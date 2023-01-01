Понимаем функцию assert() в JavaScript: особенности и примеры#Основы JavaScript #Функции #Обработка ошибок (try/catch)
Быстрый ответ
Функция assert в JavaScript выполняет проверку на истинность предположений, что становится важным элементом автоматизированного тестирования. В случае получения ложного результата, функция
assert отрабатывает ошибку, генерируя исключение.
Наглядный пример создания простой функции assert:
function assert(condition, message) {
if (!condition) throw new Error(message || 'Утверждение оказалось ложным');
}
И его применение:
assert(1 + 1 === 2, 'Кажется, сегодня математике не улыбнулось');
assert позволяет убедиться в том, что код исполняется так, как это было запланировано. Она в первую очередь используется в тестовых фреймворках, однако и при разработке может быть полезной для проверки работы кода.
Дополнительно о функции assert
В JavaScript отсутствует стандартная функция
assert(). Поэтому ее необходимо реализовать вручную или воспользоваться соответствующей библиотекой. Основная задача этой функции — указать на несоответствие ожидаемому результату в процессе выполнения кода, помочь в обнаружении ошибок или проверить правильность выполнения конкретных участков кода.
Утверждения в браузере: console.assert
В браузерах используется
console.assert(). Она выводит сообщение об ошибке в консоли при ложном утверждении:
console.assert(array.length > 0, 'Внимание, массив пуст!');
Но выполнение кода она не прерывает — даже в случае неистинности условия, вычисления продолжатся.
Модуль assert в Node.js
Для серьезных тестов в Node.js пригодится использование специального модуля
assert:
const assert = require('assert');
assert.strictEqual(1 + 1, 2, 'По всей видимости, математика сегодня нас подвела...');
Модуль предлагает широкий спектр возможностей для контроля и способен остановить исполнение программы, выбросив исключение AssertionError при несоответствии действительности утверждения.
Свои реализации функции assert
Создание собственных функций assert — это хорошая практика. Можно разработать функции, следящие за типами данных:
function assertType(type, value, message) {
if (typeof value !== type) {
throw new Error(message || `Ожидался тип ${type}, но обнаружен ${typeof value}`);
}
}
Выглядит использование этой функции следующим образом:
assertType('string', 123, 'Ожидалась строка, но пришло число');
Это позволяет производить проверку типов без применения статической типизации, как в TypeScript или Flow.
Помощь в отладке: трассировка стека
Объект
Error дает возможность получать трассировки стека вызовов для определения точного места возникновения ошибки:
function assert(condition, message) {
if (!condition) {
throw new Error(message || 'Утверждение оказалось ложным');
}
}
При запуске этого исключения фиксируется стек вызовов, что облегчает процесс выявления проблемы.
Рекомендации и полезные сведения
Применение функции assert помогает подстраховать код от распространения ошибок. Это позволяет держать предположения на виду, облегчая тем самым процесс отладки вашего проекта.
Проверка типов входных данных
С применением функции assert можно проверить, что функция получает на вход правильного типа данные. Это позволит снизить вероятность возникновения ошибок, связанных с типами данных:
function addNumbers(a, b) {
assert(typeof a === 'number' && typeof b === 'number', 'Входные параметры должны быть числами');
return a + b;
}
Разработчик в раздумьях
Важно помнить, что утверждения наиболее эффективны в процессе разработки и тестирования. Их желательно удалять из окончательной версии программы для предотвращения ухудшения производительности и избегания случайного раскрытия внутренней структуры вашего проекта.
Визуализация
Представьте функцию
assert как стража (🛡️), контролирующего приглашенных для участия в важном мероприятии:
assert(guest.isInvited, 'Гость должен иметь приглашение!');
В данной ситуации происходит следующее:
🛡️: Производит проверку на наличие у 🧍 приглашения ✅
- В случае положительного ответа: Добро пожаловать на вечеринку! 🎉
- В случае отрицательного: Вам вход воспрещён! 🚫 и подается сигнал тревоги 🚨 (Ошибка: 'Гость должен иметь приглашение!')
Таким образом, assert — это надёжный страж, не допускающий на вечеринку посетителей, не удовлетворяющих заданным условиям!
Доработка функционала assert
Простые проверки – это хорошо, но иногда требуется работать с более сложными условиями.
Комплексные условия
Вы можете улучшить функцию assert для проверки сложных условий, использовав логические операции:
function assertComplex(condition1, condition2, message) {
assert(condition1 && condition2, message);
}
Библиотеки для работы с утверждениями
Когда встроенных возможностей не хватает, рассмотрите применение специализированных библиотек для работы с утверждениями, предлагающих множество функциональных возможностей и выразительный синтаксис, например, Chai или expect из Jest.
Анализ и настройка
Когда вы столкнётесь с
assert() в чужом коде, важно внимательно изучить его реализацию и способ адаптации под требования специфического проекта. Это может помочь обнаружить ключевые предположения, на которых строятся решения разработчиков.
Утверждение на качество кода
Методы assert не только помогут в отладке кода, но и способствуют созданию качественного и надёжного программного продукта.
Полезные материалы
- console: assert() статический метод – Web API | MDN — Обзор функций
assertв консоли JavaScript.
- Assert | Официальная документация Node.js v21.6.1 — Официальное руководство Node.js по модулю assert.
- Chai — Доверенная библиотека JavaScript для утверждений, работающих в TDD и BDD.
- Expect · Jest — Как использовать expect из Jest для работы с утверждениями при тестировании.
- Mocha – веселый, простой, гибкий фреймворк для тестирования JavaScript — Обзор Mocha, популярного фреймворка для тестирования JS.
- Документация Jasmine — Официальное руководство по Jasmine, престижному фреймворку для тестирования на основе поведения.
- Документация API Should.js — Документация API для should.js, библиотеки утверждений, пригодной как для Node.js, так и для браузеров.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер