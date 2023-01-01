Подсчет количества подстроки в строке на JavaScript

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const countOccurrences = (text, search) => (text.match(new RegExp(search, 'g')) || []).length; console.log(countOccurrences('яблоко банан яблоко', 'яблоко')); // Результат: 2

Для определения количества вхождений подстроки search в строку text используйте функцию countOccurrences . Взаимодействие объекта RegExp с глобальным флагом 'g' обеспечивает глобальный поиск. Если совпадений не обнаружено, возвращается 0 благодаря оператору ||, иначе — количество элементов массива, созданного с помощью .match() .

Анализ метода match и флагов регулярных выражений

Метод .match() в JavaScript, использующийся совместно с регулярными выражениями, служит мощым инструментом для поиска шаблонов в тексте. Поскольку по умолчанию данный поиск чутко реагирует на разницу в регистрах, он может обеспечивать точный подсчёт в ситуациях, где это критически важно.

Тем не менее, помните, что .match() в случае отсутствия совпадений возвращает null . Чтобы избежать ошибки при попытке определить длину null, применяется логический оператор || , гарантирующий возврат 0 в случае неудачи поиска.

JS Скопировать код const caseSensitiveCount = (text, search) => { // Нашли совпадение! Или не нашли... const matches = text.match(new RegExp(search, 'g')); return matches ? matches.length : 0; };

Альтернатива: подсчет с применением split

Метод .split() может стать альтернативой .match() . Этот метод декомпозирует строку на массив, делая это каждый раз при вхождении подстроки. Вычитая единицу из длины полученного массива, мы получаем кол-во вхождений.

JS Скопировать код const countWithSplit = (text, search) => { // Делим и властвуем! Кроме случаев, когда разделитель — пустая строка... if (!search.length) return text.length ? text.length – 1 : 0; return text.split(search).length – 1; };

Однако имейте в виду, что при пустой строке search поведение .split() становится непредсказуемо: вместо того, чтобы делить по каждому символу, он возвращает массив с исходной строкой, что может привести к неверному результату из-за ошибки на единицу.

Учет перекрывающихся подстрок

С регулярными выражениями часто возникает проблема пропуска перекрывающихся подстрок — они не учтены при стандартном поиске. Но можно избежать этого ограничения, выполнив ручной обход текста.

JS Скопировать код const countOverlapping = (text, search) => { // В предвкушении моих итераций, они наблюдают... // Избежать бесконечных циклов поможет переход через текст на должное расстояние let count = 0, position = 0, step = search.length > 0 ? search.length : 1; while ((position = text.indexOf(search, position)) !== -1) { count++; position += step; } return count; };

Эта функция успешно справляется с подсчётом даже пустых строк, избегает бесконечных циклов и гарантирует точность подсчёта.

Следите за производительностью

Кэширование длины строки search способно заметно повысить производительность. Это особо актуально, когда работа происходит с большими объёмами текста: запоминая это значение, можно избежать вычисления на каждой итерации.

Тесты производительности показали, что некоторые методы опережают поиск основанный на регулярных выражениях:

Использование .indexOf() в связке с циклами для простых шаблонов значительно эффективнее. Кэширование размеров text и search ускоряет методы, не зависимые от этих параметров. Где это возможно, рекомендуется применять метод split() , так как его повсеместное использование на длинных строках может снизить производительность.

Визуализация

Попробуйте визуализировать это с помощью предметов из реального мира. Пусть вас просят подсчитать вхождения слова:

Markdown Скопировать код Исходная строка: "🍎🍌🍎🍎🍌🍎" Подстрока для подсчета: "🍎"

Мы представляем себе ситуацию, когда считаем количество яблок "🍎" в корзине, полной фруктов. Каждый символ "🍎" обозначает искомый элемент.

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