Понимание VanillaJS: это фреймворк или "сырой" JavaScript?

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Быстрый ответ

VanillaJS — это чистый JavaScript, в который не входят никакие библиотеки или фреймворки. Он превосходит по быстродействию и поддерживается всеми браузерами без модификаций.

Приведем пример динамического изменения содержимого:

JS Скопировать код document.querySelector('.greet').textContent = 'Добро пожаловать в VanillaJS!';

В данном фрагменте находится элемент с классом greet , текст которого затем изменяется. Задача, которая ранее требовала использования jQuery, теперь легко решается при помощи VanillaJS.

Оптимизация с VanillaJS

VanillaJS — это подход к JavaScript с акцентом на минимализм, исключая лишний код и повышая производительность. Он идеален для использомания в современных браузерах, которые следуют общепринятым веб-стандартам.

Вопросы совместимости

При выборе VanillaJS учтите следующие моменты:

Современные браузеры : VanillaJS обеспечивает безупречную работу, опираясь на современные возможности браузеров.

: VanillaJS обеспечивает безупречную работу, опираясь на современные возможности браузеров. Устаревшие браузеры : Будьте внимательны, могут потребоваться дополнительные скрипты для обеспечения совместимости.

: Будьте внимательны, могут потребоваться дополнительные скрипты для обеспечения совместимости. Кроссбраузерность: Перед использованием всегда проверяйте поддержку JavaScript-функций различными браузерами.

Игривый JavaScript

Термин VanillaJS используется с некоторой юмористической ноткой, чтобы подчеркнуть обширные возможности JavaScript. Даже 'официальная документация' на сайте Vanilla JS забавно продвигает VanillaJS и ненавязчиво направляет вас к документации JavaScript от Mozilla для детального изучения.

VanillaJS в повседневных задачах

Используйте VanillaJS для выполнения рутинных задач, таких как:

Взаимодействие с DOM : Работа с HTML-элементами без привлечения jQuery.

: Работа с HTML-элементами без привлечения jQuery. Обработка событий : Непосредственное назначение событий элементам для быстрого отклика.

: Непосредственное назначение событий элементам для быстрого отклика. AJAX-запросы: Получение данных с сервера с использованием XMLHttpRequest или fetch .

Трудности и их решение

Работая с VanillaJS, следует учитывать такие особенности:

Несовпадение браузеров : Функции могут вести себя иначе в зависимости от браузера.

: Функции могут вести себя иначе в зависимости от браузера. Организация кода : Важно уделять внимание читабельности и масштабируемости кода из-за отсутствия поддержки фреймворков.

: Важно уделять внимание читабельности и масштабируемости кода из-за отсутствия поддержки фреймворков. Производительность: В некоторых ситуациях VanillaJS может быть медленнее специализированных библиотек.

Визуализация

Представить VanillaJS можно в виде чистой прозрачной воды в мире JavaScript:

Markdown Скопировать код Представьте бутылку воды (💧): - Без добавок (🚫🧪) - Без искусственных ароматизаторов (🚫🍓) - Просто чистая H2O (✅💦)

VanillaJS для JavaScript — это то же самое, что вода для множества напитков:

Markdown Скопировать код | Виды JavaScript | VanillaJS | |-------------------------------|----------------------------------| | Фреймворки (🏗️ React, Vue) | Чистый JavaScript (💧) | | Библиотеки (📚 jQuery) | Сам язык без посредников (✅) |

На каждом шагу ощущайте простоту VanillaJS:

JS Скопировать код document.getElementById('example'); // Ясный и краткий, без сложных конструкций 🕵️‍♀️

Откройте для себя ясность и очарование VanillaJS. 🌟

Практическое применение VanillaJS

Используйте силу непосредственного JavaScript в таких случаях, как:

Высокопроизводительные приложения : Уменьшение зависимостей для ускорения загрузки и повышения отзывчивости интерфейса.

: Уменьшение зависимостей для ускорения загрузки и повышения отзывчивости интерфейса. Образовательные цели : Идеальная платформа для изучения базовых принципов языка.

: Идеальная платформа для изучения базовых принципов языка. Разработка пользовательских компонентов: Создание уникальных элементов пользовательского интерфейса с полным контролем и минимальной нагрузкой.

Применение современных техник

Использование VanillaJS включает в себя применение современных подходов в разработке:

Возможности ES6 : Упростите свой JavaScript с помощью стрелочных функций, классов и шаблонных строк.

: Упростите свой JavaScript с помощью стрелочных функций, классов и шаблонных строк. Модули ES6 : Структурируйте код с использованием import/export .

: Структурируйте код с использованием . Async/Await: Чистый и простой способ управления асинхронными процессами, избегая callback-ов.

Альтернативы jQuery и фреймворкам

Благодаря улучшениям стандартов, jQuery или тяжелые фреймворки зачастую становятся выбором, а не обязательностью. Обработка событий, взаимодействие с DOM и AJAX-запросы поддерживаются браузерами нативно и имеют более простой синтаксис.

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