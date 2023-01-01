Поиск индекса объекта по условию в массиве JavaScript

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Быстрый ответ

Если вам нужно найти объект в массиве, основываясь на одном из свойств, то метод findIndex станет отличным решением:

JS Скопировать код const items = [{id: 1, name: 'Alice'}, {id: 2, name: 'Bob'}]; const idx = items.findIndex(obj => obj.name === 'Bob'); console.log(idx); // Выведет: 1. Боб найден успешно.

Глубокое погружение: map и findIndex в действии

Когда необходимо найти конкретное свойство, использование методов findIndex и map становится изящным решением. Сначала мы извлекаем нужное свойство 'hello' из каждого объекта, а затем ищем значение в получившемся массиве.

JS Скопировать код const data = [{hello: 'world'}, {hello: 'foo'}, {hello: 'bar'}]; const target = 'foo'; // 'foo' всегда в центре внимания const targetIndex = data.map(obj => obj.hello).indexOf(target); console.log(targetIndex); // Выведет: 1. 'foo' было обнаружено, но что же произошло с 'bar'?

Эта привлекательная запись в одну строчку делает код невероятно лаконичным и эффективным.

Поиск пути с помощью reduce

Для поиска индекса можно также использовать возможности функции reduce , исключив тем самым необходимость ручного перебора.

JS Скопировать код const target = 'foo'; // И снова мы ищем 'foo' const targetIndex = data.reduce((acc, obj, index) => { return obj.hello === target ? index : acc; }, -1); console.log(targetIndex); // Выведет: 1. Вот и 'foo'!

Значение -1 указывает на то, что искомый элемент не был найден, как бы говоря о том, что следы в расследовании оборвались.

Создание собственных решений: пользовательские функции и библиотеки

Создание функций для поиска

Для более специализированного поиска можно написать функцию arrayObjectIndexOf :

JS Скопировать код function arrayObjectIndexOf(array, searchFunction) { for (let i = 0; i < array.length; i++) { if (searchFunction(array[i])) return i; } return -1; // Элемент не найден. }

Эта функция позволяет искать объекты по различным характеристикам или сложным критериям.

Использование мощи библиотек

Библиотека Underscore.js и её методы _.pluck и _.findIndex позволяют извлекать свойства и находить индексы:

JS Скопировать код const idx = _.findIndex(data, { hello: 'foo' }); console.log(idx); // Выведет: 1. 'foo' найдено, все благодаря Underscore.js!

Эти методы не только упрощают работу, но и обеспечивают совместимость со старыми версиями браузеров.

Визуализация

Посмотрим наглядно, как метод .indexOf() работает при поиске в массиве объектов:

Городской пейзаж = [🏢, 🏬, 🌳, 🏠, 🚗] Задача = Найти индекс машинки 🚗!

JS Скопировать код const findVehicleIndex = cityscape.map(obj => obj.type).indexOf('vehicle'); // Просто представьте, что мы как бы взглядом обходим каждый элемент, ища 'vehicle'

🔍 Результат:

Массив города: [🏢 'здание', 🏬 'магазин', 🌳 'дерево', 🏠 'дом', 🚗 'транспорт'] Индекс: 4 // 🚗 обнаружена на четвёртой позиции!

Учёт крайних случаев и проблем производительности

При использовании findIndex или indexOf важно учесть крайние случаи.

Если элемент отсутствует , возвращается -1 , что как бы сигнализирует о неудаче.

, возвращается , что как бы сигнализирует о неудаче. Производительность зависит от размера массива и сложности условия поиска.

С крупными массивами или сложными условиями иногда рационально использовать break или применять досрочный выход:

JS Скопировать код const idx = (() => { for (let [index, obj] of items.entries()) { if (obj.name === 'Bob') return index; } return -1; })(); console.log(idx); // Выведет: 1. Боб, ты пойман!

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