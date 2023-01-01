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Почему нельзя использовать `export default const` в JavaScript?
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Почему нельзя использовать

#Основы JavaScript  #Модули (ESM)  #Импорт и экспорт  
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Быстрый ответ

Использование export default const противоречит правилам синтаксиса JavaScript, так как export default не используйте совместно с const. Для корректного экспорта константы сначала объявите её, а потом экспортируйте, либо экспортируйте анонимную функцию или класс с помощью export default.

Предварительное объявление перед экспортом:

JS
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const Tab = "Ваше значение";
export default Tab; // И вот ваше значение экспортировано как значение по умолчанию

Прямой экспорт значения:

JS
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export default "Ваше значение"; // Эффективность: все в одну строку
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Разберем

В модулях JavaScript export default отмечает "главный" или "резервный" экспорт. Воспринимайте "default" как метку, показывающую, что при импорте нужное значение будет тянуться без использования фигурных скобок.

Подробнее о export default

  • Неизменяемость: export default не делает значение неизменяемым. Это отличает его от const.
  • Именование: Экспорт по умолчанию не требует локального имени после экспорта, что дает возможность импортировать его под любым названием.
  • Уникальность: В модуле может быть только один export default, в то время как именованных экспортов может быть множество.

Профессиональное использование export default

  • Сначала объявляем: Сначала определите переменные, функции или классы перед их экспортом по умолчанию.
  • Именованные функции: Несмотря на то что экспорт бесымянных функций допустим, давая имя функции, вы облегчаете отладку и отслеживание стека вызовов.
  • Смешивание экспортов: Можно совмещать default и именованные экспорты, указывая основной экспорт и дополняя его дополнительными функциями.

Стратегия использования

Смешивание default и const может вызвать синтаксическую путаницу. Вот краткая инструкция для минимизации путаницы:

  • Предсказуемость: Именованные экспорты делают код более читаемым и легким для поддержки.
  • Упрощение рефакторинга: Понятная интенция в экспортах облегчает рефакторинг.
  • Преимущества для отладки: Именованные экспорты с предсказуемыми именами облегчают отладку, сохраняя последовательность в кодовой базе.

Визуализация

Представим export, default и const как строительные блоки JavaScript, каждый из которых несет свою уникальность.

Markdown
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// Строительные блоки JavaScript

Семантические элементы
-----------------------------
| Блок     |        Сути        |
|----------|------------------|
| export   | 🧱-->     |          |  
| default  |           | 🧱      |  
| const    | 🧱-->     |          |  

Правильное действие с блоками?
-----------------------------
☑️ export + const  =  🧱🧱 // Хорошо сочетаются
☑️ export + default =  🧱🧱 // Отличная комбинация

⛔️ export default const = 🧱🔲🧱 // Синтаксическая ошибка: несовместимы

Пояснение:

  • export и const: Сила и определённость. 🧱🧱
  • default: его использование меняет всю комбинацию. 🧱🔲🧱
  • Как в кулинарии, так и в JavaScript важно грамотно комбинировать ингредиенты (элементы).

Искусство знания экспорта

Понимание влияния экспорта на консистентность, легкость отладки и общую чистоту кода — залог мастерства в применении модулей ES.

Именованные экспорты — для прозрачности

Именованные экспорты обеспечивают ясность того, что экспортируется, а также IDE может легко найти автоимпорт.

JS
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export const Tab = "Значение Tab"; // Ваша вкладка 
export function tabHandler() { /*...*/ } // И обслуживающая её функция

Простота экспорта по умолчанию

Делайте экспорт по умолчанию конкретным и понятным — это лицо вашего модуля.

JS
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export default function main() { /*...*/ } // Основная функция, привлекающая внимание

Полезные материалы

  1. export – JavaScript | MDN — Основы синтаксиса экспорта в JavaScript.
  2. 16. Модули — Взгляд на мир модулей ES6.
  3. ES6 В глубину: Модули – Mozilla Hacks – Блог веб-разработчика — Погружение в модули ES6 от Mozilla.
  4. ES-модули: Использование именованных экспортов как экспорта по умолчанию | by Tim Oxley | Medium — Рассуждения о использовании именованных экспортов в качестве экспорта по умолчанию.
  5. Изучаем ES2015 · Babel — Руководство по модулям ES2015 от Babel.
  6. Модули ECMAScript 6: окончательный синтаксис — Анализ окончательного синтаксиса модулей ES6.
  7. Модули JavaScript · V8 — Обстоятельное погружение в модули JavaScript от V8.
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Ярослав Шадрин

разработчик интерфейсов

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