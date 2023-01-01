Правильное сравнение строк в JavaScript: методы и подводные камни#Основы JavaScript #Операторы и выражения #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы надёжно сравнивать строки в JavaScript, лучше всего использовать строгий оператор равенства
===:
string1 === string2 // Верно, если строковый тип и содержание совпадают
Избегайте использования
==, чтобы не столкнуться с проблемами приведения типов. Доверие укрепляет
===.
Если вы работаете с объектом
new String("a"), который не равносилен
"a", то приводите его к примитиву:
stringObject.valueOf() === primitiveString // "Стой, ты же не объект!" – делает замечание примитив
Следите за пробелами: они могут создать иллюзию различий. Используйте метод
.trim() для точности:
string1.trim() === string2.trim() // Обрежем пробелы, чтобы не было ошибок!
С несовпадением строк помогает оператор
!==:
string1 !== string2 // Верно, если исходные строки разнятся
Загадка строгого и нестрогого равенства
Преимущества
=== в его "беспристрастности"
Оператор
=== оценивает как значения, так и типы данных, поэтому он не перепутает строку "5" с числом 5, в отличие от более лояльных операторов.
Опасности
==
Оператор
== может вводить в заблуждение благодаря приведению типов, что может привести к странной аналогии между щенком и хот-догом — это замысловато и нелогично.
Пробелы: мелочь, а обидно
Неочевидные пробелы могут запутать, создав видимость различий между двумя почти идентичными строками.
trim() помогает справиться с этим, буквально удаляя лишнее.
Идентификация: примитивы против объектов
В JavaScript объект и примитив не равны, как в примере с
new String("a") и
"a". Если сравниваете разные типы, приведите объект к примитиву для точности сравнения.
Глубокое погружение в тему с помощью YDKJ
Мы рекомендуем книгу Кайла Симпсона "You Don't Know JS" как талантливое сочетание глубокого анализа и практических решений проблемы равенства. Читайте не путать операторы равенства!
Дополнительные соображения
Справка: Таблица равенства JavaScript
Таблица равенства в JavaScript – это ваш надежный гид по проверкам равенства. Держите под рукой!
Когда стандартного равенства не достаточно
При сложном сравнении строк или сортировке,
localeCompare() придет на помощь, учитывая особенности языка и правила сортировки.
Влияние на производительность
Методы типа
.trim() или преобразования могут замедлить код. Оцените, насколько важна дополнительная точность для вашего конкретного случая.
Визуализация
Визуализируем процесс сравнения:
Первая строка = 🔑 ПервыйКлюч "HelloWorld"
Вторая строка = 🔑 ВторойКлюч "helloworld"
Попробуем открыть Сундук '===' с помощью каждого из ключей:
🔒.openWith(🔑) // Применение оператора '==='
Результаты следующие:
🔑 ПервыйКлюч "HelloWorld" === 🔒: 🔓 // Совпадение ключей идеальное, сундук открывается – сокровища наши!
🔑 ВторойКлюч "helloworld" === 🔒: 🔒 // Ключи не совпадают, сокровище остается за семью замками – повезет в следующий раз!
Вывод:
=== требует полное совпадение, когда как
== может игнорировать мелкие различия. Итак, выбираем
=== и всё у нас получится!
Полезные материалы
- String.prototype.localeCompare() – JavaScript | MDN — Подробная инструкция MDN по сравнению строк с учетом локали.
- Equality comparisons and sameness – JavaScript | MDN — Понятный гид по типам равенства в JavaScript.
- Comparisons – JavaScript.info — Подробный обзор сравнения строк в JavaScript.
- eqeqeq – ESLint – Pluggable JavaScript Linter — ESLint стимулирует использование строгих операторов равенства, считая их более надежными.
- ECMAScript 2015 Language Specification – ECMA-262 6th Edition — Профессиональный документ: спецификация, включающая информацию о
Object.isи алгоритме SameValueZero.
- JavaScript Comparison and Logical Operators — Ясное руководство по операторам сравнения для тех, кто только осваивает JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик