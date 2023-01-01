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Поиск подстроки в JavaScript без учета регистра: /i и переменные
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Поиск подстроки в JavaScript без учета регистра: /i и переменные

#Основы JavaScript  #Строки и шаблонные литералы  #Регулярные выражения  
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Быстрый ответ

Для выполнения поиска с игнорированием регистра в JavaScript выполните приведение исходной и искомой строк к нижнему регистру при помощи метода .toLowerCase() перед сравнением. Это обеспечит независимость результата от регистра символов. Вот пример кода:

JS
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const text = "Hello World";
const searchTerm = "world";
const found = text.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase());
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Углубляемся в regex и indexOf

Простая реализация поиска с игнорированием регистра достигается с помощью метода .toLowerCase(). Однако, когда нужно работать со сложными шаблонами, в помощь приходят регулярные выражения (regex) и метод String.prototype.indexOf().

Регулярные выражения

Регулярные выражения (regex) дают возможность управлять процессом поиска c высокой степенью гибкости. Используйте метод .match() с флагом /i, который делает поиск случайнонезависимым (игнорирующим регистр):

JS
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const regex = /world/i;
const found = "Hello World".match(regex);

Использование indexOf()

Если скорость решающая, метод indexOf() будет более быстрым и эффективным. Помните обязательно привести строки к одному регистру с помощью .toLowerCase():

JS
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const index = "Hello World".toLowerCase().indexOf("world".toLowerCase());

Поиск на основе переменных с помощью конструктора RegExp

Для динамического поиска используйте конструктор new RegExp(), который также учитывает регистр:

JS
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const searchTerm = "world";
const regex = new RegExp(searchTerm, "i");
const found = "Hello World".match(regex);

Не забывайте про необходимость экранирования метасимволов при использовании переменных в составе регулярных выражений.

Визуализация

Представьте полку, полную книг с заголовками разного регистра:

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📚 Книжная полка: ["JavaScript", "JAVASCRIPT", "javaScript", "Javascript"]

Поиск с игнорированием регистра служит увеличительным стеклом, делая все названия одинаковыми, независимо от их первоначального регистра:

JS
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search('javascript'); // Все 'javascript' выглядят одинаково!

Этот метод позволяет найти все искомые строки, не учитывая регистр.

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Найденные названия: **["JavaScript", "JAVASCRIPT", "javaScript", "Javascript"]**

Решения для конкретных сценариев

Выбор метода поиска зависит от конкретных задач и ситуаций. Например:

Обработка пользовательского ввода

При работе с пользовательским вводом приведение строк к нижнему или верхнему регистру помогает стандартизировать сравнение:

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const userInput = "SearchTerm";
const searchIn = "Contains searchterm somewhere here.";
const isFound = searchIn.toLowerCase().includes(userInput.toLowerCase());

Сложное сопоставление образцов

Если требуется сопоставление сложных шаблонов, регулярные выражения проявят свою эффективность:

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const regex = /\bjava.*script\b/i;
const found = text.match(regex);

Экранирование метасимволов

Перед использованием переменных со специальными символами в RegExp обязательно проведите их экранирование:

JS
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function escapeRegExp(string) {
  return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}
const searchTerm = "some.path";
const escapedSearchTerm = escapeRegExp(searchTerm);
const regex = new RegExp(escapedSearchTerm, "i");
const found = "The path is some.path indeed".match(regex);

Приоритет производительности

Если производительность критична, предпочтение следует отдать методу .indexOf() перед .match():

JS
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const isFound = haystack.toLowerCase().indexOf(needle.toLowerCase()) !== -1;

Улучшение техник поиска

Для оптимизации процесса поиска можно применять следующие подходы:

  • Кэширование результата приведения в нижний регистр: снижает количество операций в циклах.
  • Использование RegExp с группами захвата: упрощает работу с частями строк.
  • Комбинирование регулярных выражений с методами массивов: такими как .filter(), для точного перебора коллекций строк.

Полезные материалы

  1. String.prototype.search() – JavaScript | MDN – описание использования метода .search() в JavaScript.
  2. Регулярные выражения – JavaScript | MDN – детальное руководство по регулярным выражениям.
  3. Быстрый старт по регулярным выражениям – начальное понимание regex и поиск с игнорированием регистра для новичков.
  4. String.prototype.match() – JavaScript | MDN – руководство по методу .match() в JavaScript.
  5. Поиск: getElement, querySelector – объяснение методов поиска в DOM с использованием JavaScript.
  6. Введение в регулярные выражения – базовые знания объекта RegExp в JavaScript.
  7. Как фильтровать массив объектов по атрибутам? – Stack Overflow – обсуждение методов фильтрации массивов в JavaScript для улучшения процесса поиска.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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