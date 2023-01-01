Преобразование даты в формате 'MM/dd/yyyy' в JavaScript

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const formatDate = (date) => { let d = new Date(date), month = '' + (d.getMonth() + 1), day = '' + d.getDate(), year = d.getFullYear(); if (month.length < 2) month = '0' + month; if (day.length < 2) day = '0' + day; return [month, day, year].join('/'); };