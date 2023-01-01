Преобразование base64 в Blob в JavaScript: эффективные методы

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function b64toBlob(b64Data, contentType = '', sliceSize = 512) { let byteCharacters = atob(b64Data); let byteArrays = []; for (let offset = 0; offset < byteCharacters.length; offset += sliceSize) { const slice = byteCharacters.slice(offset, offset + sliceSize); const byteNumbers = slice.split('').map(char => char.charCodeAt(0)); const byteArray = new Uint8Array(byteNumbers); byteArrays.push(byteArray); } return new Blob(byteArrays, {type: contentType}); }