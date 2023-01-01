Получение отчёта о покрытии кода в Jest: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для генерации отчёта о покрытии кода с применением Jest используйте ключ --coverage :

Bash Скопировать код jest --coverage

Jest собирает данные о покрытии и размещает отчёт в директории coverage/ . Вы можете просмотреть детальный отчёт по адресу coverage/lcov-report/index.html в своём браузере.

Если вы хотите использовать последние функции покрытия, обновите Jest до самой последней версии, если у вас установлена версия ниже 21.2.1. Настройка скриптов в package.json при использовании npm или yarn может выглядеть следующим образом:

json Скопировать код "scripts": { "test": "jest", "test:coverage": "jest --coverage" }

Отчёт о покрытии кода можно запустить с помощью команд npm test -- --coverage или yarn test --coverage . Для детализированного настройки покрытия ознакомьтесь с опциями collectCoverage и coverageReporters в конфигурации Jest.

Расширение отчетов о покрытии кода

Обновление Jest до актуальной версии

Проверьте имеющуюся версию Jest и обновите её до самой последней, чтобы получить доступ к новейшим функциям покрытия кода.

Конфигурация Jest

Измените jest.config.js , добавив в него следующие параметры:

JS Скопировать код module.exports = { collectCoverage: true, coverageReporters: ['json', 'lcov', 'text', 'clover'] };

Запуск с помощью npx для локальной проверки

Для запуска локальных тестов без глобальной установки Jest пользуйтесь npx:

Bash Скопировать код npx jest --coverage

Форматы отчётов

Jest поддерживает разные форматы отчётов о покрытии кода:

json : подходит для автоматической обработки данных.

: подходит для автоматической обработки данных. html : представляет собой визуально презентабельный отчёт в формате HTML.

: представляет собой визуально презентабельный отчёт в формате HTML. text : отдаёт краткую сводку данных прямо в терминале.

Определение слабых мест кода

Используйте данные о покрытии для обнаружения недостаточно протестированных участков кода и улучшения качества собственных тестов.

Визуализация

Запустив Jest с параметром --coverage , вы получаете возможность визуализации вашего покрытия тестами, где:

JS Скопировать код jest --coverage

Упрощённый пример: протестированные участки кода (✅) и непротестированные (⚪).

Markdown Скопировать код 🎨 Визуализация покрытия: | Тип покрытия | Символ | | ------------------- | ------ | | Утверждения | ✅⚪ | | Ветвление | ✅⚪ | | Функции | ✅⚪ | | Строки | ✅⚪ |

Цель — полностью покрытое тестами полотно 🌈, что свидетельствует о комплексном тестировании.

Глубокое изучение Jest

Вы можете собирать данные о покрытии определённых тестовых файлов с использованием npx jest --coverage . Для более глубокого анализа покрытии кода рассмотрите использование Istanbul.

Инструменты покрытия кода в CI

Интеграция с сервисами, такими как Codecov или Coveralls, поможет отслеживать покрытие кода в ваших командных проектах.

Задание минимального уровня покрытия

В jest.config.js можно установить минимально допустимое процентное покрытие по различным показателям:

JS Скопировать код module.exports = { // ... coverageThreshold: { global: { statements: 80, branches: 80, functions: 80, lines: 80 } } };

Это гарантирует, что проблемы с покрытием кода не останутся незамеченными.

Внимательное отношение к ложноположительным результатам

Тесты с высоким уровнем покрытия не всегда гарантируют качество. Важно удостовериться, что тесты проверяют ключевые аспекты, а не просто увеличивают статистику.

Полезные материалы