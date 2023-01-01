Подключение jQuery в Консоли JavaScript для получения DOM

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Быстрый ответ

Для загрузки jQuery в консоли веб-страницы используйте приведённый ниже скрипт:

JS Скопировать код var script = document.createElement('script'); script.src = "//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js"; document.head.appendChild(script);

В результате все методы jQuery станут доступными для использования.

Если на странице уже используется jQuery, рекомендуется проверить это, чтобы избежать конфликтов:

JS Скопировать код if (typeof jQuery === 'undefined') { /* Загрузка jQuery */ }

Это предупреждение помогает исключить нарушение работы уже установленной версии jQuery.

Решение возможных конфликтов скриптов

Защита от проблем

Для предотвращения конфликтов с уже установленной версией jQuery на странице, воспользуйтесь режимом noConflict(). Это гарантирует работу вашей версии, не затрагивая другие:

JS Скопировать код script.onload = function () { jQuery.noConflict(); console.log('jQuery', jQuery.fn.jquery, 'загружен в режиме noConflict'); };

Адаптация под специфические потребности

Если требуется подключить определённую версию jQuery, просто измените значение src :

JS Скопировать код script.src = "https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"; // Выбрать версию можно, как вкус мороженого на распродаже.

Букмарклет для мгновенной загрузки jQuery

Создайте букмарклет одного клика, который быстро добавит jQuery:

Markdown Скопировать код Имя: jQuery Quick Load | URL: javascript:(function(){/* Код для загрузки */})();

Современные методы подключения jQuery

Новый способ

Современный JavaScript предоставляет возможность динамической загрузки скриптов без необходимости перезагружать страницу:

JS Скопировать код (async () => { if (typeof jQuery === 'undefined') { await import('//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js'); console.log('jQuery динамически загружен'); } })();

Проверка наличия jQuery

Всегда удостоверьтесь, что jQuery готов к использованию:

JS Скопировать код console.log(typeof jQuery !== 'undefined' ? 'jQuery готов.' : 'jQuery не обнаружен. Начинаем поиск.');

Утилита для удобства: jQueryify

Для ускорения загрузки jQuery может пригодиться букмарклет jQueryify, который выполняет подключение без дополнительных проверок:

Markdown Скопировать код javascript:(function(e,s){e.src=s;e.onload=function(){jQuery.noConflict();console.log('jQuery',jQuery.fn.jquery,'загружен')};document.head.appendChild(e);})(document.createElement('script'),'//code.jquery.com/jquery-latest.min.js')

Практические советы по использованию jQuery

Работа с элементами jQuery

После подключения jQuery пользуйтесь его возможностями для работы с DOM. Например, для подсчёта строк в таблице:

JS Скопировать код $(document).ready(function () { var rowCounter = $('table tr').length; console.log('Количество строк в таблице:', rowCounter); });

Учёт совместимости с браузерами

Обратите внимание, что динамические импорты могут не поддерживаться старыми браузерами:

JS Скопировать код (async () => { try { await import('//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js'); } catch (err) { var script = document.createElement('script'); script.src = '//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js'; document.head.appendChild(script); } })();

Использование стрелочных функций для более выразительного кода

С помощью стрелочных функций вы можете писать более экономный и выразительный код при работе с динамическими импортами и асинхронными операциями:

JS Скопировать код const loadJQuery = async () => { if (typeof jQuery === 'undefined') { await import('//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js'); console.log('jQuery', jQuery.fn.jquery, 'загружен с помощью стрелочной функции'); } }; loadJQuery();

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