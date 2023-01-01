Правильное использование метода jQuery.inArray(): основы и тонкости

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Быстрый ответ

Для определения расположения элемента в массиве, применяется метод jQuery.inArray() :

JS Скопировать код // Где находится '3' в данном массиве? Давайте проверим! var position = jQuery.inArray(3, [1, 2, 3, 4, 5]); // Вернёт: 2

Синтаксис jQuery.inArray(element, array) подобен синтаксису array.indexOf(element) в чистом JavaScript. Метод возвращает индекс элемента в массиве или -1 , если такого элемента в массиве нет.

Ключевые аспекты: Разбор метода jQuery.inArray()

Интерпретация возвращаемого значения: обнаружен ли элемент?

Запомните, jQuery.inArray() возвращает целочисленное значение, соответствующее позиции элемента в массиве:

JS Скопировать код if (jQuery.inArray(element, array) !== -1) { console.log('Элемент присутствует в массиве!'); } else { console.log('Элемента нет в массиве.'); }

В данном случае метод вернет -1 , если element не найден в array . Это позволяет дифференцировать это значение от 0 — индекса, который в логическом контексте может быть использован как false .

Выбор инструмента: современные альтернативы в JavaScript

Отказывайтесь от inArray от jQuery в пользу методов indexOf() и includes() работы с массивами:

JS Скопировать код // Поиск 'element' в 'array' if (array.includes(element)) { console.log('Элемент обнаружен. Прекращаем поиск!'); } else { console.log('Элемент не обнаружен. Продолжаем поиск.'); }

Они предлагают более удобные и лаконичные способы работы с массивами. Однако стоит учитывать, что они не изпользуются в IE8, поэтому в этом случае jQuery.inArray() по-прежнему может быть полезен.

Визуализация

Внутренний принцип работы jQuery.inArray() можно представить, как поиск персонажа Валдо(Уолдо) в толпе:

Markdown Скопировать код Толпа (Массив): [🧑‍🦰, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️]

Где Валдо (🧑‍🦰)?

JS Скопировать код let index = $.inArray(🧑‍🦰, [🧑‍🦰, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️, 🧑‍🦱, 🕵️‍♂️]);

Валдо обнаружен:

Markdown Скопировать код Обнаруженный индекс: 0 // Вот Валдо! 🧑‍🦰

Если Валдо не найден, jQuery.inArray() вернёт:

Markdown Скопировать код Результат поиска: -1 // Валдо все еще в тайне 😢

Применяйте jQuery.inArray() , чтобы находить скрытые элементы. 🎉💯

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