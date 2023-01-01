Переменные в строках JavaScript без конкатенации: способы

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Быстрый ответ

Чтобы интерполировать переменные в строки в JavaScript, можно использовать шаблонные литералы, которые оформляются обратными кавычками ( ` ), и выражения в фигурных скобках ${}:

JS Скопировать код const user = 'Боб'; const message = `Привет, ${user}!`; // Вернёт "Привет, Боб!"

Такой метод упрощает синтаксис и улучшает читаемость кода.

ES5 и ранее: Эпоха конкатенации

До появления ES6 в JavaScript переменные вставлялись в строки с помощью конкатенации либо дополнительных библиотек, таких как sprintf.js:

JS Скопировать код // Пример традиционной конкатенации var user = 'Алиса'; var message = 'Привет, ' + user + '!'; // Применение sprintf.js для использования синтаксиса C в JavaScript var message = sprintf("Привет, %s!", user);

Также использовались собственные функции интерполяции, встроенная функция replace() и регулярные выражения для удобства работы с кодом:

JS Скопировать код function interpolate(template, values) { return template.replace(/\$\{(\w+)\}/g, function(_, key) { return values[key] || ''; }); } var template = "Привет, ${user}!"; var message = interpolate(template, { user: 'Алиса' }); // Вернёт "Привет, Алиса!"

ES6 и далее: Эпоха шаблонных литералов

Использование сложных выражений: Не только переменные

Шаблонные литералы позволяют включать в строки более сложные выражения:

JS Скопировать код const a = 5; const b = 10; const sumMessage = `Сумма ${a} и ${b} равна ${a + b}.`; // Вернёт "Сумма 5 и 10 равна 15."

Теговые шаблоны: Настройка интерполяции строк

Теговые шаблоны предлагают упрощённый подход к работе со строками, обрабатывая их с помощью функций:

JS Скопировать код function highlight(strings, ...values) { return strings.reduce((acc, str, i) => `${acc}${str}<strong>${values[i] || ''}</strong>`, ''); } const user = 'Алиса'; const messages = 5; const taggedMessage = highlight`Привет, ${user}! У тебя ${messages} новых сообщений.`;

Визуализация

Синтаксис шаблонных литералов позволяет непосредственно вставлять значения внутрь обратных кавычек:

Markdown Скопировать код Переменные: 🧩 имя: 'Алиса' 🧩 сообщения: '5' Шаблонный литерал: 🎨 "Привет, ${имя}! У тебя ${сообщения} сообщений." 🖼️ "Привет, Алиса! У тебя 5 сообщений."

JS Скопировать код const name = 'Алиса'; const messages = '5'; const finalMessage = `Привет, ${name}! У тебя ${messages} сообщений.`;

Такая форма упрощает работу с кодом и избавляет от необходимости использования конкатенации.🖼️✨

Поддержка устаревших версий: Помним о корнях

Шаблонные литералы не поддерживаются всеми браузерами, однако инструменты транспиляции, такие как Babel и Webpack, позволяют преобразовывать новый код в формат ES5:

JS Скопировать код // Используем Babel для обеспечения обратной совместимости с ES5 var user = 'Алиса'; var message = "Привет, " + user + "! У тебя " + messages + " сообщений.";

Даже в старых браузерах, таких как IE8, всем известный console.log поддерживает базовое форматирование строк:

JS Скопировать код // console.log — наше всё в области логирования. console.log("Привет, %s! У тебя %d сообщений.", user, messages);

Швейцарский нож: Функциональность шаблонных литералов

Многострочные строки: Без бэкслешей

Шаблонные литералы идеально подходят для работы с многострочными строками:

JS Скопировать код const multiLineMessage = `Это пример строки, расположенной на нескольких строчках без использования бэкслешей!`;

Вложенные шаблонные литералы: Когда одного слоя мало

Воспользуйтесь вложенными шаблонными литералами для более сложных структур:

JS Скопировать код const item = 'печенье'; const count = 3; const nestedMessage = `Я купил ${count} ${count === 1 ? item : `${item}а`}.`; // Вернёт "Я купил 3 печенья."

Работа с выражениями: Внедрение логики

Шаблонные литералы позволяют добавлять операции и логические инструкции прямо в строки:

JS Скопировать код const hours = 9; const greeting = `Доброе ${hours < 12 ? 'утро' : 'вечер'}, Алиса!`;

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