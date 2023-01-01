Получение индекса итерации в Handlebars each helper

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Быстрый ответ

Для того чтобы получить индекс при использовании хелпера {{#each}} в Handlebars, необходимо использовать переменную @index:

handlebars Скопировать код {{#each items}} <p>{{@index}} – {{this}}</p> {{/each}}

Данный код создаст упорядоченный список, в котором каждый элемент будет обернут в тег <p> , сопровождаемый индексом и значением.

Ключевые понятия: индексы и ключи

Обращение к индексу: Используйте {{@index}} , чтобы обратиться к текущему индексу массива в хелпере {{#each}} .

Используйте , чтобы обратиться к текущему в хелпере . Обращение к ключу: Для работы с ключами свойств объекта используйте {{@key}} .

Для работы с ключами свойств объекта используйте . Обращение к родительскому элементу: Используйте {{@../index}} или {{@../key}} , чтобы получить индекс или ключ родительского элемента.

Используйте или , чтобы получить индекс или ключ родительского элемента. Синтаксис по умолчанию для индекса: В третьей версии Handlebars появилась возможность объявлять индекс вторым параметром хелпера {{#each}} .

Визуализация

При итерации через массив с помощью {{#each}} в Handlebars, индекс становится вашей навигационной картой:

handlebars Скопировать код {{#each array}} {{@index}} – 🧩 Часть {{this}} {{/each}}

Это можно изобразить примерно так:

Markdown Скопировать код 🎞️ 0: [🧩 Часть A] 🎞️ 1: [🧩 Часть B] 🎞️ 2: [🧩 Часть C]

Handlebars красноречиво демонстрирует навигацию по набору данных. 🎞

Продвинутое использование: возможности Handlebars

Приветствуем Handlebars 3.0

В Handlebars версии 3.0 и выше вы можете явно указать индекс в качестве второго параметра в хелпере {{#each}} :

handlebars Скопировать код {{#each array as |value index|}} {{index}} — {{value}} {{/each}}

Расширение возможностей индекса с помощью пользовательского хелпера Math

Если требуется, чтобы индексация начиналась не с 0 , можно расширить Handlebars пользовательским хелпером incrementedIndex :

JS Скопировать код Handlebars.registerHelper('incrementedIndex', function (index) { return index + 1; });

Теперь вы можете использовать этот новый хелпер в шаблоне:

handlebars Скопировать код {{#each items}} <p>{{incrementedIndex @index}} – {{this}}</p> {{/each}}

Проверка на пустые массивы

Не забывайте проводить проверку на пустые массивы в ваших пользовательских хелперах чтобы обеспечить корректное поведение.

Использование индексов во вложенных циклах

В вложенных структурах обращение к родительскому индексу или ключу становится критично:

handlebars Скопировать код {{#each outerArray}} {{#each innerArray}} <div>Родительский индекс: {{@../index}}, дочерний индекс: {{@index}}</div> {{/each}} {{/each}}

Работа с объектами: использование {{@key}}

Такие же подходы можно использовать для доступа к индексам объектов:

handlebars Скопировать код {{#each object}} Ключ: {{@key}}, Значение: {{this}} {{/each}}

Использование индексов в таблицах

Индексы в таблице данных могут быть представлены следующим образом:

handlebars Скопировать код <table> {{#each items}} <tr><td>{{@index}}</td><td>{{this}}</td></tr> {{/each}} </table>

Пользовательские хелперы для обновленной индексации

При обновлении Handlebars или Ember, которые требуют нового подхода к индексации, создание пользовательских хелперов может стать решением:

JS Скопировать код Handlebars.registerHelper('indexOffset', function (index) { return index + customOffset; // где customOffset — произвольный сдвиг. });

Альтернативные методы обращения к индексу

В некоторых контекстах иногда приходится использовать {{_view.contentIndex}} , чтобы обратиться к индексу.

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