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Правильное использование метода jQuery.inArray(): основы и тонкости
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Правильное использование метода jQuery.inArray(): основы и тонкости

#Основы JavaScript  #Массивы и методы  #jQuery  
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Быстрый ответ

Для определения расположения элемента в массиве, применяется метод jQuery.inArray():

JS
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// Где находится '3' в данном массиве? Давайте проверим!
var position = jQuery.inArray(3, [1, 2, 3, 4, 5]); // Вернёт: 2

Синтаксис jQuery.inArray(element, array) подобен синтаксису array.indexOf(element) в чистом JavaScript. Метод возвращает индекс элемента в массиве или -1, если такого элемента в массиве нет.

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Ключевые аспекты: Разбор метода jQuery.inArray()

Интерпретация возвращаемого значения: обнаружен ли элемент?

Запомните, jQuery.inArray() возвращает целочисленное значение, соответствующее позиции элемента в массиве:

JS
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if (jQuery.inArray(element, array) !== -1) {
  console.log('Элемент присутствует в массиве!');
} else {
  console.log('Элемента нет в массиве.');
}

В данном случае метод вернет -1, если element не найден в array. Это позволяет дифференцировать это значение от 0 — индекса, который в логическом контексте может быть использован как false.

Выбор инструмента: современные альтернативы в JavaScript

Отказывайтесь от inArray от jQuery в пользу методов indexOf() и includes() работы с массивами:

JS
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// Поиск 'element' в 'array'
if (array.includes(element)) {
  console.log('Элемент обнаружен. Прекращаем поиск!');
} else {
  console.log('Элемент не обнаружен. Продолжаем поиск.');
}

Они предлагают более удобные и лаконичные способы работы с массивами. Однако стоит учитывать, что они не изпользуются в IE8, поэтому в этом случае jQuery.inArray() по-прежнему может быть полезен.

Визуализация

Внутренний принцип работы jQuery.inArray() можно представить, как поиск персонажа Валдо(Уолдо) в толпе:

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Толпа (Массив): [🧑‍🦰, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️]

Где Валдо (🧑‍🦰)?

JS
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let index = $.inArray(🧑‍🦰, [🧑‍🦰, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️]);

Валдо обнаружен:

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Обнаруженный индекс: 0 // Вот Валдо! 🧑‍🦰

Если Валдо не найден, jQuery.inArray() вернёт:

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Результат поиска: -1 // Валдо все еще в тайне 😢

Применяйте jQuery.inArray(), чтобы находить скрытые элементы. 🎉💯

Полезные материалы

  1. jQuery.inArray() | jQuery API Documentation — официальная документация по inArray.
  2. Array.prototype.indexOf() – JavaScript | MDN — учебное пособие MDN по методу indexOf в JS.
  3. ECMAScript 2015 Language Specification – ECMA-262 6th Edition — документация по методу includes.
  4. Arrays — подробное изучение массивов в JS и их утилит.
  5. Iterating over jQuery and non-jQuery Objects | jQuery Learning Center — изучение работы с `inArray’’ при итерации по объектам jQuery.
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Какой возвращаемое значение метода jQuery.inArray() если элемент не найден в массиве?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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