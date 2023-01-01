Поиск подстроки в JavaScript без учета регистра: /i и переменные

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Быстрый ответ

Для выполнения поиска с игнорированием регистра в JavaScript выполните приведение исходной и искомой строк к нижнему регистру при помощи метода .toLowerCase() перед сравнением. Это обеспечит независимость результата от регистра символов. Вот пример кода:

JS Скопировать код const text = "Hello World"; const searchTerm = "world"; const found = text.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase());

Углубляемся в regex и indexOf

Простая реализация поиска с игнорированием регистра достигается с помощью метода .toLowerCase() . Однако, когда нужно работать со сложными шаблонами, в помощь приходят регулярные выражения (regex) и метод String.prototype.indexOf() .

Регулярные выражения

Регулярные выражения (regex) дают возможность управлять процессом поиска c высокой степенью гибкости. Используйте метод .match() с флагом /i , который делает поиск случайнонезависимым (игнорирующим регистр):

JS Скопировать код const regex = /world/i; const found = "Hello World".match(regex);

Использование indexOf()

Если скорость решающая, метод indexOf() будет более быстрым и эффективным. Помните обязательно привести строки к одному регистру с помощью .toLowerCase() :

JS Скопировать код const index = "Hello World".toLowerCase().indexOf("world".toLowerCase());

Поиск на основе переменных с помощью конструктора RegExp

Для динамического поиска используйте конструктор new RegExp() , который также учитывает регистр:

JS Скопировать код const searchTerm = "world"; const regex = new RegExp(searchTerm, "i"); const found = "Hello World".match(regex);

Не забывайте про необходимость экранирования метасимволов при использовании переменных в составе регулярных выражений.

Визуализация

Представьте полку, полную книг с заголовками разного регистра:

Markdown Скопировать код 📚 Книжная полка: ["JavaScript", "JAVASCRIPT", "javaScript", "Javascript"]

Поиск с игнорированием регистра служит увеличительным стеклом, делая все названия одинаковыми, независимо от их первоначального регистра:

JS Скопировать код search('javascript'); // Все 'javascript' выглядят одинаково!

Этот метод позволяет найти все искомые строки, не учитывая регистр.

Markdown Скопировать код Найденные названия: **["JavaScript", "JAVASCRIPT", "javaScript", "Javascript"]**

Решения для конкретных сценариев

Выбор метода поиска зависит от конкретных задач и ситуаций. Например:

Обработка пользовательского ввода

При работе с пользовательским вводом приведение строк к нижнему или верхнему регистру помогает стандартизировать сравнение:

JS Скопировать код const userInput = "SearchTerm"; const searchIn = "Contains searchterm somewhere here."; const isFound = searchIn.toLowerCase().includes(userInput.toLowerCase());

Сложное сопоставление образцов

Если требуется сопоставление сложных шаблонов, регулярные выражения проявят свою эффективность:

JS Скопировать код const regex = /\bjava.*script\b/i; const found = text.match(regex);

Экранирование метасимволов

Перед использованием переменных со специальными символами в RegExp обязательно проведите их экранирование:

JS Скопировать код function escapeRegExp(string) { return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); } const searchTerm = "some.path"; const escapedSearchTerm = escapeRegExp(searchTerm); const regex = new RegExp(escapedSearchTerm, "i"); const found = "The path is some.path indeed".match(regex);

Приоритет производительности

Если производительность критична, предпочтение следует отдать методу .indexOf() перед .match() :

JS Скопировать код const isFound = haystack.toLowerCase().indexOf(needle.toLowerCase()) !== -1;

Улучшение техник поиска

Для оптимизации процесса поиска можно применять следующие подходы:

Кэширование результата приведения в нижний регистр : снижает количество операций в циклах.

: снижает количество операций в циклах. Использование RegExp с группами захвата : упрощает работу с частями строк.

: упрощает работу с частями строк. Комбинирование регулярных выражений с методами массивов: такими как .filter() , для точного перебора коллекций строк.

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