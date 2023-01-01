Предварительная загрузка изображений в JavaScript: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для эффективной предварительной загрузки изображений создайте экземпляр new Image() и задайте значение для свойства src :

JS Скопировать код const preloadImage = src => (new Image().src = src); // Немедленная предзагрузка: ['img1.jpg', 'img2.jpg'].forEach(preloadImage); // Мы же не хотим навечно видеть индикаторы загрузки!

Этот подход позволяет быстро загружать изображения при добавлении их в DOM.

Продвинутая предварительная загрузка с обработчиками событий

Основной метод подойдет для большинства случаев, но когда важно убедиться, что изображение полностью загружено перед использованием, на помощь приходят обработчики событий onload и onerror :

JS Скопировать код const preloadImageWithEvents = (src, callback) => { const img = new Image(); img.onload = () => callback(null, src); // Готово к показу! img.onerror = error => callback(error, src); // Бывают и неудачи img.src = src; };

Для асинхронной загрузки нескольких изображений одновременно примените Promise.all :

JS Скопировать код const imageSources = ['img1.jpg', 'img2.jpg']; const imagePromises = imageSources.map(src => { return new Promise((resolve, reject) => { preloadImageWithEvents(src, (error) => { if (error) reject(error); else resolve(); }); }); }); Promise.all(imagePromises) .then(() => console.info('Изображения предварительно загружены. Превосходно!')) .catch(error => console.error('Предварительная загрузка не удалась. Ошибка:', error));

Техники обеспечения совместимости с браузерами

Разные браузеры ведут себя по-разному, но следующие приемы улучшат совместимость:

Используйте тег <link> для предварительной загрузки:

HTML Скопировать код <link rel="preload" href="img1.jpg" as="image"> <!-- Гораздо лучше, чем ждать наподобие времен далекого прошлого -->

Примените JavaScript для динамической предварительной загрузки изображений:

JS Скопировать код function preloadImages(urls) { urls.forEach(preloadImage); // Быстро, как гонщики! }

Следите за прогрессом, работая с большим количеством изображений:

Используйте счетчики для простого отслеживания или Promise при работе с асинхронной загрузкой.

Управление вопросами совместимости

Тег <link> с атрибутом rel="preload" — современный метод, поддерживаемый большинством браузеров. Подстрахуйтесь, добавив предзагрузку на JavaScript как альтернативу для устаревших браузеров.

Визуализация

Передставьте каждое изображение, как гоночный автомобиль (🏎️), готовый к старту:

Markdown Скопировать код Предварительно загружаемые изображения: [🏎️🖼️, 🏎️🖼️, 🏎️🖼️]

Каждый знак символизирует изображение, которое мгновенно появляется на экране со времени загрузки страницы:

Гонка начинается:

Markdown Скопировать код Вперед! 🚦 1... 2... 3... Они потягиваются! 🖼️🖼️🖼️

Изображения моментально отображаются на экране без каких-либо задержек на загрузку.

Обработка большого количества изображений

При работе с сотнями изображений:

Организуйте их пачками , чтобы предотвратить перегрузку ресурсов браузера.

, чтобы предотвратить перегрузку ресурсов браузера. Приоритизируйте их в соответствии с важностью и видимостью.

в соответствии с важностью и видимостью. Внимательно контролируйте использование памяти, особенно на клиентской стороне.

Отладка процесса предварительной загрузки

Если возникают проблемы с предварительной загрузкой:

Примените console.log() для отслеживания процесса загрузки.

для отслеживания процесса загрузки. Реализуйте обработку onerror для фиксирования ошибок каждого изображения.

для фиксирования ошибок каждого изображения. Проверьте сетевую панель в инструментах разработчика для контроля загрузки изображений.

Учет медленных подключений

Не все пользователи имеют доступ к быстрому интернету. Для оптимизации их опыта:

Применяйте заглушки низкого качества для изображений.

для изображений. Затем заменяйте их на изображения высокого качества после предварительной загрузки.

Реализуйте индикаторы последовательной загрузки.

Полезные материалы