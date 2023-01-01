Поиск определения функции JavaScript в Chrome DevTools

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Быстрый ответ

Если вам требуется быстро найти место определения функции JavaScript в браузере Chrome, осуществите следующую последовательность действий:

Запустите Инструменты разработчика Chrome, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Shift+I (для Windows/Linux) или Cmd+Opt+I (для Mac). Переключитесь на вкладку Sources (Исходники). Инициируйте глобальный поиск — воспользуйтесь комбинацией Ctrl+Shift+F (для Windows/Linux) или Cmd+Shift+F (для Mac), и введите имя нужной функции. Нажимайте на результаты поиска для того, чтобы прямо переместиться к нужному фрагменту кода.

Тогда как если функция уже в работе:

Кликните правой кнопкой мыши по вызову функции в окне Инструментов разработчика. Выберите Go to function definition (Перейти к определению функции), и вы автоматически переместитесь к объявлению этой функции в исходном коде.

Допустим, нам нужно отыскать функцию myFunction :

JS Скопировать код // Разгадаем эту загадку, Шерлок! myFunction();

Просто кликните правой кнопкой мыши на myFunction , выберите Go to function definition (Перейти к определению функции), и то, что вы искали, появится перед вами.

Расширенный поиск функций с использованием регулярных выражений

Если вы столкнулись с ситуацией, когда имя функции слишком общее или перед вами анонимная функция, вашим подспорьем могут стать регулярные выражения для детального поиска:

Поднимите настройки Инструментов разработчика Chrome через Ctrl/Cmd + Shift + I . Перейдите на вкладке проекта в раздел Sources (Исходники) и откройте окно поиска — Ctrl/Cmd + Shift + F . Отметьте пункт Use regular expression (Использовать регулярное выражение). Введите необходимый паттерн регулярного выражения: для поиска конкретных именованных функций используйте /function\s+myFunction\s*(/ или для анонимных функций — /function\s*(/ . Пролистайте результаты поиска и кликните по ним, чтобы осмотреть контекст кода.

Кроме того, возможным будет вызвать список всех функций в документе с помощью Ctrl/Cmd + Shift + O , вводя часть имени функции.

Визуализация

Вот наглядное пособие того, как можно отследить до определения функции JavaScript:

Проактивируйте Инструменты разработчика, использовав F12 или Ctrl/Cmd + Shift + I . В разделе 'Sources (Исходники)' поставьте брейкпойнт в предполагаемых местах активации функции. Запустите ваше приложение или начните взаимодействие с сайтом, чтобы функция стала активной. Когда брейкпойнт сработает, используйте стек вызовов для просмотра пути выполнения функции. Кликните по названию функции в списке текущих вызовов, чтобы перейти к её коду.

Миссия выполнена! Теперь вы имеете полное понимание функции, её логики и поведения.

Markdown Скопировать код 🕵️💡: Отличная работа, детектив!

Инструменты консоли и инспектирование объектов

Инструменты консоли значительно облегчают процесс поиска функций. Введите имя объекта в консоли, добавьте точку, и Chrome предложит список связанных методов. Выберите соответствующий метод, и Chrome моментально отобразит его определение.

Для встроенных функций браузера или функций из расширений вместо определения может выводиться [native code] , что означает, что мы не можем просмотреть исходный код этой функции.

Если функция вызывается как метод объекта, использование полного имени функции в консоли выдаст ссылку, по которой можно перейти к определению функции.

Завершение

Трудности с поиском определения функции или работа с минифицированными скриптами могут быть легко решены – просто коснитесь кнопки Format code (Форматировать код) {} во вкладке "Sources (Исходники)". Это сделает код намного понятнее.

Разработчики также имеют возможность создавать пользовательские функции консоли для вывода упорядоченного списка названий функций вместе с перечислением их областей видимости, что значительно улучшает управление и контроль над функциональностью.

Полезные сочетания клавиш и таблица действий

Эффективная навигация требует знания сочетаний клавиш, которыми вы можете воспользоваться в качестве алгоритма действий:

Действие Сочетание клавиш Платформа Открытие Инструментов разработчика Ctrl+Shift+I / Cmd+Opt+I Все Глобальный поиск в коде Ctrl+Shift+F / Cmd+Shift+F Все Быстрый переход к функции Ctrl+Shift+O / Cmd+Shift+O Все Контекстный поиск Клик правой кнопкой мыши Все

Помните: освоение горячих клавиш увеличивает скорость работы в десятки раз!

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