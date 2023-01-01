Перемотка к верху страницы при открытии модала: jQuery

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Быстрая прокрутка наверх

Для того чтобы сделать мгновенный переход к началу страницы, используйте следующий код:

JS Скопировать код window.scrollTo(0, 0); // Быстрые перемещения на верх, без объяснений!

Для организации плавной прокрутки наверх, примените следующий код:

JS Скопировать код window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });

Функция window.scrollTo переместит область просмотра в верхний левый угол страницы.

Методы jQuery для ускоренной прокрутки

Если вы предпочитаете использовать jQuery, можно добиться схожего результата следующим образом:

JS Скопировать код $('html, body').scrollTop(0); // К вершине страницы буквально на крыльях!

Для анимированного возврата вначале используйте следующий код:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'fast'); // Плавный подъем, словно на ветру!

Удобство использования при прокрутке

При выборе метода прокрутки следует руководствоваться принципами ux-дизайна. Например, резкий скачок вверх может смутить пользователя, поэтому плавные переходы оказываются более предпочтительными:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'fast'); // Поднимаемся тихо и мягко, словно на воздушном шаре.

Функция animate от jQuery создает эффект плавного перемещения к верхней части страницы.

Расширенные техники и решения

Запуск прокрутки через onclick

Прокрутку можно задействовать посредством события onclick, присвоенного кнопке или ссылке:

HTML Скопировать код <button onclick="topFunction()">К началу</button> <script> function topFunction() { window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); // Путь вверх будет легким! } </script>

Возможности якорных тегов

Для создания удобных точек доступа используйте якорные теги:

HTML Скопировать код <a href="#top">В начало</a> <div id="top"></div>

По клику на ссылке страница мягко прокрутится к элементу с идентификатором #top .

Фиксация диалоговых окон с помощью jQuery UI

Чтобы диалоговые окна оставались на месте при прокрутке, используйте следующий код:

JS Скопировать код $("#dialog").dialog({ position: { my: "center top", at: "center top+50", of: window } });

Это позволит избежать сдвигов окон и сохранит удобство использования.

Взаимодействие с динамическими элементами

При работе с динамическими элементами или модальными окнами следует убедиться, что методы прокрутки не нарушают логику работы интерактивных элементов.

Визуализация

Сравним веб-страницу с небоскребом:

До: 🧍‍♂️🏢🌆🔝 // Вы находитесь здесь, на вершине страницы.

После: 🧍‍♂️🔝🏢🌆 // А теперь вы уже на верху.

JavaScript работает подобно современному лифту:

JS Скопировать код window.scrollTo(0, 0); // Мгновенное перемещение вверх, держитесь крепче!

Важные моменты

В ходе использования функции возврата к началу страницы, учтите следующие моменты:

Изменения в структуре веб-страницы , которые могут изменить отсчет начала прокрутки.

, которые могут изменить отсчет начала прокрутки. Динамический контент , который может сдвигать позиции элементов при их загрузке.

, который может сдвигать позиции элементов при их загрузке. Совместимость кода с разными версиями браузеров, особенно касательно параметра behavior в методе window.scrollTo .

Создание постоянно видимой кнопки возврата при помощи CSS

Чтобы кнопка "В начало" всегда была видимой, используйте CSS код ниже:

CSS Скопировать код #backToTopButton { position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; }

Не забываем о доступности

Уделите внимание доступности для пользователей с ограниченными возможностями — обеспечьте возможность управления с клавиатуры и присвойте элементам соответствующие ARIA-роли:

HTML Скопировать код <a href="#top" aria-label="Прокрутите к началу">К началу</a>

Полезные материалы