Подсчёт уникальных элементов массива и их частоты в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Метод reduce представляет собой надёжный подход для подсчёта количества вхождений элементов в массиве. В объекте count собираются ключи (элементы массива) и значения (частота их встречаемости):

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'apple']; const count = fruits.reduce((tally, fruit) => { tally[fruit] = (tally[fruit] || 0) + 1; return tally; }, {}); console.log(count); // { apple: 2, banana: 1 }

Особенности подсчёта количества вхождений

В дата-анализе и визуализации данных возможность эффективного подсчёта количества вхождений элементов в массив может стать решающей. В этом разделе мы разберём различные подходы, оценим их практичность и возможные трудности.

Использование Map для структурированного и современного подсчёта

Объект Map позволяет повысить структурированность кода и упростить доступ к данным:

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'apple']; const count = new Map(); fruits.forEach(fruit => count.set(fruit, (count.get(fruit) || 0) + 1)); for (const [key, value] of count.entries()) { console.log(`${key}: ${value}`); }

Изолированный подсчёт через reduce и spread

Для предотвращения побочных эффектов, скопируйте массив с использованием оператора spread:

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'apple']; const count = [...fruits].reduce((tally, fruit) => { tally[fruit] = (tally[fruit] || 0) + 1; return tally; }, {});

Подсчёт в отсортированном массиве

Сначала сгруппируйте одинаковые элементы с использованием sort , а затем произведите подсчёт. Такой подход упрощает логику и потенциально сокращает временную сложность:

JS Скопировать код const sortedFruits = ['apple', 'apple', 'banana'].sort(); let previousFruit, frequency = 1; for (let i = 1; i <= sortedFruits.length; i++) { if (sortedFruits[i] === previousFruit) { frequency++; } else { if (previousFruit !== undefined) { console.log(`${previousFruit}: ${frequency}`); } previousFruit = sortedFruits[i]; frequency = 1; } }

Использование библиотек для упрощения

С помощью lodash или underscore можно сократить объём шаблонного кода и улучшить его читаемость. Вот как работает _.countBy из lodash:

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'apple']; const count = _.countBy(fruits); console.log(count); // { apple: 2, banana: 1 }

Визуализация

Представим ключи (уникальные элементы) как разные виды рыб в аквариуме, а значения (частота) означают численность каждого вида рыбы:

Markdown Скопировать код Аквариум (Массив): [🐠, 🐟, 🐡, 🐠, 🐟, 🐡, 🐠]

Вот как это выглядит в виде объекта с частотами:

JS Скопировать код const fishFrequency = { '🐠': 3, '🐟': 2, '🐡': 2 };

Теперь мы видим численность каждого вида рыбы в нашем аквариуме (массиве). 🐠🔢📊

Работа со сложными случаями

Если ваш массив включает в себя не только простые значения, а также объекты или другие массивы, вам понадобится более продвинутый подход к подсчёту частот:

Использование JSON для ключей-объектов

Преобразуйте сложные элементы в строки с помощью JSON.stringify() :

JS Скопировать код const arrOfObjects = [{ id: 1 }, { id: 1 }, { id: 2 }]; const count = arrOfObjects.reduce((tally, obj) => { const key = JSON.stringify(obj); tally[key] = (tally[key] || 0) + 1; return tally; }, {}); console.log(count);

Map для сложных ключей

Для тех, кто предпочитает использование объекта Map :

JS Скопировать код const arrOfObjects = [{ id: 1 }, { id: 1 }, { id: 2 }]; const count = new Map(); arrOfObjects.forEach(obj => { const key = obj.id; count.set(key, (count.get(key) || 0) + 1); }); for (const [key, value] of count) { console.log(`${JSON.stringify(key)}: ${value}`); }

Возможности работы с данными за пределами подсчета частот

Создав объект частоты или используя Map, вы открываете новые возможности работы с этими данными:

Извлечение уникальных значений

Извлечём уникальные элементы с помощью Object.keys():

JS Скопировать код const uniqueFruits = Object.keys(count); console.log(uniqueFruits); // ['apple', 'banana']

Сортировка элементов по частоте

Для выявления наиболее часто встречающихся элементов можно отсортировать их:

JS Скопировать код const sortedFrequencies = Object.entries(count).sort((a, b) => b[1] – a[1]); console.log(sortedFrequencies); // [['apple', 2], ['banana', 1]]

Современное итерирование при помощи for...of

Используйте обновлённую конструкцию для итераций: