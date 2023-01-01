logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Получение текущего времени в MomentJS: moment() vs format()
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

Получение текущего времени в MomentJS: moment() vs format()

#Даты и время  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы получить текущую Unix-метку времени с использованием библиотеки Moment.js, достаточно применить команду moment().unix(). Этот метод возвращает количество секунд, прошедших с момента начала Unix-эпохи (1 января 1970 года).

JS
Скопировать код
const unixTimestamp = moment().unix(); // Начните своё путешествие в мир времени!

Если вам требуется временная метка в миллисекундах, можете воспользоваться методом valueOf, широко применяемым при работе с объектами Date в JavaScript:

JS
Скопировать код
const millisecondTimestamp = moment().valueOf(); // С каждым отсчётом считается!

Эти методы обеспечивают простой доступ к работе с временными метками.

Пошаговый план для смены профессии

Значимость точности

Если вам нужна высокая точность и временные метки до миллисекунд, Moment.js будет весьма полезен:

JS
Скопировать код
const preciseTimestamp = moment().valueOf(); // Точность до миллисекунды, важная как механика часов

Можно также использовать сокращённую форму записи:

JS
Скопировать код
const shorthandTimestamp = +moment(); // Краткость — сестра таланта!

Выбор между методом valueOf и сокращённым вариантом зависит от контекста: работы с объектом Date в JavaScript или, например, API, ждущих метку времени в миллисекундах.

Восприятие времени: Человеческий формат

Чтобы время было понятно не только машинам, но и людям, его следует отформатировать:

JS
Скопировать код
const formatted = moment().format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss"); // Теперь время понятно всем.

Благодаря широким возможностям форматирования Moment.js, вы можете представить временную метку в удобном вам варианте, например, HH:mm для отображения времени.

Визуализация

Принцип работы с временными метками в Moment.js так же понятен, как и спросить текущее время:

JS
Скопировать код
const now = moment(); // 🕒🎁⏱️ – Время подаётся вам как на ладони!

Это можно сравнить с получением билета на текущий момент времени от городских часов:

Markdown
Скопировать код
Городские Часы (🕒) -> Билет к Времени (🎟️): [Текущая Временная Метка]

Что же эти городские часы гарантируют вам с этим билетом?

Markdown
Скопировать код
Актуальность: ⏰
Читаемость: 📅🕓

Можно представить временную метку как цифры на электронном табло, всегда актуальные и точные.

Соответствие стандартам: ISO и RFC

ISO 8601 и RFC 3339 – это не просто наборы правил, это паспорт для вашей временной метки в международном цифровом пространстве:

JS
Скопировать код
const isoString = moment().toISOString(); // Международный паспорт в мир времени.

Помните, соблюдение стандартов имеет первостепенное значение при передаче временных меток между различными системами и сервисами.

Сравнение времени: Игра моментов

Хотите убедиться в идентичности двух моментов времени? Для этого служит метод isSame:

JS
Скопировать код
const startTime = moment();
const endTime = moment();
const sameTime = startTime.isSame(endTime); // Мы обозначают одно и то же время?

Сравнение дает вам инструмент для логической проверки, валидации и управления временнозависимыми событиями.

Глубже в детали: Тонкости и сложности

Работа с временем оснащена сложностями и нюансами, которые могут восприниматься как путешествие "зазеркалье". Часовые пояса, високосные секунды и различия между ISO 8601 и RFC 3339 – это лишь несколько из подводных камней, которые могут вас поджидать. Для более детального понимания этих аспектов обратите внимание на документацию Moment.js.

Полезные материалы

  1. Moment.js | Документация — официальные учебные материалы по отображению дат и времени в Moment.js.
  2. GitHub – moment/moment: Операции с датами, форматирование и проверка дат в JavaScript. — комьюнити, доставшее нам Moment.js.
  3. Всё, что нужно знать о работе с датами в JavaScript... — важность контекста не можно уменьшать.
  4. Функция moment().format() в Moment.js... — детальный анализ функции .format() в Moment.js.
  5. Дата и Время — продолжайте развиваться, углубляйте знания в работе с датами и временем.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно получить текущую Unix-метку времени в Moment.js?
1 / 5

Марат Горчаков

лайфстайл-редактор

Свежие материалы
Что такое двухфакторная аутентификация (2FA) и как она работает
6 сентября 2024
Как найти код безопасности в Epic Games
6 сентября 2024
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024

Загрузка...