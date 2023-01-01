Поиск HTML-элемента по содержимому текста в JavaScript

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Быстрый ответ

Для быстрого поиска элемента по значению innerText , используйте XPath в JavaScript таким образом:

JS Скопировать код function getElementByText(text) { const xpath = `//node()[normalize-space(text())='${text.trim()}']`; return document.evaluate(xpath, document, null, XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null).singleNodeValue; } const myElement = getElementByText("Точный текст"); console.log(myElement); // Вот и бережно искомый элемент перед вами!

Замените "Точный текст" на ту строку, которую вы хотите найти. Эта функция проходит через документ с помощью XPath, подобно исполнительной поисковой собаке.

Погрузимся поглубже: понимание XPath и textContent

Прецизионное управление с XPath

Применение XPath в JavaScript допускает точный поиск элементов, которые идентичны указанному тексту. Отметим, что textContent извлекает все текстовые данные, включая скрытые, в то время как innerText может быть подвержен влиянию стилей CSS. Если вам требуется найти скрытый текст, то лучше всего использовать textContent .

Умелое управление сборниками узлов

Когда работаете с большим объемом информации, например, с параграфами статьи, методы getElementsByTagName и querySelectorAll становятся незаменимыми союзниками. Они возвращают коллекции элементов, которые удобны для перебора:

JS Скопировать код const textToFind = "Искомый запрос"; let matchingElements = []; document.querySelectorAll('p').forEach(p => { if (p.textContent.includes(textToFind)) { matchingElements.push(p); } }); console.log(matchingElements);

Из прошлого в будущее: что нам дает jQuery

Помните дни, когда jQuery брал верх за счёт селектора :contains() ? Он предложил простой способ для текстового поиска:

JS Скопировать код const myElement = $("*:contains('Точный текст')")[0]; console.log(myElement); // И вот напоминание о былых временах.

Помните, что :contains() учитывает регистр, так что учтите этот нюанс во время своего поиска.

Визуализация 🎬

Представьте себе, что в огромной библиотеке вам нужно найти одну уникальную книгу, исходя из определённого текста внутри неё:

Markdown Скопировать код Библиотека 📚: [Книга1, Книга2, Книга3, ..., КнигаН] Текст: "Секрет успеха — начать."

Проходя рядами, наша задача — отыскать нужную нам книгу:

Markdown Скопировать код 🔍📖: Книга1 -> Не она 🔍📖: Книга2 -> Всё ещё не она 🔍📖: Книга3 -> Вот она! ✨

В итоге вы получите элемент, как будто искали его через innerText :

JS Скопировать код let foundElement; document.querySelectorAll('*').forEach(el => { if (el.textContent.trim() === "Секрет успеха — начать.") { foundElement = el; } });

В нашем примере каждая книга соответствует элементу DOM, а поиск нужного текста аналогичен получению элементов через innerText .

Обзор краевых сценариев

Сценарий 1: Нормализация текста для точного поиска

При поиске текста не забывайте об устранении не должны мешать неприятные пробелы и переносы строк, чтобы форматирование ни в коем случае не помешало найти нужные данные.

JS Скопировать код let searchText = " Мой текст "; searchText = searchText.trim().replace(/\s+/g, ' ');

Сценарий 2: Соответствие требованиям старых браузеров

Для поддержки старых браузеров возможно потребуется использовать транспиляторы, такие как Babel, особенно если они не поддерживают такие методы как document.evaluate() .

Сценарий 3: Создание собственной функции поиска

Создание своего способа получения элементов, наподобие getElementsByText , существенно ускорит процесс поиска по определённым тегам или классам:

JS Скопировать код function getElementsByText(text, tag = '*') { let foundElements = []; for (let el of document.getElementsByTagName(tag)) { if (el.textContent.trim() === text) { foundElements.push(el); } } return foundElements; }

Сценарий 4: Использование оператора расширения для NodeList

Современный JavaScript позволяет преобразовывать NodeList в массив, что упрощает выполнение фильтрации и работы с элементами:

JS Скопировать код const allParagraphs = [...document.querySelectorAll('p')]; const matchingParagraphs = allParagraphs.filter(p => p.textContent.includes('Этот пудинг зачарован.'));

Полезные материалы 📚