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Перемотка к верху страницы при открытии модала: jQuery
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Перемотка к верху страницы при открытии модала: jQuery

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #jQuery  
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Быстрая прокрутка наверх

Для того чтобы сделать мгновенный переход к началу страницы, используйте следующий код:

JS
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window.scrollTo(0, 0); // Быстрые перемещения на верх, без объяснений!

Для организации плавной прокрутки наверх, примените следующий код:

JS
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window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });

Функция window.scrollTo переместит область просмотра в верхний левый угол страницы.

Пошаговый план для смены профессии

Методы jQuery для ускоренной прокрутки

Если вы предпочитаете использовать jQuery, можно добиться схожего результата следующим образом:

JS
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$('html, body').scrollTop(0); // К вершине страницы буквально на крыльях!

Для анимированного возврата вначале используйте следующий код:

JS
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$('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'fast'); // Плавный подъем, словно на ветру!

Удобство использования при прокрутке

При выборе метода прокрутки следует руководствоваться принципами ux-дизайна. Например, резкий скачок вверх может смутить пользователя, поэтому плавные переходы оказываются более предпочтительными:

JS
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$('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'fast'); // Поднимаемся тихо и мягко, словно на воздушном шаре.

Функция animate от jQuery создает эффект плавного перемещения к верхней части страницы.

Расширенные техники и решения

Запуск прокрутки через onclick

Прокрутку можно задействовать посредством события onclick, присвоенного кнопке или ссылке:

HTML
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<button onclick="topFunction()">К началу</button>

<script>
function topFunction() {
  window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); // Путь вверх будет легким!
}
</script>

Возможности якорных тегов

Для создания удобных точек доступа используйте якорные теги:

HTML
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<a href="#top">В начало</a>
<div id="top"></div>

По клику на ссылке страница мягко прокрутится к элементу с идентификатором #top.

Фиксация диалоговых окон с помощью jQuery UI

Чтобы диалоговые окна оставались на месте при прокрутке, используйте следующий код:

JS
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$("#dialog").dialog({ position: { my: "center top", at: "center top+50", of: window } });

Это позволит избежать сдвигов окон и сохранит удобство использования.

Взаимодействие с динамическими элементами

При работе с динамическими элементами или модальными окнами следует убедиться, что методы прокрутки не нарушают логику работы интерактивных элементов.

Визуализация

Сравним веб-страницу с небоскребом:

До: 🧍‍♂️🏢🌆🔝 // Вы находитесь здесь, на вершине страницы.

После: 🧍‍♂️🔝🏢🌆 // А теперь вы уже на верху.

JavaScript работает подобно современному лифту:

JS
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window.scrollTo(0, 0); // Мгновенное перемещение вверх, держитесь крепче!

Важные моменты

В ходе использования функции возврата к началу страницы, учтите следующие моменты:

  • Изменения в структуре веб-страницы, которые могут изменить отсчет начала прокрутки.
  • Динамический контент, который может сдвигать позиции элементов при их загрузке.
  • Совместимость кода с разными версиями браузеров, особенно касательно параметра behavior в методе window.scrollTo.

Создание постоянно видимой кнопки возврата при помощи CSS

Чтобы кнопка "В начало" всегда была видимой, используйте CSS код ниже:

CSS
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#backToTopButton {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  right: 20px;
}

Не забываем о доступности

Уделите внимание доступности для пользователей с ограниченными возможностями — обеспечьте возможность управления с клавиатуры и присвойте элементам соответствующие ARIA-роли:

HTML
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<a href="#top" aria-label="Прокрутите к началу">К началу</a>

Полезные материалы

  1. Window: scrollTo() method – Web APIs | MDN — Официальная документация по методу scrollTo.
  2. How To Create a Scroll Back To Top Button — Подробное руководство по созданию кнопки "Наверх".
  3. Smooth Scrolling | CSS-Tricks — Ценные советы и примеры реализации плавной прокрутки.
  4. Scroll to the top of the page using JavaScript? – Stack Overflow — Обсуждение различных техник и решений в сообществе разработчиков.
  5. How to Implement Smooth Scrolling in Vanilla JavaScript — SitePoint — Руководство по реализации плавной прокрутки без использования дополнительных библиотек.
  6. JavaScript animations — Обучающие материалы по созданию анимаций на JavaScript.
  7. GitHub – flesler/jquery.scrollTo: Lightweight, cross-browser and highly customizable animated scrolling with jQuery — jQuery-плагин для настройки анимированной прокрутки.
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Элина Баранова

разработчик Android

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