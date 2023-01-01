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Перенаправление родительского окна из iframe с JavaScript
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Перенаправление родительского окна из iframe с JavaScript

#Web API  #Работа с DOM  #Встраивание (iframe)  
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Быстрый ответ

Перенаправить родительское окно из iframe можно, изменив location.href родиятельского окна:

JS
Скопировать код
parent.location.href = 'https://www.example.com'; // Добро пожаловать в Страну Примеров!

Это действие можно инициировать в ответ на событие, например, при нажатии на кнопку внутри iframe. Такой подход сработает, если родительское окно и iframe находятся в пределах одного и того же домена.

Пошаговый план для смены профессии

Подробные и безопасные инструкции

Учет политики одного источника

При работе с iframe необходимо помнить о политике одного источника (same-origin policy), которая ограничивает взаимодействие кода внутри фрейма с содержимым того же домена для обеспечения безопасности.

Реализация перенаправления с помощью HTML-атрибутов

Можно упростить манипуляции с перенаправлением, используя HTML-атрибуты target="_top" или target="_parent", чтобы достичь желаемого результата:

HTML
Скопировать код
<!-- "На вершине мира – здесь вижу я..." -->
<a href="https://www.example.com" target="_top">Перейти на страницу Example.com</a>

<!-- "Родители так часто повторяют..." -->
<a href="https://www.example.com" target="_parent">Посетить Example.com</a>

Такие атрибуты обеспечивают хорошую совместимость в различных браузерах и сокращают время на реализацию.

Управление перенаправлением с помощью JavaScript

Если требуется более гибкий подход, можно воспользоваться JavaScript, задавая свойство href через объект location для window.top или window.parent:

JS
Скопировать код
// В верхнем углу неба – облака и www.example.com.
document.getElementById('myButton').onclick = function() {
  window.top.location.href = 'https://www.example.com';  // Отсюда видна вся моя страна!
};

Это позволяет выполнить перенаправление в ответ на взаимодействие пользователя с элементами DOM внутри iframe.

Преодоление трудностей при перенаправлении

Если стандартные методы не оправдывают ожиданий, не отчаивайтесь! Можно использовать альтернативные подходы, включая postMessage(), установку атрибута target или серверное перенаправление. Это особенно актуально, когда исходное и встроенное окна принадлежат разным доменам.

Визуализация

Проиллюстрируем изложенные понятия при помощи эмодзи:

Родительское окно (🏠): основное окно, в котором расположен iframe.
Iframe (🖼️): вложенное окно, с которым взаимодействует пользователь.

Пользователь нажимает на элемент в iframe (🖼️👆):

🖼️👆 – Пользователь кликает по ссылке или кнопке внутри iframe.

Iframe отправляет сигнал для перенаправления (📡):

📡 – Iframe излучает сигнал с информацией о перенаправлении родительского окна на новый адрес.

Результат: Родительское окно перенаправляется (🏠✈️🏝️):

🏠📡➡️🏝️ – Родительское окно принимает сигнал и незамедлительно перенаправляется на указанный сайт.

Отладка сложностей работы с фреймами

Если что-то идет не по плану, не падайте духом. Ищите ошибки в консоли, проверяйте соблюдение политики одного источника и убедитесь, что обработчики событий в iframe работают корректно.

Тестирование перенаправления: Тест 1, 2, 3…

Всегда проверяйте код перед публикацией. Протестируйте его в различных браузерах, при работе с вложенными iframe и с динамически генерируемыми URL-адресами.

Полезные материалы

  1. Метод Window: postMessage() – Веб-API | MDN — подробное руководство по postMessage().
  2. Как осуществить перенаправление на другую веб-страницу — основы перенаправления.
  3. javascript – как получить доступ к родительской странице iframe используя jquery? – Stack Overflow — обмен опытом.
  4. Как получить параметры URL с помощью JavaScript — SitePoint — работа с URL-параметрами.
  5. web.dev — курс по современным методам веб-разработки.
  6. Политика одного источника – Безопасность на вебе | MDN — обзор и рекомендации по политике одного источника.
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Тимур Селиванов

веб-инженер

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