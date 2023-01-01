Перемещение элемента массива в JavaScript: быстрая переиндексация#Основы JavaScript #Массивы и методы #Алгоритмы
Быстрый ответ
Чтобы переместить элемент в массиве, применяется метод
splice(), выполняющий операции с элементами:
let arrayData = ['a', 'b', 'c', 'd'];
arrayData.splice(1, 0, arrayData.splice(2, 1)[0]); // Переставляем 'c' на позицию с индексом 1
Таким образом, массив
arrayData теперь представлен в виде:
['a', 'c', 'b', 'd']. Эту цель мы достигли с помощью одной строки кода, обеспечив перемещение элемента непосредственно в самом массиве.
Замена позиций и заполнение пробелов
Если вам требуется работать с отрицательными индексами или переместить элемент за пределы текущего размера массива, вам пригодится следующая функция:
function array_move(arrayData, old_index, new_index) {
if (new_index >= arrayData.length) {
let k = new_index – arrayData.length + 1;
while (k--) {
arrayData.push(undefined);
}
}
arrayData.splice(new_index, 0, arrayData.splice(old_index, 1)[0]);
return arrayData; // Возвращаем упорядоченный массив
}
Размышления о производительности и оптимизации
При работе с большими массивами или когда требуется высокая производительность, важно учитывать время и ресурсы. Стоит стремиться к уменьшению количества перерасчетов индексов и, в случае множественных перемещений, которые могут нагрузить систему, рассчитывать расстояния заранее.
Если предстоит выполнить перемещение множества элементов, важно учесть потенциальные проблемы с производительностью и активно использовать локальные переменные и циклы.
Подключаем помощь npm
Если в проекте позволяет использование сторонней библиотеки, пакет
array-move из npm может упростить вашу задачу:
npm install array-move
Использование этого пакета предельно просто:
const arrayMove = require('array-move');
let arrayData = ['a', 'b', 'c', 'd'];
arrayData = arrayMove(arrayData, 2, 1);
Визуализация
Представим перемещение элемента как перестроение в очереди в кафе:
Очередь массива: [☕, ☕, 🍩, ☕, ☕]
# 🍩 желает переместиться с 2-й позиции на 4-ю
array.splice(4, 0, array.splice(2, 1)[0]);
Вот как выглядит очередь после перемещения: [☕, ☕, ☕, 🍩, ☕]
Таким образом, "голодный пончик" 🍩 пробился вперед, тогда как остальные ☕ терпеливо ожидали своей очереди.
Будьте внимательны с проверкой границ
При использовании
splice для операций с элементами всегда проверяйте границы массива. Из-за ошибок с границами могут возникать сбои в выполнении кода, а также они способны привести к запутыванию данных.
Осуществляйте проверки безопасности:
if (newIndex < 0 || newIndex >= array.length) {
// Если newIndex выходит за пределы массива, вновь обдумайте его значение!
}
Сохранение оригинального массива
Когда требуется сохранить исходный массив без изменений, можно воспользоваться функцией
move(), создающей новый массив:
function move(array, from, to) {
let newArray = array.slice(); // Клонируем, чтобы оставить исходный массив нетронутым
newArray.splice(to, 0, newArray.splice(from, 1)[0]); // Выполняем операцию с клонированным массивом
return newArray; // Возвращаем изменившуюся копию
}
let initialArray = ['a', 'b', 'c', 'd'];
let newArray = move(initialArray, 2, 1);
При этом вы увидите: "Волшебство!
initialArray остался прежним", именно так и должно быть.
Переиндексация после операции «Перемещение элементов»
После перемещения элементов не забудьте об переиндексации. Обновление индексов в массиве — ключевой этап для поддержания порядка:
for (let i = 0; i < array.length; i++) {
array[i].index = i;
}
Старайтесь сохранять баланс индексов как главное правило.
Полезные материалы
- Array.prototype.splice() – JavaScript | MDN — Ваш подробный гид по
splice()для манипуляций с массивами в JavaScript.
- javascript – Перемещение элемента массива с одной позиции на другую – Stack Overflow — Место, где лучшие умы приходят за знаниями о том, как упорядочить элементы массива в JavaScript.
- Учебник | DigitalOcean — Превосходное руководство, ясно объясняющее разницу между
splice()и
slice().
- Методы массивов — Всё о методах массивов от JavaScript.info, включая руководство по перемещению элементов.
- [ – YouTube] (https://www.youtube.com/watch?v=T8e1_2x8Ph8) — Информативное видео, просмотр которого станет гораздо приятнее с попкорном!
- GitHub Gist – Перемещение элемента массива с одной позиции на другую — Скопируйте и используйте примеры кода для перемещения элементов массива, если у вас недостаточно времени на их написание.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер