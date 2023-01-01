Подсчёт символов и валидация длины строк в JavaScript#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Если вам срочно требуется подсчитать количество вхождений символа в строке, используйте метод
split(), чтобы разделить исходную строку по символу. Затем определите количество элементов в результативном массиве, используя свойство
length, и вычтите 1:
const countChar = (str, char) => str.split(char).length – 1; // Простой и быстрый метод! 😎
Пример использования:
console.log(countChar("banana", "a")); // Найдено 3 буквы "a" в слове "banana". 🍌 Отлично!
Углубленное изучение особенностей JavaScript
RegEx на выручку
Регулярные выражения идеально подходят, если вам нужно динамически подсчитывать символы в строке. Важно правильно обрабатывать ситуации, когда метод
match() не находит совпадения и возвращает
null.
/* Для точной подборки совпадений символов! 😉 */
const countOccurrences = (str, char) => (str.match(new RegExp(char, 'g')) || []).length;
Циклы для оптимальной производительности
Для максимизации производительности и оптимизации использования ресурсов воспользуйтесь циклами:
/* Циклы — настоящие трудяги в мире ограниченных ресурсов 🏋️♀️ */
const countOccurrencesLoop = (str, char) => {
let count = 0;
for (let i = 0; i < str.length; i++) {
if (str[i] === char) count++; // Нашли символ! 💍
}
return count;
};
Магия
String.prototype
Рекомендуется добавить метод подсчета символов к прототипу объекта
String для удобства его использования:
/* Мы вправе добавлять новые методы к встроенным объектам в JS. Java, отдыхай 😉 */
String.prototype.countCharacter = function(char) {
return (this.match(new RegExp(char, 'g')) || []).length;
};
Эффективное использование памяти и скорость выполнения
Если для вас важны скорость выполнения кода и эффективное использование памяти, предварительно распределите необходимые ресурсы для словарей и массивов.
Несколько слов мудрости
Контролируйте длину строки
Если строки после
split() становятся слишком длинными, контролируйте их размер и при необходимости обрезайте.
Производительности можно научиться
Различные методы могут показать различную производительность в разных контекстах. Всегда тестируйте применяемые подходы для выбора наиболее эффективных.
Сделайте осознанный выбор
Выбирайте подход, исходя из производительности, объема работы и среды выполнения. Так вы сможете найти наилучшее решение для своих задач.
Визуализация
Представьте себе, что ищете окруженные в тексте символы, как будто это монеты на дороге:
Постройте аналогию со строкой и монетами: "s☀️s☀️sss☀️"
Ваша цель — найти все вхождения монеты: "☀️"
Задача: Сколько монет ☀️ вы найдете?
🛣️[s, ☀️, s, ☀️, s, s, s, ☀️]🔍
Результат: найдено 3 монеты! Вы настоящий искатель сокровищ! 💰
- Метод `split` работает как нож для нарезки: он разрезает строку в каждом месте, где находит монету:
"s☀️s☀️sss☀️".split("☀️").length – 1 // 🧩 Частей: 4, монет: 4 – 1 = 3
- Метод `match` своего рода дрон, который ищет сокровища:
("s☀️s☀️sss☀️".match(/☀️/g) || []).length // 🛸 Найдено: 3 бриллианта!
Игра окончена: теперь вы — мастер поиска символов с помощью
split и
match!
Профессиональные советы и типичные ошибки
Простота — залог успешного решения
В простых задачах или когда ресурсы важны, обычный цикл
for может быть предпочтительнее, чем более сложные механизмы.
Регулярные выражения
Регулярные выражения (
RegExp) отлично подходят для работы с динамическими шаблонами. Для фиксированных шаблонов лучше использовать встроенные возможности JavaScript.
Управление памятью
В средах с ограниченной памятью лучше избегать использования
split(), поскольку он создает новый массив. В таких случаях заметнее будет производить вычисления "на месте".
ES6 — технологии нового поколения
ES6 значительно упрощает написание кода благодаря усовершенствованному синтаксису и стрелочным функциям. Они особенно удобны для однострочных операций и функций обратного вызова.
Полезные материалы
Кристина Крылова
JavaScript-инженер