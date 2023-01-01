Перенаправление родительского окна из iframe с JavaScript

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Быстрый ответ

Перенаправить родительское окно из iframe можно, изменив location.href родиятельского окна:

JS Скопировать код parent.location.href = 'https://www.example.com'; // Добро пожаловать в Страну Примеров!

Это действие можно инициировать в ответ на событие, например, при нажатии на кнопку внутри iframe. Такой подход сработает, если родительское окно и iframe находятся в пределах одного и того же домена.

Подробные и безопасные инструкции

Учет политики одного источника

При работе с iframe необходимо помнить о политике одного источника (same-origin policy), которая ограничивает взаимодействие кода внутри фрейма с содержимым того же домена для обеспечения безопасности.

Реализация перенаправления с помощью HTML-атрибутов

Можно упростить манипуляции с перенаправлением, используя HTML-атрибуты target="_top" или target="_parent" , чтобы достичь желаемого результата:

HTML Скопировать код <!-- "На вершине мира – здесь вижу я..." --> <a href="https://www.example.com" target="_top">Перейти на страницу Example.com</a> <!-- "Родители так часто повторяют..." --> <a href="https://www.example.com" target="_parent">Посетить Example.com</a>

Такие атрибуты обеспечивают хорошую совместимость в различных браузерах и сокращают время на реализацию.

Управление перенаправлением с помощью JavaScript

Если требуется более гибкий подход, можно воспользоваться JavaScript, задавая свойство href через объект location для window.top или window.parent :

JS Скопировать код // В верхнем углу неба – облака и www.example.com. document.getElementById('myButton').onclick = function() { window.top.location.href = 'https://www.example.com'; // Отсюда видна вся моя страна! };

Это позволяет выполнить перенаправление в ответ на взаимодействие пользователя с элементами DOM внутри iframe.

Преодоление трудностей при перенаправлении

Если стандартные методы не оправдывают ожиданий, не отчаивайтесь! Можно использовать альтернативные подходы, включая postMessage() , установку атрибута target или серверное перенаправление. Это особенно актуально, когда исходное и встроенное окна принадлежат разным доменам.

Визуализация

Проиллюстрируем изложенные понятия при помощи эмодзи:

Родительское окно (🏠): основное окно, в котором расположен iframe.

Iframe (🖼️): вложенное окно, с которым взаимодействует пользователь.

Пользователь нажимает на элемент в iframe (🖼️👆):

🖼️👆 – Пользователь кликает по ссылке или кнопке внутри iframe.

Iframe отправляет сигнал для перенаправления (📡):

📡 – Iframe излучает сигнал с информацией о перенаправлении родительского окна на новый адрес.

Результат: Родительское окно перенаправляется (🏠✈️🏝️):

🏠📡➡️🏝️ – Родительское окно принимает сигнал и незамедлительно перенаправляется на указанный сайт.

Отладка сложностей работы с фреймами

Если что-то идет не по плану, не падайте духом. Ищите ошибки в консоли, проверяйте соблюдение политики одного источника и убедитесь, что обработчики событий в iframe работают корректно.

Тестирование перенаправления: Тест 1, 2, 3…

Всегда проверяйте код перед публикацией. Протестируйте его в различных браузерах, при работе с вложенными iframe и с динамически генерируемыми URL-адресами.

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