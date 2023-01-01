Подсчёт символов и валидация длины строк в JavaScript

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Быстрый ответ

Если вам срочно требуется подсчитать количество вхождений символа в строке, используйте метод split() , чтобы разделить исходную строку по символу. Затем определите количество элементов в результативном массиве, используя свойство length , и вычтите 1:

JS Скопировать код const countChar = (str, char) => str.split(char).length – 1; // Простой и быстрый метод! 😎

Пример использования:

JS Скопировать код console.log(countChar("banana", "a")); // Найдено 3 буквы "a" в слове "banana". 🍌 Отлично!

Углубленное изучение особенностей JavaScript

RegEx на выручку

Регулярные выражения идеально подходят, если вам нужно динамически подсчитывать символы в строке. Важно правильно обрабатывать ситуации, когда метод match() не находит совпадения и возвращает null .

JS Скопировать код /* Для точной подборки совпадений символов! 😉 */ const countOccurrences = (str, char) => (str.match(new RegExp(char, 'g')) || []).length;

Циклы для оптимальной производительности

Для максимизации производительности и оптимизации использования ресурсов воспользуйтесь циклами:

JS Скопировать код /* Циклы — настоящие трудяги в мире ограниченных ресурсов 🏋️‍♀️ */ const countOccurrencesLoop = (str, char) => { let count = 0; for (let i = 0; i < str.length; i++) { if (str[i] === char) count++; // Нашли символ! 💍 } return count; };

Магия String.prototype

Рекомендуется добавить метод подсчета символов к прототипу объекта String для удобства его использования:

JS Скопировать код /* Мы вправе добавлять новые методы к встроенным объектам в JS. Java, отдыхай 😉 */ String.prototype.countCharacter = function(char) { return (this.match(new RegExp(char, 'g')) || []).length; };

Эффективное использование памяти и скорость выполнения

Если для вас важны скорость выполнения кода и эффективное использование памяти, предварительно распределите необходимые ресурсы для словарей и массивов.

Несколько слов мудрости

Контролируйте длину строки

Если строки после split() становятся слишком длинными, контролируйте их размер и при необходимости обрезайте.

Производительности можно научиться

Различные методы могут показать различную производительность в разных контекстах. Всегда тестируйте применяемые подходы для выбора наиболее эффективных.

Сделайте осознанный выбор

Выбирайте подход, исходя из производительности, объема работы и среды выполнения. Так вы сможете найти наилучшее решение для своих задач.

Визуализация

Представьте себе, что ищете окруженные в тексте символы, как будто это монеты на дороге:

Markdown Скопировать код Постройте аналогию со строкой и монетами: "s☀️s☀️sss☀️" Ваша цель — найти все вхождения монеты: "☀️"

Задача: Сколько монет ☀️ вы найдете?

plaintext Скопировать код 🛣️[s, ☀️, s, ☀️, s, s, s, ☀️]🔍

Результат: найдено 3 монеты! Вы настоящий искатель сокровищ! 💰

Markdown Скопировать код - Метод `split` работает как нож для нарезки: он разрезает строку в каждом месте, где находит монету: "s☀️s☀️sss☀️".split("☀️").length – 1 // 🧩 Частей: 4, монет: 4 – 1 = 3 - Метод `match` своего рода дрон, который ищет сокровища: ("s☀️s☀️sss☀️".match(/☀️/g) || []).length // 🛸 Найдено: 3 бриллианта!

Игра окончена: теперь вы — мастер поиска символов с помощью split и match !

Профессиональные советы и типичные ошибки

Простота — залог успешного решения

В простых задачах или когда ресурсы важны, обычный цикл for может быть предпочтительнее, чем более сложные механизмы.

Регулярные выражения

Регулярные выражения ( RegExp ) отлично подходят для работы с динамическими шаблонами. Для фиксированных шаблонов лучше использовать встроенные возможности JavaScript.

Управление памятью

В средах с ограниченной памятью лучше избегать использования split() , поскольку он создает новый массив. В таких случаях заметнее будет производить вычисления "на месте".

ES6 — технологии нового поколения

ES6 значительно упрощает написание кода благодаря усовершенствованному синтаксису и стрелочным функциям. Они особенно удобны для однострочных операций и функций обратного вызова.

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