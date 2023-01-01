Правильное использование метода jQuery.inArray(): основы и тонкости#Основы JavaScript #Массивы и методы #jQuery
Быстрый ответ
Для определения расположения элемента в массиве, применяется метод
jQuery.inArray():
// Где находится '3' в данном массиве? Давайте проверим!
var position = jQuery.inArray(3, [1, 2, 3, 4, 5]); // Вернёт: 2
Синтаксис
jQuery.inArray(element, array) подобен синтаксису
array.indexOf(element) в чистом JavaScript. Метод возвращает индекс элемента в массиве или
-1, если такого элемента в массиве нет.
Ключевые аспекты: Разбор метода jQuery.inArray()
Интерпретация возвращаемого значения: обнаружен ли элемент?
Запомните,
jQuery.inArray() возвращает целочисленное значение, соответствующее позиции элемента в массиве:
if (jQuery.inArray(element, array) !== -1) {
console.log('Элемент присутствует в массиве!');
} else {
console.log('Элемента нет в массиве.');
}
В данном случае метод вернет
-1, если
element не найден в
array. Это позволяет дифференцировать это значение от
0 — индекса, который в логическом контексте может быть использован как
false.
Выбор инструмента: современные альтернативы в JavaScript
Отказывайтесь от
inArray от jQuery в пользу методов
indexOf() и
includes() работы с массивами:
// Поиск 'element' в 'array'
if (array.includes(element)) {
console.log('Элемент обнаружен. Прекращаем поиск!');
} else {
console.log('Элемент не обнаружен. Продолжаем поиск.');
}
Они предлагают более удобные и лаконичные способы работы с массивами. Однако стоит учитывать, что они не изпользуются в IE8, поэтому в этом случае
jQuery.inArray() по-прежнему может быть полезен.
Визуализация
Внутренний принцип работы
jQuery.inArray() можно представить, как поиск персонажа Валдо(Уолдо) в толпе:
Толпа (Массив): [🧑🦰, 🧑🦱, 🕵️♂️, 🧑🦱, 🕵️♂️]
Где Валдо (🧑🦰)?
let index = $.inArray(🧑🦰, [🧑🦰, 🧑🦱, 🕵️♂️, 🧑🦱, 🕵️♂️]);
Валдо обнаружен:
Обнаруженный индекс: 0 // Вот Валдо! 🧑🦰
Если Валдо не найден,
jQuery.inArray() вернёт:
Результат поиска: -1 // Валдо все еще в тайне 😢
Применяйте
jQuery.inArray(), чтобы находить скрытые элементы. 🎉💯
Полезные материалы
- jQuery.inArray() | jQuery API Documentation — официальная документация по
inArray.
- Array.prototype.indexOf() – JavaScript | MDN — учебное пособие MDN по методу
indexOfв JS.
- ECMAScript 2015 Language Specification – ECMA-262 6th Edition — документация по методу
includes.
- Arrays — подробное изучение массивов в JS и их утилит.
- Iterating over jQuery and non-jQuery Objects | jQuery Learning Center — изучение работы с `inArray’’ при итерации по объектам jQuery.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик