Получение отчёта о покрытии кода в Jest: решение#Тестирование (Jest) #Node.js #npm и зависимости
Быстрый ответ
Для генерации отчёта о покрытии кода с применением Jest используйте ключ
--coverage:
jest --coverage
Jest собирает данные о покрытии и размещает отчёт в директории
coverage/. Вы можете просмотреть детальный отчёт по адресу
coverage/lcov-report/index.html в своём браузере.
Если вы хотите использовать последние функции покрытия, обновите Jest до самой последней версии, если у вас установлена версия ниже 21.2.1. Настройка скриптов в
package.json при использовании
npm или
yarn может выглядеть следующим образом:
"scripts": {
"test": "jest",
"test:coverage": "jest --coverage"
}
Отчёт о покрытии кода можно запустить с помощью команд
npm test -- --coverage или
yarn test --coverage. Для детализированного настройки покрытия ознакомьтесь с опциями
collectCoverage и
coverageReporters в конфигурации Jest.
Расширение отчетов о покрытии кода
Обновление Jest до актуальной версии
Проверьте имеющуюся версию Jest и обновите её до самой последней, чтобы получить доступ к новейшим функциям покрытия кода.
Конфигурация Jest
Измените
jest.config.js, добавив в него следующие параметры:
module.exports = {
collectCoverage: true,
coverageReporters: ['json', 'lcov', 'text', 'clover']
};
Запуск с помощью npx для локальной проверки
Для запуска локальных тестов без глобальной установки Jest пользуйтесь npx:
npx jest --coverage
Форматы отчётов
Jest поддерживает разные форматы отчётов о покрытии кода:
json: подходит для автоматической обработки данных.
html: представляет собой визуально презентабельный отчёт в формате HTML.
text: отдаёт краткую сводку данных прямо в терминале.
Определение слабых мест кода
Используйте данные о покрытии для обнаружения недостаточно протестированных участков кода и улучшения качества собственных тестов.
Визуализация
Запустив Jest с параметром
--coverage, вы получаете возможность визуализации вашего покрытия тестами, где:
jest --coverage
Упрощённый пример: протестированные участки кода (✅) и непротестированные (⚪).
🎨 Визуализация покрытия:
| Тип покрытия | Символ |
| ------------------- | ------ |
| Утверждения | ✅⚪ |
| Ветвление | ✅⚪ |
| Функции | ✅⚪ |
| Строки | ✅⚪ |
Цель — полностью покрытое тестами полотно 🌈, что свидетельствует о комплексном тестировании.
Глубокое изучение Jest
Вы можете собирать данные о покрытии определённых тестовых файлов с использованием
npx jest --coverage. Для более глубокого анализа покрытии кода рассмотрите использование Istanbul.
Инструменты покрытия кода в CI
Интеграция с сервисами, такими как Codecov или Coveralls, поможет отслеживать покрытие кода в ваших командных проектах.
Задание минимального уровня покрытия
В
jest.config.js можно установить минимально допустимое процентное покрытие по различным показателям:
module.exports = {
// ...
coverageThreshold: {
global: {
statements: 80,
branches: 80,
functions: 80,
lines: 80
}
}
};
Это гарантирует, что проблемы с покрытием кода не останутся незамеченными.
Внимательное отношение к ложноположительным результатам
Тесты с высоким уровнем покрытия не всегда гарантируют качество. Важно удостовериться, что тесты проверяют ключевые аспекты, а не просто увеличивают статистику.
Полезные материалы
- Jest CLI Options · Jest — официальная документация Jest.
- Configuration Jest · Jest — подробное руководство по настройке сбора данных о покрытии.
- Code coverage report explained | Atlassian — описание отчётов о покрытии кода.
- Istanbul, a JavaScript test coverage tool — Istanbul, мощный анализатор покрытия для Jest.
- Codecov – Leading Code Coverage solution — сервис Codecov для аналитики покрытия кода.
- Configuration Jest · Jest — настройка отчётов о покрытии в Jest.
- Medium — статья на Medium о маппинге покрытия с Jest.
Никита Титов
разработчик Node.js