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Понимание VanillaJS: это фреймворк или "сырой" JavaScript?
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Понимание VanillaJS: это фреймворк или "сырой" JavaScript?

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Работа с DOM  
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Быстрый ответ

VanillaJS — это чистый JavaScript, в который не входят никакие библиотеки или фреймворки. Он превосходит по быстродействию и поддерживается всеми браузерами без модификаций.

Приведем пример динамического изменения содержимого:

JS
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document.querySelector('.greet').textContent = 'Добро пожаловать в VanillaJS!';

В данном фрагменте находится элемент с классом greet, текст которого затем изменяется. Задача, которая ранее требовала использования jQuery, теперь легко решается при помощи VanillaJS.

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Оптимизация с VanillaJS

VanillaJS — это подход к JavaScript с акцентом на минимализм, исключая лишний код и повышая производительность. Он идеален для использомания в современных браузерах, которые следуют общепринятым веб-стандартам.

Вопросы совместимости

При выборе VanillaJS учтите следующие моменты:

  • Современные браузеры: VanillaJS обеспечивает безупречную работу, опираясь на современные возможности браузеров.
  • Устаревшие браузеры: Будьте внимательны, могут потребоваться дополнительные скрипты для обеспечения совместимости.
  • Кроссбраузерность: Перед использованием всегда проверяйте поддержку JavaScript-функций различными браузерами.

Игривый JavaScript

Термин VanillaJS используется с некоторой юмористической ноткой, чтобы подчеркнуть обширные возможности JavaScript. Даже 'официальная документация' на сайте Vanilla JS забавно продвигает VanillaJS и ненавязчиво направляет вас к документации JavaScript от Mozilla для детального изучения.

VanillaJS в повседневных задачах

Используйте VanillaJS для выполнения рутинных задач, таких как:

  • Взаимодействие с DOM: Работа с HTML-элементами без привлечения jQuery.
  • Обработка событий: Непосредственное назначение событий элементам для быстрого отклика.
  • AJAX-запросы: Получение данных с сервера с использованием XMLHttpRequest или fetch.

Трудности и их решение

Работая с VanillaJS, следует учитывать такие особенности:

  • Несовпадение браузеров: Функции могут вести себя иначе в зависимости от браузера.
  • Организация кода: Важно уделять внимание читабельности и масштабируемости кода из-за отсутствия поддержки фреймворков.
  • Производительность: В некоторых ситуациях VanillaJS может быть медленнее специализированных библиотек.

Визуализация

Представить VanillaJS можно в виде чистой прозрачной воды в мире JavaScript:

Markdown
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Представьте бутылку воды (💧):
- Без добавок (🚫🧪)
- Без искусственных ароматизаторов (🚫🍓)
- Просто чистая H2O (✅💦)

VanillaJS для JavaScript — это то же самое, что вода для множества напитков:

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| Виды JavaScript               |   VanillaJS                      |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Фреймворки (🏗️ React, Vue)    | Чистый JavaScript (💧)           |
| Библиотеки (📚 jQuery)         | Сам язык без посредников (✅)    |

На каждом шагу ощущайте простоту VanillaJS:

JS
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document.getElementById('example'); // Ясный и краткий, без сложных конструкций 🕵️‍♀️

Откройте для себя ясность и очарование VanillaJS. 🌟

Практическое применение VanillaJS

Используйте силу непосредственного JavaScript в таких случаях, как:

  • Высокопроизводительные приложения: Уменьшение зависимостей для ускорения загрузки и повышения отзывчивости интерфейса.
  • Образовательные цели: Идеальная платформа для изучения базовых принципов языка.
  • Разработка пользовательских компонентов: Создание уникальных элементов пользовательского интерфейса с полным контролем и минимальной нагрузкой.

Применение современных техник

Использование VanillaJS включает в себя применение современных подходов в разработке:

  • Возможности ES6: Упростите свой JavaScript с помощью стрелочных функций, классов и шаблонных строк.
  • Модули ES6: Структурируйте код с использованием import/export.
  • Async/Await: Чистый и простой способ управления асинхронными процессами, избегая callback-ов.

Альтернативы jQuery и фреймворкам

Благодаря улучшениям стандартов, jQuery или тяжелые фреймворки зачастую становятся выбором, а не обязательностью. Обработка событий, взаимодействие с DOM и AJAX-запросы поддерживаются браузерами нативно и имеют более простой синтаксис.

Полезные материалы

  1. Введение в JavaScript | MDN — полное руководство для начинающих, описывающее основы языка JavaScript.
  2. Vanilla JSофициальный сайт VanillaJS, созданный для забавы и обучения.
  3. GitHub – lukehoban/es6features: Обзор функций ECMAScript 6 — исчерпывающее описание возможностей ES6, актуальных для VanillaJS.
  4. Возможно, вам не нужен jQuery — примеры, показывающие, когда лучше использовать Vanilla JS, а не jQuery.
  5. Современное руководство по JavaScript — глубоко проникающее руководство по JavaScript, охватывающее темы от базового до продвинутого уровня.
  6. Инструментарий веб-разработки | Go Make Things — набор советов и ресурсов по Vanilla JS от Криса Фердинанди.
  7. Руководство по стилю кодирования JavaScript от Google — рекомендации от Google о лучших практиках написания кода на JavaScript.
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Что такое VanillaJS?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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