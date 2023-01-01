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Подключение jQuery в Консоли JavaScript для получения DOM
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Подключение jQuery в Консоли JavaScript для получения DOM

#Работа с DOM  #jQuery  #Отладка DevTools  
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Быстрый ответ

Для загрузки jQuery в консоли веб-страницы используйте приведённый ниже скрипт:

JS
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var script = document.createElement('script');
script.src = "//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js";
document.head.appendChild(script);

В результате все методы jQuery станут доступными для использования.

Если на странице уже используется jQuery, рекомендуется проверить это, чтобы избежать конфликтов:

JS
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if (typeof jQuery === 'undefined') {
    /* Загрузка jQuery */
}

Это предупреждение помогает исключить нарушение работы уже установленной версии jQuery.

Пошаговый план для смены профессии

Решение возможных конфликтов скриптов

Защита от проблем

Для предотвращения конфликтов с уже установленной версией jQuery на странице, воспользуйтесь режимом noConflict(). Это гарантирует работу вашей версии, не затрагивая другие:

JS
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script.onload = function () {
    jQuery.noConflict();
    console.log('jQuery', jQuery.fn.jquery, 'загружен в режиме noConflict');
};

Адаптация под специфические потребности

Если требуется подключить определённую версию jQuery, просто измените значение src:

JS
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script.src = "https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"; // Выбрать версию можно, как вкус мороженого на распродаже.

Букмарклет для мгновенной загрузки jQuery

Создайте букмарклет одного клика, который быстро добавит jQuery:

Markdown
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Имя: jQuery Quick Load | URL: javascript:(function(){/* Код для загрузки */})();

Современные методы подключения jQuery

Новый способ

Современный JavaScript предоставляет возможность динамической загрузки скриптов без необходимости перезагружать страницу:

JS
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(async () => {
    if (typeof jQuery === 'undefined') {
        await import('//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js');
        console.log('jQuery динамически загружен');
    }
})();

Проверка наличия jQuery

Всегда удостоверьтесь, что jQuery готов к использованию:

JS
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console.log(typeof jQuery !== 'undefined' ? 'jQuery готов.' : 'jQuery не обнаружен. Начинаем поиск.');

Утилита для удобства: jQueryify

Для ускорения загрузки jQuery может пригодиться букмарклет jQueryify, который выполняет подключение без дополнительных проверок:

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javascript:(function(e,s){e.src=s;e.onload=function(){jQuery.noConflict();console.log('jQuery',jQuery.fn.jquery,'загружен')};document.head.appendChild(e);})(document.createElement('script'),'//code.jquery.com/jquery-latest.min.js')

Практические советы по использованию jQuery

Работа с элементами jQuery

После подключения jQuery пользуйтесь его возможностями для работы с DOM. Например, для подсчёта строк в таблице:

JS
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$(document).ready(function () {
    var rowCounter = $('table tr').length;
    console.log('Количество строк в таблице:', rowCounter);
});

Учёт совместимости с браузерами

Обратите внимание, что динамические импорты могут не поддерживаться старыми браузерами:

JS
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(async () => {
    try {
        await import('//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js');
    } catch (err) {
        var script = document.createElement('script');
        script.src = '//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js';
        document.head.appendChild(script);
    }
})();

Использование стрелочных функций для более выразительного кода

С помощью стрелочных функций вы можете писать более экономный и выразительный код при работе с динамическими импортами и асинхронными операциями:

JS
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const loadJQuery = async () => {
    if (typeof jQuery === 'undefined') {
        await import('//cdn.jsdelivr.net/jquery/latest/jquery.min.js');
        console.log('jQuery', jQuery.fn.jquery, 'загружен с помощью стрелочной функции');
    }
};
loadJQuery();

Полезные материалы

  1. jQuery CDN — Официальный и безопасный ресурс для загрузки jQuery.
  2. <script>: Элемент Script – HTML | MDN — Инструкции по использованию элемента <script> от MDN.
  3. Как подключить JavaScript файл в другом JavaScript файле? – Stack Overflow — Подробности о встраивании JavaScript-файлов, представленные на StackOverflow.
  4. Документация по jQuery API — Всё, что нужно знать о jQuery, собрано в одном месте.
  5. Начало работы с jQuery — Обстоятельная информация о работе с jQuery от W3Schools.
  6. console – Web APIs | MDN — Документация по использованию API консоли и отладке в JavaScript.
  7. jquery – Библиотеки – cdnjs — Множество разных версий jQuery, доступных на cdnjs.
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Элина Баранова

разработчик Android

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