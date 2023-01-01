Предварительная загрузка изображений в JavaScript: решение#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для эффективной предварительной загрузки изображений создайте экземпляр
new Image() и задайте значение для свойства
src:
const preloadImage = src => (new Image().src = src);
// Немедленная предзагрузка:
['img1.jpg', 'img2.jpg'].forEach(preloadImage); // Мы же не хотим навечно видеть индикаторы загрузки!
Этот подход позволяет быстро загружать изображения при добавлении их в DOM.
Продвинутая предварительная загрузка с обработчиками событий
Основной метод подойдет для большинства случаев, но когда важно убедиться, что изображение полностью загружено перед использованием, на помощь приходят обработчики событий
onload и
onerror:
const preloadImageWithEvents = (src, callback) => {
const img = new Image();
img.onload = () => callback(null, src); // Готово к показу!
img.onerror = error => callback(error, src); // Бывают и неудачи
img.src = src;
};
Для асинхронной загрузки нескольких изображений одновременно примените
Promise.all:
const imageSources = ['img1.jpg', 'img2.jpg'];
const imagePromises = imageSources.map(src => {
return new Promise((resolve, reject) => {
preloadImageWithEvents(src, (error) => {
if (error) reject(error); else resolve();
});
});
});
Promise.all(imagePromises)
.then(() => console.info('Изображения предварительно загружены. Превосходно!'))
.catch(error => console.error('Предварительная загрузка не удалась. Ошибка:', error));
Техники обеспечения совместимости с браузерами
Разные браузеры ведут себя по-разному, но следующие приемы улучшат совместимость:
- Используйте тег
<link>для предварительной загрузки:
<link rel="preload" href="img1.jpg" as="image"> <!-- Гораздо лучше, чем ждать наподобие времен далекого прошлого -->
- Примените JavaScript для динамической предварительной загрузки изображений:
function preloadImages(urls) {
urls.forEach(preloadImage); // Быстро, как гонщики!
}
- Следите за прогрессом, работая с большим количеством изображений:
Используйте счетчики для простого отслеживания или
Promise при работе с асинхронной загрузкой.
Управление вопросами совместимости
Тег
<link> с атрибутом
rel="preload" — современный метод, поддерживаемый большинством браузеров. Подстрахуйтесь, добавив предзагрузку на JavaScript как альтернативу для устаревших браузеров.
Визуализация
Передставьте каждое изображение, как гоночный автомобиль (🏎️), готовый к старту:
Предварительно загружаемые изображения: [🏎️🖼️, 🏎️🖼️, 🏎️🖼️]
Каждый знак символизирует изображение, которое мгновенно появляется на экране со времени загрузки страницы:
Гонка начинается:
Вперед! 🚦 1... 2... 3... Они потягиваются! 🖼️🖼️🖼️
Изображения моментально отображаются на экране без каких-либо задержек на загрузку.
Обработка большого количества изображений
При работе с сотнями изображений:
- Организуйте их пачками, чтобы предотвратить перегрузку ресурсов браузера.
- Приоритизируйте их в соответствии с важностью и видимостью.
- Внимательно контролируйте использование памяти, особенно на клиентской стороне.
Отладка процесса предварительной загрузки
Если возникают проблемы с предварительной загрузкой:
- Примените
console.log()для отслеживания процесса загрузки.
- Реализуйте обработку
onerrorдля фиксирования ошибок каждого изображения.
- Проверьте сетевую панель в инструментах разработчика для контроля загрузки изображений.
Учет медленных подключений
Не все пользователи имеют доступ к быстрому интернету. Для оптимизации их опыта:
- Применяйте заглушки низкого качества для изображений.
- Затем заменяйте их на изображения высокого качества после предварительной загрузки.
- Реализуйте индикаторы последовательной загрузки.
Полезные материалы
- rel=preload – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Инструкция по использованию
rel="preload"для эффективной предварительной загрузки контента на MDN Web Docs.
- Fast load times | web.dev — Рекомендации от Google об приоритетности ресурсов для ускорения загрузки страниц.
- The Complete Guide to Lazy Loading Images | CSS-Tricks — Руководство по внедрению отложенной загрузки изображений на CSS-Tricks.
- Preloading images with Javascript — Обсуждение на Stack Overflow о последних подходах к предварительной загрузке изображений с помощью JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик