Перенос статических файлов в Webpack: из /static/ в /build/

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Быстрый ответ

Для копирования статических файлов в директорию сборки используйте CopyWebpackPlugin . Внесите его в конфигурационный файл webpack.config.js следующим образом:

JS Скопировать код const CopyWebpackPlugin = require('copy-webpack-plugin'); module.exports = { // ... plugins: [ new CopyWebpackPlugin({ patterns: [{ from: 'public', to: 'build' }] }) ] };

Таким образом, файлы из директории public автоматически копируются в build при каждом запуске webpack.

Подробное рассмотрение загрузчиков: использование file-loader и url-loader

Не ограничивайтесь только плагинами. Познакомимся с file-loader и url-loader , которые позволяют загружать ресурсы прямиком в JavaScript-модули.

JS Скопировать код module: { rules: [ { test: /\.(png|jpe?g|gif)$/i, loader: 'file-loader', options: { name: '[path][name].[ext]', }, }, ], }

Эти загрузчики осуществляют преобразование вызовов import / require() файла в URL, а сам файл перемещают в выходную директорию. Варьируя говорок, эти загрузчики — настоящие волшебники среди инструментов Webpack!

Инструменты Webpack 5: Модули ресурсов

В свежей версии Webpack 5 вместо file-loader появились Модули ресурсов. Они позволили интегрировать ресурсы напрямую в сборку.

JS Скопировать код module.exports = { // ... output: { assetModuleFilename: 'images/[hash][ext][query]' }, module: { rules: [ { test: /\.(png|svg|jpg|jpeg|gif)$/i, type: 'asset/resource', }, ], }, };

Модули ресурсов предусматривают пять типов ассетов: asset/resource , asset/inline , asset/source , asset и разумное правило asset/size-limit , которое выбирает между asset/resource и asset/inline в зависимости от размера файла.

Настройка и советы для продвинутых пользователей

С CopyWebpackPlugin вы можете сохранить исходную структуру директорий:

JS Скопировать код new CopyWebpackPlugin({ patterns: [ { from: 'source', to: 'build/[path][name].[ext]' }, ], }),

Контролирование процесса кэширования

Чтобы повысить эффективность кэширования, используйте [hash] или [contenthash] в именах файлов:

JS Скопировать код output: { filename: 'scripts/[name].[contenthash].js', assetModuleFilename: 'assets/[hash][ext][query]' }

Групповое копирование с применением require.context

Для группового импорта файлов воспользуйтесь require.context() :

JS Скопировать код const images = require.context('./images', false, /\.png$/); images.keys().forEach(images);

Этот метод обеспечивает более эффективное управление файлами.

Визуализация

Представьте себе Webpack в роли усердного секретаря, перекладывающего документы:

🗂️ Вебпак, Секретарь 🗂️ Задача: Переместить файлы из "📂 Исходного Каталога" в "📁 Каталог Сборки"

Используя CopyWebpackPlugin :

JS Скопировать код const CopyWebpackPlugin = require('copy-webpack-plugin'); // Добавляем в конфигурацию Webpack plugins: [ new CopyWebpackPlugin({ patterns: [ { from: 'public', to: 'build' } ] }) ]

Теперь файлы аккуратно отсортированы и разложены по местам:

📂public/. ➡️ 🗄️ ➡️ 📁build/.

Обработка ошибок и отладка

Если процесс копирования не соответствует вашим ожиданиям, проверьте совместимость версии плагина с текующей версией Webpack. Обращайте внимание на сообщения в консоли и используйте их для выявления проблем.Помните, что отладка — это процесс, схожий с проведением следствия.

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