Получение ключа из объекта JavaScript: For...In, $.each()

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Быстрый ответ

Чтобы получить ключи объекта в JavaScript, воспользуйтесь функцией Object.keys() . Она возвращает массив, в котором перечислены имена свойств объекта:

JS Скопировать код const obj = { greeting: 'Hello', entity: 'World' }; const keys = Object.keys(obj); // Вывод: ["greeting", "entity"]

Используя Object.keys(obj) , вы сможете получить простой доступ к ключам объекта, не затрагивая при этом их значения.

Использование forEach для эффективных итераций

При работе со парами ключ-значение вам часто придётся пробегать по ключам объекта. Метод forEach() позволяет легко осуществить итерацию по массиву ключей, возвращаемому методом Object.keys() , и применить вычисление к каждому ключу:

JS Скопировать код Object.keys(obj).forEach(key => { console.log(key, obj[key]); // Выводит каждый ключ и его значение: "greeting Hello", "entity World" });

Использование for...in для более сложных итераций

Если вам нужно выполнить сложные операции или требуется углубленный контроль над процессом итерации, вам может быть полезен цикл for...in . Но учтите: при каждой итерации необходима проверка среди собственных свойств объекта методом hasOwnProperty :

JS Скопировать код for (let key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { console.log(key, obj[key]); } }

Это поможет избежать нежелательной обработки свойств, наследованных от прототипа объекта.

Проверка перед извлечением ключей

Перед тем как приступить к получению ключей объекта, убедитесь, что вы действительно работаете с объектом. Простая проверка позволит избежать ошибок при исполнении кода:

JS Скопировать код if (typeof obj === 'object' && obj !== null) { // Теперь можно безопасно использовать Object.keys(obj) }

Выборочный доступ к ключам и значениям

Если вам нужна работа с конкретным ключом или значением, вы можете обращаться через индекс после получения массива ключей:

JS Скопировать код const firstKey = Object.keys(obj)[0]; // Выводит "greeting" const firstValue = obj[firstKey]; // Выводит "Hello"

Запомните: в отличие от массивов, порядок ключей в объектах JavaScript не обязательно сохраняется.

Визуализация

Посмотрим на пример поиска ключа по определенному значению в объекте:

Markdown Скопировать код Объект: { treasure: '💰', Johnny: '🚂', Salty: '🏴‍☠️' }

Давайте ищем 💰 :

JS Скопировать код const obj = { treasure: '💰', Johnny: '🚂', Salty: '🏴‍☠️' }; const thief = Object.keys(obj).find(key => obj[key] === '💰'); // thief будет равен 'treasure'

Таким образом, используя ключи:

Markdown Скопировать код Object.keys(obj) ➡️ ["treasure", "Johnny", "Salty"]

Мы нашли вора:

Markdown Скопировать код Object.keys(obj).find(...) ➡️ 'treasure'

Вот так вы можете раскрывать тайны ключей вашего объекта. 🦜

Знание о проблемах совместимости

Перед выкладкой кода в продакшен проверяйте его совместимость с браузерами, которые используют ваши пользователи. Метод Object.keys() имеет хорошую поддержку, но для старых версий браузеров вам может понадобиться полифилл:

JS Скопировать код if (!Object.keys) { Object.keys = function (obj) { var keys = []; for (var property in obj) { if (obj.hasOwnProperty(property)) { keys.push(property); } } return keys; }; }

Рассмотрите также популярные методы Object.values() и Object.entries() :

Object.values(obj) возвращает массив значений объекта.

возвращает массив объекта. Object.entries(obj) возвращает массив пар, содержащих ключ и значение.

Продвинутые техники извлечения ключей

Для решения нестандартных задач, таких как определение динамического свойства в объекте, можно использовать возможности JavaScript:

JS Скопировать код const keyToFind = 'treasure'; const hasKey = Object.keys(obj).includes(keyToFind); // Вернет true, если 'treasure' есть среди ключей

С появлением ES6 появилась возможность использовать деструктуризацию для извлечения ключей:

JS Скопировать код const { [keyToFind]: treasureValue } = obj; // Вернет '💰'

Вот вам ключик к простоте.

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