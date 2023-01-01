Пиксель на сайте: принцип работы, пошаговая установка и настройка

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы малых и средних бизнесов, заинтересованные в улучшении своих рекламных стратегий

Специалисты по цифровому маркетингу, стремящиеся освоить новые инструменты для аналитики и оптимизации

Новички в сфере интернет-маркетинга, желающие узнать о методах отслеживания и анализа поведения пользователей на сайте

Представьте: вы запустили дорогостоящую рекламную кампанию, но не имеете понятия, сколько пользователей перешли на ваш сайт, какие действия они совершили и конвертировались ли в клиентов. Это как стрелять из лука с завязанными глазами — можете надеяться только на удачу. Пиксель на сайте решает эту проблему, позволяя точно отслеживать действия посетителей и оптимизировать рекламные расходы. В этой статье мы разберем, что такое пиксель, как он работает и как его правильно установить без привлечения дорогостоящих разработчиков. 🎯

Что такое пиксель на сайте: функции и механизм работы

Пиксель — это небольшой фрагмент JavaScript-кода, который встраивается на веб-страницу и отслеживает действия посетителей. Несмотря на название, физически это не изображение размером в один пиксель (как было раньше), а именно код, который запускается, когда пользователь загружает страницу.

Принцип работы пикселя напоминает цифрового шпиона 🕵️‍♂️. Когда посетитель открывает страницу с установленным пикселем, код активируется и начинает собирать информацию: IP-адрес, тип устройства, действия на странице (клики, просмотры, добавление товаров в корзину). Эти данные передаются на серверы рекламной платформы, где они анализируются и используются для оптимизации рекламных кампаний.

Иван Петров, директор по цифровому маркетингу Когда мы запустили первую рекламную кампанию для интернет-магазина спортивной одежды, я был уверен в успехе — креативы выглядели отлично, целевая аудитория была четко определена. Через неделю бюджет был потрачен, а конверсии близки к нулю. Мы не понимали, в чем проблема: люди кликали по объявлениям, но не совершали покупок. После установки пикселя картина прояснилась: 70% посетителей добавляли товары в корзину, но отказывались от покупки на этапе оформления заказа. Оказалось, форма была слишком сложной. Мы упростили процесс и настроили ретаргетинг на тех, кто не завершил покупку. Конверсия выросла на 320% при том же рекламном бюджете.

Основные функции пикселя:

Отслеживание конверсий — фиксирует, когда пользователь совершает целевое действие (покупку, регистрацию, подписку)

— фиксирует, когда пользователь совершает целевое действие (покупку, регистрацию, подписку) Ретаргетинг — позволяет показывать рекламу пользователям, которые уже посещали ваш сайт

— позволяет показывать рекламу пользователям, которые уже посещали ваш сайт Создание похожих аудиторий — анализирует характеристики ваших клиентов и помогает находить похожих потенциальных клиентов

— анализирует характеристики ваших клиентов и помогает находить похожих потенциальных клиентов Оптимизация рекламных кампаний — собирает данные для автоматической оптимизации показов

— собирает данные для автоматической оптимизации показов Анализ поведения пользователей — отслеживает путь пользователя по сайту

Технически процесс работы пикселя выглядит следующим образом:

Посетитель открывает страницу с установленным пикселем Браузер загружает и выполняет JavaScript-код пикселя Код создает HTTP-запрос к серверам рекламной платформы В запросе передаются данные о пользователе и событии (просмотр страницы, конверсия и т.д.) Рекламная платформа получает, обрабатывает и сохраняет эти данные Рекламодатель может использовать собранные данные для оптимизации кампаний

Параметр Что отслеживает пиксель Как это используется Демографические данные Возраст, пол, местоположение Сегментация аудитории Поведение Просмотренные страницы, время на сайте, клики Анализ вовлеченности, оптимизация UX Конверсии Покупки, регистрации, подписки Измерение эффективности рекламы Устройства Тип устройства, браузер, ОС Техническая оптимизация сайта Источники трафика Откуда пришел пользователь Оценка каналов привлечения

Популярные типы пикселей и их маркетинговые возможности

На рынке существует несколько основных типов пикселей, каждый из которых предлагает уникальные возможности для маркетинга и аналитики. Выбор конкретного решения зависит от ваших маркетинговых целей, бюджета и технических возможностей.

📊 Пиксель социальных сетей (F*-пиксель) — один из самых популярных инструментов. Он позволяет отслеживать действия пользователей после клика по рекламе в социальной сети и оптимизировать рекламные кампании.

Маркетинговые возможности F*-пикселя:

Создание аудиторий для ретаргетинга (например, показ рекламы тем, кто добавил товар в корзину, но не оформил заказ)

Формирование lookalike-аудиторий (поиск пользователей, похожих на ваших клиентов)

Оптимизация рекламных кампаний на конверсии (автоматический подбор аудитории, которая с большей вероятностью совершит целевое действие)

Отслеживание эффективности рекламных кампаний (ROAS, ROI)

🔍 Google Tag Manager и Google Analytics — комплексное решение для отслеживания активности на сайте и интеграции с рекламными системами Google.

Возможности Google Tag Manager:

Централизованное управление всеми тегами и пикселями на сайте через единый интерфейс

Настройка сложных условий срабатывания тегов без необходимости редактировать код сайта

Интеграция с Google Analytics и другими системами аналитики

Отслеживание пользовательских событий (клики по кнопкам, заполнение форм)

📱 TikTok Pixel — специализированный инструмент для отслеживания эффективности рекламных кампаний в TikTok.

Маркетинговые возможности TikTok Pixel:

Измерение конверсий от рекламы в TikTok

Оптимизация рекламных кампаний на достижение бизнес-целей

Ретаргетинг на аудиторию, посетившую ваш сайт

Создание похожих аудиторий для расширения охвата

🛍️ Пиксель Яндекс.Метрики — инструмент для аналитики и отслеживания конверсий в экосистеме Яндекс.

Мария Ковалева, руководитель отдела digital-маркетинга Когда я начала работать с интернет-магазином детских товаров, бизнес уже полгода пытался масштабироваться через рекламу, но результаты оставались посредственными. Мы тратили 300 тысяч рублей в месяц на контекстную рекламу и посты в соцсетях, но не могли понять, какой канал работает эффективнее. После установки различных пикселей (для соцсетей, Google Analytics и Яндекс.Метрики) мы обнаружили, что 67% конверсий приходило из рекламы в одной социальной сети, хотя на неё уходило лишь 15% бюджета. При этом Яндекс.Директ, на который мы тратили половину средств, приносил всего 20% продаж. Мы перераспределили бюджет в пользу эффективных каналов и за три месяца увеличили выручку на 85% без дополнительных вложений.

Сравнение популярных типов пикселей:

Тип пикселя Основное преимущество Наилучшее применение Техническая сложность установки F*-пиксель Мощные возможности для ретаргетинга и оптимизации кампаний Для бизнесов, активно использующих рекламу в соцсетях Средняя Google Tag Manager Универсальность, централизованное управление тегами Для сайтов, использующих множество различных систем аналитики Высокая TikTok Pixel Оптимизация для молодой аудитории Для брендов, ориентированных на поколение Z Средняя Яндекс.Метрика Глубокая интеграция с экосистемой Яндекса Для бизнесов, ориентированных на российский рынок Низкая LinkedIn Insight Tag Данные о профессиональных характеристиках аудитории Для B2B компаний и HR-брендов Средняя

Подготовка к установке пикселя: необходимые инструменты

Прежде чем приступить к установке пикселя на сайт, необходимо правильно подготовиться и собрать все необходимые инструменты. Это сэкономит время и поможет избежать распространенных ошибок. 🛠️

1. Доступ к рекламному кабинету

В зависимости от того, какой пиксель вы планируете установить, вам понадобится доступ к соответствующему рекламному кабинету:

Бизнес-менеджер или рекламный кабинет F (для F-пикселя)

Google Ads и Google Tag Manager (для пикселей Google)

Рекламный кабинет TikTok (для TikTok Pixel)

Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика (для пикселей Яндекса)

Убедитесь, что у вас есть права администратора или рекламодателя — это позволит создавать и настраивать пиксели.

2. Доступ к сайту для установки кода

В зависимости от CMS вашего сайта вам потребуются различные уровни доступа:

Административный доступ к CMS (WordPress, Joomla, Drupal)

FTP-доступ к файлам сайта (для ручного редактирования кода)

Доступ к разделу настроек аналитики (для некоторых конструкторов сайтов)

Права на установку плагинов (для WordPress и других CMS)

3. Базовые инструменты для тестирования и отладки

Для проверки корректности установки пикселя понадобятся:

Расширения для браузера: F* Pixel Helper, Tag Assistant (для Google Tag Manager), Яндекс.Метрика

F* Pixel Helper, Tag Assistant (для Google Tag Manager), Яндекс.Метрика Инструменты разработчика в браузере (F12 в большинстве браузеров) для проверки загрузки кода

(F12 в большинстве браузеров) для проверки загрузки кода Блокнот или редактор кода (Notepad++, Visual Studio Code) для редактирования HTML/JS

4. Список целевых действий для отслеживания

Перед установкой пикселя определите, какие конверсии вы хотите отслеживать:

Просмотр страницы (PageView) — базовое событие, фиксирующее посещение страницы

Добавление в корзину (AddToCart) — отслеживание товаров, добавленных в корзину

Оформление заказа (Purchase) — завершение покупки

Регистрация (CompleteRegistration) — создание аккаунта на сайте

Отправка формы (Lead) — заполнение контактной формы

Поиск по сайту (Search) — использование поисковой строки

Составьте таблицу событий с URL-адресами страниц, где они происходят, и элементами, на которые нужно установить отслеживание.

5. Проверка совместимости с политиками конфиденциальности

Для соответствия требованиям законодательства (GDPR, ePrivacy, 152-ФЗ) подготовьте:

Баннер с уведомлением о сборе файлов cookie

Обновленную политику конфиденциальности с информацией о пикселях

Механизм получения согласия пользователей на отслеживание

Инструменты, необходимые для разных типов сайтов:

WordPress: плагины для интеграции с рекламными системами (например, "Pixel Cat" для F* Pixel), плагин cookie-уведомлений

плагины для интеграции с рекламными системами (например, "Pixel Cat" для F* Pixel), плагин cookie-уведомлений Shopify: встроенные инструменты для установки пикселей через панель управления

встроенные инструменты для установки пикселей через панель управления 1C-Bitrix: модули интеграции с аналитическими системами, доступ к редактированию шаблонов

модули интеграции с аналитическими системами, доступ к редактированию шаблонов Самописные сайты: FTP-доступ, права на редактирование файлов header.php или аналогичных

Пошаговая установка пикселя на сайт разными способами

Существует несколько методов установки пикселя на сайт, и выбор конкретного способа зависит от ваших технических навыков, используемой CMS и типа пикселя. Рассмотрим основные методы с подробными инструкциями. 🖥️

Способ 1: Прямая установка F*-пикселя через код сайта

Создание пикселя в рекламном кабинете: Войдите в Бизнес-менеджер или рекламный кабинет

Перейдите в раздел "События" → "Пиксель"

Нажмите "Создать пиксель" и укажите название (обычно используют название бизнеса)

После создания вы получите идентификатор пикселя (ID) и базовый код для установки Установка базового кода на сайт: Скопируйте предоставленный код пикселя

Вставьте код в тег <head> всех страниц вашего сайта

всех страниц вашего сайта В WordPress это можно сделать, отредактировав файл header.php вашей темы или используя плагин для вставки кода в шапку (например, "Insert Headers and Footers") Пример базового кода пикселя:

HTML Скопировать код <!-- F* Pixel Code --> <script> !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', 'ВАШ_ID_ПИКСЕЛЯ'); fbq('track', 'PageView'); </script> <!-- End F* Pixel Code -->

Способ 2: Установка через Google Tag Manager (GTM)

Настройка Google Tag Manager: Создайте аккаунт на tagmanager.google.com (если еще не создан)

Создайте контейнер для вашего сайта

Установите базовый код GTM на все страницы сайта (аналогично установке пикселя) Добавление пикселя через GTM: В интерфейсе GTM нажмите "Теги" → "Новый"

В конфигурации тега выберите "Пользовательский HTML"

Вставьте код пикселя (без строки с PageView)

В триггерах выберите "Все страницы"

Сохраните тег Создание события PageView: Создайте еще один тег в GTM

В конфигурации выберите "Пользовательский HTML"

Вставьте код: <script>fbq('track', 'PageView');</script>

Выберите триггер "Все страницы" Опубликуйте изменения, нажав на кнопку "Отправить" в правом верхнем углу

Способ 3: Установка через плагины CMS (на примере WordPress)

Выбор подходящего плагина: Войдите в админ-панель WordPress

Перейдите в "Плагины" → "Добавить новый"

Найдите плагин для установки пикселей (например, "Pixel Cat", "PixelYourSite" или "Header and Footer Scripts") Установка и настройка плагина: Установите и активируйте выбранный плагин

Найдите в меню настроек плагина раздел для добавления пикселя

Введите ID вашего пикселя или вставьте полный код

Сохраните настройки

Способ 4: Установка через конструкторы сайтов

Wix:

В админ-панели перейдите в "Настройки" → "Аналитика и отслеживание"

Выберите "F* Pixel" и введите ID пикселя

Tilda:

Откройте проект и перейдите в "Настройки сайта"

Выберите вкладку "Скрипты"

Вставьте код пикселя в поле "Код в <head>"

Shopify:

В админ-панели перейдите в "Online Store" → "Preferences"

Найдите раздел "F* Pixel" и вставьте ID пикселя

Установка продвинутых событий для отслеживания конверсий

После установки базового кода пикселя настройте отслеживание важных конверсионных событий:

Отслеживание покупки (событие Purchase):

JS Скопировать код fbq('track', 'Purchase', { value: 100.00, currency: 'RUB', content_ids: ['PRODUCT_ID_1', 'PRODUCT_ID_2'], content_type: 'product' });

Разместите этот код на странице "спасибо за заказ"

Отслеживание добавления в корзину (AddToCart):

JS Скопировать код fbq('track', 'AddToCart', { value: 50.00, currency: 'RUB', content_ids: ['PRODUCT_ID'], content_type: 'product' });

Разместите этот код на кнопке "Добавить в корзину" или вызывайте при соответствующем действии

Настройка и проверка корректной работы пикселя на сайте

После установки пикселя на сайт критически важно проверить его корректную работу и настроить отслеживание конкретных событий. Неправильно работающий пиксель — это потерянные данные и неэффективные рекламные инвестиции. 🔍

Шаг 1: Проверка базовой установки пикселя

Использование расширения F* Pixel Helper: Установите расширение F* Pixel Helper для Chrome из Chrome Web Store

Перейдите на свой сайт и откройте расширение

Если пиксель установлен корректно, вы увидите его ID и событие PageView

Зеленый индикатор означает, что пиксель работает правильно, красный — есть ошибки Проверка через инструменты разработчика: Нажмите F12 в браузере, чтобы открыть инструменты разработчика

Перейдите на вкладку "Network" (Сеть)

В поле фильтра введите "facebook"

Обновите страницу и проверьте, появились ли запросы к facebook.com с вашим ID пикселя Проверка в рекламном кабинете: Откройте рекламный кабинет и перейдите в раздел "Пиксели"

Выберите ваш пиксель и посмотрите статистику активности

Если пиксель работает, вы увидите данные о событиях PageView

Шаг 2: Настройка стандартных событий

Настройте отслеживание основных конверсионных событий, которые важны для вашего бизнеса:

ViewContent — просмотр страницы товара или услуги

— просмотр страницы товара или услуги AddToCart — добавление товара в корзину

— добавление товара в корзину InitiateCheckout — начало оформления заказа

— начало оформления заказа Purchase — завершение покупки

— завершение покупки Lead — заполнение формы заявки

— заполнение формы заявки CompleteRegistration — завершение регистрации

Для каждого события необходимо добавить соответствующий код на нужную страницу или привязать к определенному действию (например, клик по кнопке).

Пример кода для отслеживания события Lead:

HTML Скопировать код <script> fbq('track', 'Lead', { value: 10.00, currency: 'RUB', content_name: 'Заявка на консультацию', content_category: 'Услуги' }); </script>

Шаг 3: Проверка работы настроенных событий

Тестирование с помощью F* Pixel Helper: Выполните действие, которое должно запустить событие (например, добавьте товар в корзину)

Откройте F* Pixel Helper и проверьте, отобразилось ли соответствующее событие Проверка в режиме тестирования событий: В рекламном кабинете перейдите в раздел "События" → "Тестировать события"

Выберите ваш пиксель и активируйте режим тестирования

Выполните проверяемые действия на сайте

События должны появиться в реальном времени в интерфейсе тестирования

Шаг 4: Создание пользовательских конверсий

Для более точного отслеживания специфических действий на сайте настройте пользовательские конверсии:

В рекламном кабинете перейдите в "Настройки" → "Пользовательские конверсии" Нажмите "Создать пользовательскую конверсию" Выберите тип конверсии (URL, событие, время на сайте) Для конверсии по URL укажите страницу "спасибо" или другую страницу, подтверждающую целевое действие Для конверсии по событию выберите стандартное или пользовательское событие Укажите период атрибуции (как долго после клика по рекламе будет засчитываться конверсия)

Шаг 5: Устранение распространенных проблем

Если пиксель не работает или работает некорректно, проверьте следующее:

Блокировщики рекламы — они могут препятствовать работе пикселя. Временно отключите их для тестирования

— они могут препятствовать работе пикселя. Временно отключите их для тестирования Кэш браузера — очистите кэш или используйте режим инкогнито для тестирования

— очистите кэш или используйте режим инкогнито для тестирования Конфликты с другими скриптами — проверьте консоль на наличие ошибок JavaScript

— проверьте консоль на наличие ошибок JavaScript Дублирование кода пикселя — убедитесь, что пиксель установлен только один раз

— убедитесь, что пиксель установлен только один раз Правильность ID пикселя — перепроверьте ID в коде

Типичные ошибки при работе с пикселем и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Пиксель не регистрирует события Неправильный ID пикселя Проверить и исправить ID в коде Дублирование событий Пиксель установлен несколько раз Удалить дублирующие установки События отображаются в Pixel Helper, но не в рекламном кабинете Задержка обработки данных Подождать до 24 часов для обновления данных Ошибка "Invalid pixel ID" в консоли Некорректный ID пикселя Проверить ID в рекламном кабинете и обновить в коде События не привязываются к рекламным кампаниям Проблемы с параметрами URL Проверить, что URL-адреса рекламы содержат необходимые параметры отслеживания