Плавная прокрутка при клике на якорь: решение на jQuery#Веб-разработка #CSS и верстка #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы реализовать плавную прокрутку в JavaScript, достаточно использовать метод
scrollIntoView с параметром
behavior: 'smooth'. Этот подход прост и эффективен.
document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
anchor.addEventListener('click', function(e) {
e.preventDefault();
const destination = document.querySelector(this.getAttribute('href'));
if (destination) {
destination.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}
});
});
Данный код назначает обработчик кликов для всех якорных ссылок на странице. Этот обработчик отменяет обычное поведение перехода по якорной ссылке и заменяет его плавной прокруткой до указанного элемента.
Плавный экспириенс с помощью CSS
Если вам ближе работа с CSS, то плавную прокрутку для всей страницы можно включить следующим образом:
html {
scroll-behavior: smooth;
}
Если на странице есть фиксированный заголовок, стоит применить свойство
scroll-padding-top:
body {
scroll-padding-top: 70px; // Эта величина соответствует высоте фиксированного заголовка
}
Обратная совместимость: решение на JavaScript для устаревших браузеров
Для браузеров старых версий, включая достопочтенный Internet Explorer, можно использовать метод
animate из библиотеки jQuery:
$('a[href^="#"]').on('click', function(e) {
e.preventDefault();
const target = $($(this).attr('href'));
$('html, body').animate({
scrollTop: target.offset().top – 50 // Смещение для учёта фиксированного заголовка
}, 1000, function() {
window.location.hash = target.selector;
});
});
Для более эффективной работы сохраните селекторы в переменных:
const $anchors = $('a[href^="#"]');
$anchors.on('click', function(e) {
// Здесь будет обработчик событий
});
Совместимость с браузерами
Перед выбором способа прокрутки убедитесь, что он поддержан используемыми браузерами:
scroll-behavior: smoothработает отлично в современных браузерах.
scrollIntoViewидеально подходит к использованию с параметром
{ behavior: 'smooth' }.
- Для более детализированих настроек можно использовать методы
window.scrollили
window.scrollByс такими же параметрами.
Визуализация
Плавную прокрутку можено воображать как поездку на лифте:
Клик: 🔗 (Якорная ссылка)
Процесс плавной прокрутки: Начало движения лифта
Сначала: 🏢 [Вы на первом этаже]
В процессе: 🛗...🛗...🛗 [Лифт поднимает вас вверх]
Конечный пункт: 🏢 [Вы достигли 5-го этажа. Наслаждайтесь видом!]
Профессиональные рекомендации по улучшению плавной прокрутки
Обновление URL с помощью
history.pushState
Для того чтобы обновлять URL без перезагрузки страницы, используйте
history.pushState:
window.history.pushState(null, null, target);
Добавьте этот код в обработчик события прокрутки или в колбэк анимации от jQuery.
Учёт фиксированных заголовков
Для корректной работы прокрутки с фиксированным заголовком потребуется дополнительная настройка:
const headerHeight = document.querySelector('.fixed-header').offsetHeight;
target.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' });
window.scrollBy(0, -headerHeight);
Универсальная функция прокрутки: экономим ресурсы
Согласно принципу DRY (Don't Repeat Yourself), создайте универсальную функцию прокрутки:
function smoothScrollTo(selector) {
const target = document.querySelector(selector);
if (target) target.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}
Эта функция позволит вам вызывать плавную прокрутку в любом месте кода.
Внимание к доступности: Будьте внимательны
Плавная прокрутка не только приятна для взгляда, но и полезна для удобства навигации и доступности сайта:
- Удостоверьтесь в работоспособности с помощью клавиатуры и утилит чтения с экрана.
- Старайтесь не отбирать у пользователя контроль над прокруткой в излишней мере.
Полезные материалы
- Полное руководство по плавной прокрутке | CSS-Tricks — основы плавной прокрутки с использованием jQuery.
- Element: scrollIntoView() – Веб-API | MDN — подробное изучение метода
scrollIntoView().
- CSSOM View Module — стандарты W3C, относящиеся к scroll-behavior, включая плавную прокрутку в CSS.
- .animate() | jQuery API Documentation — метод
.animate()для создания эффектов плавной прокрутки с помощью jQuery.
- Теги 'javascript+click+events' на Stack Overflow — обсуждения, связанные с обработкой событий клика на JavaScript.
- Полное руководство по ссылкам и кнопкам | CSS-Tricks — всё от А до Я о стилизации и использовании ссылок и кнопок.
- Как реализовать плавную прокрутку на чистом JavaScript | SitePoint — пошаговая инструкция по внедрению плавной прокрутки без использования фреймворков.
- Can I use... – таблицы поддержки для HTML5, CSS3, и др. — проверьте поддержку свойства
scroll-behaviorразными браузерами.
Элина Баранова
разработчик Android