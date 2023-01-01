Получение индекса итерации в Handlebars each helper#Веб-разработка #Основы JavaScript
Быстрый ответ
Для того чтобы получить индекс при использовании хелпера
{{#each}} в Handlebars, необходимо использовать переменную @index:
{{#each items}}
<p>{{@index}} – {{this}}</p>
{{/each}}
Данный код создаст упорядоченный список, в котором каждый элемент будет обернут в тег
<p>, сопровождаемый индексом и значением.
Ключевые понятия: индексы и ключи
- Обращение к индексу: Используйте
{{@index}}, чтобы обратиться к текущему индексу массива в хелпере
{{#each}}.
- Обращение к ключу: Для работы с ключами свойств объекта используйте
{{@key}}.
- Обращение к родительскому элементу: Используйте
{{@../index}}или
{{@../key}}, чтобы получить индекс или ключ родительского элемента.
- Синтаксис по умолчанию для индекса: В третьей версии Handlebars появилась возможность объявлять индекс вторым параметром хелпера
{{#each}}.
Визуализация
При итерации через массив с помощью
{{#each}} в Handlebars, индекс становится вашей навигационной картой:
{{#each array}}
{{@index}} – 🧩 Часть {{this}}
{{/each}}
Это можно изобразить примерно так:
🎞️ 0: [🧩 Часть A]
🎞️ 1: [🧩 Часть B]
🎞️ 2: [🧩 Часть C]
Handlebars красноречиво демонстрирует навигацию по набору данных. 🎞
Продвинутое использование: возможности Handlebars
Приветствуем Handlebars 3.0
В Handlebars версии 3.0 и выше вы можете явно указать индекс в качестве второго параметра в хелпере
{{#each}}:
{{#each array as |value index|}}
{{index}} — {{value}}
{{/each}}
Расширение возможностей индекса с помощью пользовательского хелпера Math
Если требуется, чтобы индексация начиналась не с
0, можно расширить Handlebars пользовательским хелпером
incrementedIndex:
Handlebars.registerHelper('incrementedIndex', function (index) {
return index + 1;
});
Теперь вы можете использовать этот новый хелпер в шаблоне:
{{#each items}}
<p>{{incrementedIndex @index}} – {{this}}</p>
{{/each}}
Проверка на пустые массивы
Не забывайте проводить проверку на пустые массивы в ваших пользовательских хелперах чтобы обеспечить корректное поведение.
Использование индексов во вложенных циклах
В вложенных структурах обращение к родительскому индексу или ключу становится критично:
{{#each outerArray}}
{{#each innerArray}}
<div>Родительский индекс: {{@../index}}, дочерний индекс: {{@index}}</div>
{{/each}}
{{/each}}
Работа с объектами: использование {{@key}}
Такие же подходы можно использовать для доступа к индексам объектов:
{{#each object}}
Ключ: {{@key}}, Значение: {{this}}
{{/each}}
Использование индексов в таблицах
Индексы в таблице данных могут быть представлены следующим образом:
<table>
{{#each items}}
<tr><td>{{@index}}</td><td>{{this}}</td></tr>
{{/each}}
</table>
Пользовательские хелперы для обновленной индексации
При обновлении Handlebars или Ember, которые требуют нового подхода к индексации, создание пользовательских хелперов может стать решением:
Handlebars.registerHelper('indexOffset', function (index) {
return index + customOffset; // где customOffset — произвольный сдвиг.
});
Альтернативные методы обращения к индексу
В некоторых контекстах иногда приходится использовать
{{_view.contentIndex}}, чтобы обратиться к индексу.
Полезные материалы
- Встроенные хелперы | Handlebars — Официальная документация по хелперу 'each' в Handlebars.
- Проблемы · handlebars-lang/handlebars.js · GitHub — Обсуждения и вопросы, связанные с Handlebars.js, в частности хелпер 'each'.
- Циклы и итерации – JavaScript | MDN — Подробная информация о циклах и итерациях в JavaScript.
- Учебник по Handlebars – YouTube — Видеоурок по Handlebars для тех, кто предпочитает практическое обучение.
- Как получить индекс родителя во вложенном хелпере each в Handlebars.js – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow о возможностях доступа к родительскому индексу во вложенных циклах с использованием Handlebars.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик