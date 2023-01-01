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Поиск определения функции JavaScript в Chrome DevTools
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Поиск определения функции JavaScript в Chrome DevTools

#Основы JavaScript  #Функции  #Отладка DevTools  
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Быстрый ответ

Если вам требуется быстро найти место определения функции JavaScript в браузере Chrome, осуществите следующую последовательность действий:

  1. Запустите Инструменты разработчика Chrome, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Shift+I (для Windows/Linux) или Cmd+Opt+I (для Mac).
  2. Переключитесь на вкладку Sources (Исходники).
  3. Инициируйте глобальный поиск — воспользуйтесь комбинацией Ctrl+Shift+F (для Windows/Linux) или Cmd+Shift+F (для Mac), и введите имя нужной функции.
  4. Нажимайте на результаты поиска для того, чтобы прямо переместиться к нужному фрагменту кода.

Тогда как если функция уже в работе:

  1. Кликните правой кнопкой мыши по вызову функции в окне Инструментов разработчика.
  2. Выберите Go to function definition (Перейти к определению функции), и вы автоматически переместитесь к объявлению этой функции в исходном коде.

Допустим, нам нужно отыскать функцию myFunction:

JS
Скопировать код
// Разгадаем эту загадку, Шерлок!
myFunction();

Просто кликните правой кнопкой мыши на myFunction, выберите Go to function definition (Перейти к определению функции), и то, что вы искали, появится перед вами.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенный поиск функций с использованием регулярных выражений

Если вы столкнулись с ситуацией, когда имя функции слишком общее или перед вами анонимная функция, вашим подспорьем могут стать регулярные выражения для детального поиска:

  1. Поднимите настройки Инструментов разработчика Chrome через Ctrl/Cmd + Shift + I.
  2. Перейдите на вкладке проекта в раздел Sources (Исходники) и откройте окно поиска — Ctrl/Cmd + Shift + F.
  3. Отметьте пункт Use regular expression (Использовать регулярное выражение).
  4. Введите необходимый паттерн регулярного выражения: для поиска конкретных именованных функций используйте /function\s+myFunction\s*(/ или для анонимных функций — /function\s*(/.
  5. Пролистайте результаты поиска и кликните по ним, чтобы осмотреть контекст кода.

Кроме того, возможным будет вызвать список всех функций в документе с помощью Ctrl/Cmd + Shift + O, вводя часть имени функции.

Визуализация

Вот наглядное пособие того, как можно отследить до определения функции JavaScript:

  1. Проактивируйте Инструменты разработчика, использовав F12 или Ctrl/Cmd + Shift + I.
  2. В разделе 'Sources (Исходники)' поставьте брейкпойнт в предполагаемых местах активации функции.
  3. Запустите ваше приложение или начните взаимодействие с сайтом, чтобы функция стала активной.
  4. Когда брейкпойнт сработает, используйте стек вызовов для просмотра пути выполнения функции.
  5. Кликните по названию функции в списке текущих вызовов, чтобы перейти к её коду.

Миссия выполнена! Теперь вы имеете полное понимание функции, её логики и поведения.

Markdown
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🕵️💡: Отличная работа, детектив!

Инструменты консоли и инспектирование объектов

Инструменты консоли значительно облегчают процесс поиска функций. Введите имя объекта в консоли, добавьте точку, и Chrome предложит список связанных методов. Выберите соответствующий метод, и Chrome моментально отобразит его определение.

Для встроенных функций браузера или функций из расширений вместо определения может выводиться [native code], что означает, что мы не можем просмотреть исходный код этой функции.

Если функция вызывается как метод объекта, использование полного имени функции в консоли выдаст ссылку, по которой можно перейти к определению функции.

Завершение

Трудности с поиском определения функции или работа с минифицированными скриптами могут быть легко решены – просто коснитесь кнопки Format code (Форматировать код) {} во вкладке "Sources (Исходники)". Это сделает код намного понятнее.

Разработчики также имеют возможность создавать пользовательские функции консоли для вывода упорядоченного списка названий функций вместе с перечислением их областей видимости, что значительно улучшает управление и контроль над функциональностью.

Полезные сочетания клавиш и таблица действий

Эффективная навигация требует знания сочетаний клавиш, которыми вы можете воспользоваться в качестве алгоритма действий:

Действие Сочетание клавиш Платформа
Открытие Инструментов разработчика Ctrl+Shift+I / Cmd+Opt+I Все
Глобальный поиск в коде Ctrl+Shift+F / Cmd+Shift+F Все
Быстрый переход к функции Ctrl+Shift+O / Cmd+Shift+O Все
Контекстный поиск Клик правой кнопкой мыши Все

Помните: освоение горячих клавиш увеличивает скорость работы в десятки раз!

Полезные материалы

  1. Инструменты разработчика Chrome | Chrome для разработчиков – незаменимый набор инструментов для каждого специалиста в области JavaScript, стремящегося совершенствовать свои навыки в отладке и оптимизации кода.
  2. Отладка JavaScript | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков – официальное руководство по отладке JavaScript с использованием Инструментов разработчика Chrome.
  3. Приостановка вашего кода с помощью точек останова | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков – станьте профессионалом в остановке выполнения кода с использованием брейкпойнтов для удобного исправления ошибок в JavaScript.
  4. Максимальное использование JS console.log – ценные советы по улучшению навыков логирования и превращению консоли в вашего надежного союзника в отладке.
  5. Отладка приложений Node.js с использованием Visual Studio Code – если вам больше нравятся среды разработки, то здесь вы найдете полное руководство по отладке JavaScript в Visual Studio Code.
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Как можно быстро найти место определения функции JavaScript в Chrome DevTools?
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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