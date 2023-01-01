Плавная прокрутка при клике на якорь: решение на jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы реализовать плавную прокрутку в JavaScript, достаточно использовать метод scrollIntoView с параметром behavior: 'smooth' . Этот подход прост и эффективен.

JS Скопировать код document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => { anchor.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); const destination = document.querySelector(this.getAttribute('href')); if (destination) { destination.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); } }); });

Данный код назначает обработчик кликов для всех якорных ссылок на странице. Этот обработчик отменяет обычное поведение перехода по якорной ссылке и заменяет его плавной прокруткой до указанного элемента.

Плавный экспириенс с помощью CSS

Если вам ближе работа с CSS, то плавную прокрутку для всей страницы можно включить следующим образом:

CSS Скопировать код html { scroll-behavior: smooth; }

Если на странице есть фиксированный заголовок, стоит применить свойство scroll-padding-top :

CSS Скопировать код body { scroll-padding-top: 70px; // Эта величина соответствует высоте фиксированного заголовка }

Обратная совместимость: решение на JavaScript для устаревших браузеров

Для браузеров старых версий, включая достопочтенный Internet Explorer, можно использовать метод animate из библиотеки jQuery:

JS Скопировать код $('a[href^="#"]').on('click', function(e) { e.preventDefault(); const target = $($(this).attr('href')); $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top – 50 // Смещение для учёта фиксированного заголовка }, 1000, function() { window.location.hash = target.selector; }); });

Для более эффективной работы сохраните селекторы в переменных:

JS Скопировать код const $anchors = $('a[href^="#"]'); $anchors.on('click', function(e) { // Здесь будет обработчик событий });

Совместимость с браузерами

Перед выбором способа прокрутки убедитесь, что он поддержан используемыми браузерами:

scroll-behavior: smooth работает отлично в современных браузерах.

работает отлично в современных браузерах. scrollIntoView идеально подходит к использованию с параметром { behavior: 'smooth' } .

идеально подходит к использованию с параметром . Для более детализированих настроек можно использовать методы window.scroll или window.scrollBy с такими же параметрами.

Визуализация

Плавную прокрутку можено воображать как поездку на лифте:

Клик: 🔗 (Якорная ссылка)

Процесс плавной прокрутки: Начало движения лифта

Markdown Скопировать код Сначала: 🏢 [Вы на первом этаже] В процессе: 🛗...🛗...🛗 [Лифт поднимает вас вверх] Конечный пункт: 🏢 [Вы достигли 5-го этажа. Наслаждайтесь видом!]

Профессиональные рекомендации по улучшению плавной прокрутки

Обновление URL с помощью history.pushState

Для того чтобы обновлять URL без перезагрузки страницы, используйте history.pushState :

JS Скопировать код window.history.pushState(null, null, target);

Добавьте этот код в обработчик события прокрутки или в колбэк анимации от jQuery.

Учёт фиксированных заголовков

Для корректной работы прокрутки с фиксированным заголовком потребуется дополнительная настройка:

JS Скопировать код const headerHeight = document.querySelector('.fixed-header').offsetHeight; target.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }); window.scrollBy(0, -headerHeight);

Универсальная функция прокрутки: экономим ресурсы

Согласно принципу DRY (Don't Repeat Yourself), создайте универсальную функцию прокрутки:

JS Скопировать код function smoothScrollTo(selector) { const target = document.querySelector(selector); if (target) target.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); }

Эта функция позволит вам вызывать плавную прокрутку в любом месте кода.

Внимание к доступности: Будьте внимательны

Плавная прокрутка не только приятна для взгляда, но и полезна для удобства навигации и доступности сайта:

Удостоверьтесь в работоспособности с помощью клавиатуры и утилит чтения с экрана.

Старайтесь не отбирать у пользователя контроль над прокруткой в излишней мере.

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