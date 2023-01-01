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Подсчёт уникальных элементов массива и их частоты в JavaScript
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Подсчёт уникальных элементов массива и их частоты в JavaScript

#Основы JavaScript  #Массивы и методы  #Алгоритмы  
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Быстрый ответ

Метод reduce представляет собой надёжный подход для подсчёта количества вхождений элементов в массиве. В объекте count собираются ключи (элементы массива) и значения (частота их встречаемости):

JS
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const fruits = ['apple', 'banana', 'apple'];
const count = fruits.reduce((tally, fruit) => {
  tally[fruit] = (tally[fruit] || 0) + 1;
  return tally;
}, {});

console.log(count); // { apple: 2, banana: 1 }
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Особенности подсчёта количества вхождений

В дата-анализе и визуализации данных возможность эффективного подсчёта количества вхождений элементов в массив может стать решающей. В этом разделе мы разберём различные подходы, оценим их практичность и возможные трудности.

Использование Map для структурированного и современного подсчёта

Объект Map позволяет повысить структурированность кода и упростить доступ к данным:

JS
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const fruits = ['apple', 'banana', 'apple'];
const count = new Map();

fruits.forEach(fruit => count.set(fruit, (count.get(fruit) || 0) + 1));

for (const [key, value] of count.entries()) {
  console.log(`${key}: ${value}`);
}

Изолированный подсчёт через reduce и spread

Для предотвращения побочных эффектов, скопируйте массив с использованием оператора spread:

JS
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const fruits = ['apple', 'banana', 'apple'];
const count = [...fruits].reduce((tally, fruit) => {
  tally[fruit] = (tally[fruit] || 0) + 1;
  return tally;
}, {});

Подсчёт в отсортированном массиве

Сначала сгруппируйте одинаковые элементы с использованием sort, а затем произведите подсчёт. Такой подход упрощает логику и потенциально сокращает временную сложность:

JS
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const sortedFruits = ['apple', 'apple', 'banana'].sort();
let previousFruit, frequency = 1;

for (let i = 1; i <= sortedFruits.length; i++) {
  if (sortedFruits[i] === previousFruit) {
    frequency++;
  } else {
    if (previousFruit !== undefined) {
      console.log(`${previousFruit}: ${frequency}`);
    }
    previousFruit = sortedFruits[i];
    frequency = 1;
  }
}

Использование библиотек для упрощения

С помощью lodash или underscore можно сократить объём шаблонного кода и улучшить его читаемость. Вот как работает _.countBy из lodash:

JS
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const fruits = ['apple', 'banana', 'apple'];
const count = _.countBy(fruits);

console.log(count); // { apple: 2, banana: 1 }

Визуализация

Представим ключи (уникальные элементы) как разные виды рыб в аквариуме, а значения (частота) означают численность каждого вида рыбы:

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Аквариум (Массив): [🐠, 🐟, 🐡, 🐠, 🐟, 🐡, 🐠]

Вот как это выглядит в виде объекта с частотами:

JS
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const fishFrequency = {
  '🐠': 3, 
  '🐟': 2, 
  '🐡': 2  
};

Теперь мы видим численность каждого вида рыбы в нашем аквариуме (массиве). 🐠🔢📊

Работа со сложными случаями

Если ваш массив включает в себя не только простые значения, а также объекты или другие массивы, вам понадобится более продвинутый подход к подсчёту частот:

Использование JSON для ключей-объектов

Преобразуйте сложные элементы в строки с помощью JSON.stringify():

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const arrOfObjects = [{ id: 1 }, { id: 1 }, { id: 2 }];
const count = arrOfObjects.reduce((tally, obj) => {
  const key = JSON.stringify(obj);
  tally[key] = (tally[key] || 0) + 1;
  return tally;
}, {});

console.log(count);

Map для сложных ключей

Для тех, кто предпочитает использование объекта Map:

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const arrOfObjects = [{ id: 1 }, { id: 1 }, { id: 2 }];
const count = new Map();

arrOfObjects.forEach(obj => {
  const key = obj.id;
  count.set(key, (count.get(key) || 0) + 1);
});

for (const [key, value] of count) {
  console.log(`${JSON.stringify(key)}: ${value}`);
}

Возможности работы с данными за пределами подсчета частот

Создав объект частоты или используя Map, вы открываете новые возможности работы с этими данными:

Извлечение уникальных значений

Извлечём уникальные элементы с помощью Object.keys():

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const uniqueFruits = Object.keys(count);
console.log(uniqueFruits); // ['apple', 'banana']

Сортировка элементов по частоте

Для выявления наиболее часто встречающихся элементов можно отсортировать их:

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const sortedFrequencies = Object.entries(count).sort((a, b) => b[1] – a[1]);
console.log(sortedFrequencies); // [['apple', 2], ['banana', 1]]

Современное итерирование при помощи for...of

Используйте обновлённую конструкцию для итераций:

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for (const [fruit, frequency] of Object.entries(count)) {
  console.log(`${fruit}: ${frequency}`);
}
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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