let date = new Date(isoDate); let year = date.getFullYear(); let month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // В JavaScript месяцы начинаются с 0 let day = String(date.getDate()).padStart(2, '0'); // Добавляем ведущие нули let formattedDate = `${year}-${month}-${day}`; console.log(formattedDate); // Вернёт "2077-11-12"