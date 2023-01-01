Получение ключа из объекта JavaScript: For...In, $.each()#Циклы и итерации #Объекты и прототипы #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы получить ключи объекта в JavaScript, воспользуйтесь функцией
Object.keys(). Она возвращает массив, в котором перечислены имена свойств объекта:
const obj = { greeting: 'Hello', entity: 'World' };
const keys = Object.keys(obj);
// Вывод: ["greeting", "entity"]
Используя
Object.keys(obj), вы сможете получить простой доступ к ключам объекта, не затрагивая при этом их значения.
Использование forEach для эффективных итераций
При работе со парами ключ-значение вам часто придётся пробегать по ключам объекта. Метод
forEach() позволяет легко осуществить итерацию по массиву ключей, возвращаемому методом
Object.keys(), и применить вычисление к каждому ключу:
Object.keys(obj).forEach(key => {
console.log(key, obj[key]);
// Выводит каждый ключ и его значение: "greeting Hello", "entity World"
});
Использование for...in для более сложных итераций
Если вам нужно выполнить сложные операции или требуется углубленный контроль над процессом итерации, вам может быть полезен цикл
for...in. Но учтите: при каждой итерации необходима проверка среди собственных свойств объекта методом
hasOwnProperty:
for (let key in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(key)) {
console.log(key, obj[key]);
}
}
Это поможет избежать нежелательной обработки свойств, наследованных от прототипа объекта.
Проверка перед извлечением ключей
Перед тем как приступить к получению ключей объекта, убедитесь, что вы действительно работаете с объектом. Простая проверка позволит избежать ошибок при исполнении кода:
if (typeof obj === 'object' && obj !== null) {
// Теперь можно безопасно использовать Object.keys(obj)
}
Выборочный доступ к ключам и значениям
Если вам нужна работа с конкретным ключом или значением, вы можете обращаться через индекс после получения массива ключей:
const firstKey = Object.keys(obj)[0]; // Выводит "greeting"
const firstValue = obj[firstKey]; // Выводит "Hello"
Запомните: в отличие от массивов, порядок ключей в объектах JavaScript не обязательно сохраняется.
Визуализация
Посмотрим на пример поиска ключа по определенному значению в объекте:
Объект: { treasure: '💰', Johnny: '🚂', Salty: '🏴☠️' }
Давайте ищем
💰:
const obj = { treasure: '💰', Johnny: '🚂', Salty: '🏴☠️' };
const thief = Object.keys(obj).find(key => obj[key] === '💰');
// thief будет равен 'treasure'
Таким образом, используя ключи:
Object.keys(obj) ➡️ ["treasure", "Johnny", "Salty"]
Мы нашли вора:
Object.keys(obj).find(...) ➡️ 'treasure'
Вот так вы можете раскрывать тайны ключей вашего объекта. 🦜
Знание о проблемах совместимости
Перед выкладкой кода в продакшен проверяйте его совместимость с браузерами, которые используют ваши пользователи. Метод
Object.keys() имеет хорошую поддержку, но для старых версий браузеров вам может понадобиться полифилл:
if (!Object.keys) {
Object.keys = function (obj) {
var keys = [];
for (var property in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(property)) {
keys.push(property);
}
}
return keys;
};
}
Рассмотрите также популярные методы
Object.values() и
Object.entries():
Object.values(obj)возвращает массив значений объекта.
Object.entries(obj)возвращает массив пар, содержащих ключ и значение.
Продвинутые техники извлечения ключей
Для решения нестандартных задач, таких как определение динамического свойства в объекте, можно использовать возможности JavaScript:
const keyToFind = 'treasure';
const hasKey = Object.keys(obj).includes(keyToFind); // Вернет true, если 'treasure' есть среди ключей
С появлением ES6 появилась возможность использовать деструктуризацию для извлечения ключей:
const { [keyToFind]: treasureValue } = obj; // Вернет '💰'
Вот вам ключик к простоте.
Полезные материалы
- Работа с объектами – JavaScript | MDN — подробное руководство по объектам JavaScript.
- Объекты и прототипы – JavaScript.info — основы работы с объектами в JavaScript.
- Object.keys() – JavaScript | MDN — все подробности о методе
Object.keys().
- Object.values() – JavaScript | MDN — о методе
Object.values()и его совместимости.
- Object.entries() – JavaScript | MDN — обзор метода
Object.entries().
- Изучение JavaScript | Codecademy — интерактивное обучение работе с объектами, их свойствами и методами.
- ECMAScript 6: Новые возможности: Обзор и сравнение — введение в деструкруризацию объектов в ES6.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер