Почему нельзя использовать `export default const` в JavaScript?

Почему нельзя использовать

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Быстрый ответ

Использование export default const противоречит правилам синтаксиса JavaScript, так как export default не используйте совместно с const . Для корректного экспорта константы сначала объявите её, а потом экспортируйте, либо экспортируйте анонимную функцию или класс с помощью export default .

Предварительное объявление перед экспортом:

JS Скопировать код const Tab = "Ваше значение"; export default Tab; // И вот ваше значение экспортировано как значение по умолчанию

Прямой экспорт значения:

JS Скопировать код export default "Ваше значение"; // Эффективность: все в одну строку

Разберем

В модулях JavaScript export default отмечает "главный" или "резервный" экспорт. Воспринимайте "default" как метку, показывающую, что при импорте нужное значение будет тянуться без использования фигурных скобок.

Подробнее о export default

Неизменяемость : export default не делает значение неизменяемым. Это отличает его от const .

: не делает значение неизменяемым. Это отличает его от . Именование : Экспорт по умолчанию не требует локального имени после экспорта, что дает возможность импортировать его под любым названием.

: Экспорт по умолчанию не требует локального имени после экспорта, что дает возможность импортировать его под любым названием. Уникальность: В модуле может быть только один export default , в то время как именованных экспортов может быть множество.

Профессиональное использование export default

Сначала объявляем : Сначала определите переменные, функции или классы перед их экспортом по умолчанию.

: Сначала определите переменные, функции или классы перед их экспортом по умолчанию. Именованные функции : Несмотря на то что экспорт бесымянных функций допустим, давая имя функции, вы облегчаете отладку и отслеживание стека вызовов .

: Несмотря на то что экспорт бесымянных функций допустим, давая имя функции, вы облегчаете отладку и отслеживание . Смешивание экспортов: Можно совмещать default и именованные экспорты, указывая основной экспорт и дополняя его дополнительными функциями.

Стратегия использования

Смешивание default и const может вызвать синтаксическую путаницу. Вот краткая инструкция для минимизации путаницы:

Предсказуемость : Именованные экспорты делают код более читаемым и легким для поддержки.

: Именованные экспорты делают код более читаемым и легким для поддержки. Упрощение рефакторинга : Понятная интенция в экспортах облегчает рефакторинг.

: Понятная интенция в экспортах облегчает рефакторинг. Преимущества для отладки: Именованные экспорты с предсказуемыми именами облегчают отладку, сохраняя последовательность в кодовой базе.

Визуализация

Представим export , default и const как строительные блоки JavaScript, каждый из которых несет свою уникальность.

Markdown Скопировать код // Строительные блоки JavaScript Семантические элементы ----------------------------- | Блок | Сути | |----------|------------------| | export | 🧱--> | | | default | | 🧱 | | const | 🧱--> | | Правильное действие с блоками? ----------------------------- ☑️ export + const = 🧱🧱 // Хорошо сочетаются ☑️ export + default = 🧱🧱 // Отличная комбинация ⛔️ export default const = 🧱🔲🧱 // Синтаксическая ошибка: несовместимы

Пояснение:

export и const : Сила и определённость. 🧱🧱

и : Сила и определённость. 🧱🧱 default : его использование меняет всю комбинацию. 🧱🔲🧱

: его использование меняет всю комбинацию. 🧱🔲🧱 Как в кулинарии, так и в JavaScript важно грамотно комбинировать ингредиенты (элементы).

Искусство знания экспорта

Понимание влияния экспорта на консистентность, легкость отладки и общую чистоту кода — залог мастерства в применении модулей ES.

Именованные экспорты — для прозрачности

Именованные экспорты обеспечивают ясность того, что экспортируется, а также IDE может легко найти автоимпорт.

JS Скопировать код export const Tab = "Значение Tab"; // Ваша вкладка export function tabHandler() { /*...*/ } // И обслуживающая её функция

Простота экспорта по умолчанию

Делайте экспорт по умолчанию конкретным и понятным — это лицо вашего модуля.

JS Скопировать код export default function main() { /*...*/ } // Основная функция, привлекающая внимание

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