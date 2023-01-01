Поиск привязанных событий к DOM-узлу в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы обнаружить обработчики событий, воспользуйтесь Инструментами разработчика Chrome. Произведите щелчок правой кнопкой мыши по элементу и выберите Исследовать. Перейдите к вкладке Элементы и откройте раздел Слушатели событий. Здесь представлен список всех обработчиков, прикрепленных к элементу.

Вы можете использовать следующий код:

JS Скопировать код let el = document.querySelector('selector'); console.log(getEventListeners(el)); // Давайте узнаем, какие события отслеживает наш элемент. Возможно, обнаружим что-то интересное?

Запустите его в консоли Chrome или Safari, и вы узнаете о всех событиях, на которые подписан элемент. Учтите, что getEventListeners — это функция, предназначенная для отладки в браузере, и она не соответствует общепринятым стандартам.

Дополнительные пути

Хоть getEventListeners и прост в использовании, существуют и другие подходы.

Инструменты на вооружении

Visual Event bookmarklet — это ваш проводник в мире обработчиков событий. Он раскрывает то, что зашито за библиотечными абстракциями и неявными методами подписки. Visual Event 2 — это еще более продвинутый навигационный инструмент.

Наследие старых мастеров: jQuery и Prototype

Методы $.data(element, 'events') из jQuery и Event.observe , Event.observers , Event.cache из библиотеки Prototype позволят вам узнать все об ассоциированных событиях.

Самостоятельный подход

Изменив функцию addEventListener , вы сможете создать собственный механизм учета, что напомнит вам дневник по всем привязанным событиям.

"Взломщицкий" метод

Если классические методы вас не устраивают, вы можете изменить прототип элемента и таким образом отслеживать события. Однако будьте осторожны: это поле риска.

Поддержка для не использующих Chrome разработчиков

Для разработчиков, не использующих браузер Chrome, стоит обратить внимание на Visual Event bookmarklet, расширяющий пределы возможностей при работе со слушателями событий.

Работа с анонимными функциями

Анонимные функции-обработчики могут быть препятствием, но грамотное использование инкапсуляции и ссылок поможет побороть их.

Визуализация

Иллюстрируем поиск обработчиков событий в DOM на примере детектива (🕵️‍♂️), исследующего здание в поисках скрытых камер (🎥):

Markdown Скопировать код // Рабочий инструмент детектива: Инструменты разработки браузера (🔍) Здание (🏢) = Узел DOM Скрытые камеры (🎥) = Обработчики событий

Сбор информации:

JS Скопировать код // Вызывая getEventListeners в консоли (🖥️) 🕵️‍♂️: "Проверим, что у нас на третьем этаже." console.log(getEventListeners(document.querySelector('.floor-3'))); // Внимательный взгляд детектива на третий этаж

Markdown Скопировать код Накопленные улики: ------------------------------ | Этаж | Обнаруженные камеры | | ----- | ------------------ | | 1⃣ | Камер нет () | | 2⃣ | 2 🎥 (click, hover) | | 3⃣ | 1 🎥 (submit) | | 4⃣ | Камер нет () | ------------------------------

Теперь вы имеете доступ к обработчикам событий и можете разоблачить невидимых агентов!

Глубже в тему: От радости открытия к глубокому пониманию

Давайте уйдем от основ и изучим более нестандартные методы для тщательного изучения обработчиков событий.

Исследование потока событий

Понимание того, как распространяются события и что такое их фазы, это ключ к отладке сложных взаимодействий. Воспользуйтесь точками останова в Инструментах разработчика, чтобы "заморозить" событие и посмотреть, как оно продвигается.

Особенности фреймворков

Для разработчиков, работающих с React или Angular, может оказаться сложно отследить динамически добавляемые обработчики. Исследуя отладочные инструменты этих фреймворков или используя обертки для событий, вы можете получить необходимую информацию.

Кроссбраузерность

Не каждый браузер поддерживает getEventListeners . Но здесь на помощь может придти Visual Event, который помогает преодолеть различия между браузерами.

Производительность

Большое количество обработчиков событий негативно влияет на производительность. Профайлер в Инструментах разработчика поможет определить и устранить неэффективные обработчики. Такие приемы, как торможение или дебаунсинг событий, могут увеличить производительность, особенно в интерактивных интерфейсах.

Полезные материалы