Переменные в строках JavaScript без конкатенации: способы#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы интерполировать переменные в строки в JavaScript, можно использовать шаблонные литералы, которые оформляются обратными кавычками (
` ), и выражения в фигурных скобках ${}:
const user = 'Боб';
const message = `Привет, ${user}!`; // Вернёт "Привет, Боб!"
Такой метод упрощает синтаксис и улучшает читаемость кода.
ES5 и ранее: Эпоха конкатенации
До появления ES6 в JavaScript переменные вставлялись в строки с помощью конкатенации либо дополнительных библиотек, таких как sprintf.js:
// Пример традиционной конкатенации
var user = 'Алиса';
var message = 'Привет, ' + user + '!';
// Применение sprintf.js для использования синтаксиса C в JavaScript
var message = sprintf("Привет, %s!", user);
Также использовались собственные функции интерполяции, встроенная функция
replace() и регулярные выражения для удобства работы с кодом:
function interpolate(template, values) {
return template.replace(/\$\{(\w+)\}/g, function(_, key) {
return values[key] || '';
});
}
var template = "Привет, ${user}!";
var message = interpolate(template, { user: 'Алиса' }); // Вернёт "Привет, Алиса!"
ES6 и далее: Эпоха шаблонных литералов
Использование сложных выражений: Не только переменные
Шаблонные литералы позволяют включать в строки более сложные выражения:
const a = 5;
const b = 10;
const sumMessage = `Сумма ${a} и ${b} равна ${a + b}.`; // Вернёт "Сумма 5 и 10 равна 15."
Теговые шаблоны: Настройка интерполяции строк
Теговые шаблоны предлагают упрощённый подход к работе со строками, обрабатывая их с помощью функций:
function highlight(strings, ...values) {
return strings.reduce((acc, str, i) => `${acc}${str}<strong>${values[i] || ''}</strong>`, '');
}
const user = 'Алиса';
const messages = 5;
const taggedMessage = highlight`Привет, ${user}! У тебя ${messages} новых сообщений.`;
Визуализация
Синтаксис шаблонных литералов позволяет непосредственно вставлять значения внутрь обратных кавычек:
Переменные:
🧩 имя: 'Алиса'
🧩 сообщения: '5'
Шаблонный литерал:
🎨 "Привет, ${имя}! У тебя ${сообщения} сообщений."
🖼️ "Привет, Алиса! У тебя 5 сообщений."
const name = 'Алиса';
const messages = '5';
const finalMessage = `Привет, ${name}! У тебя ${messages} сообщений.`;
Такая форма упрощает работу с кодом и избавляет от необходимости использования конкатенации.🖼️✨
Поддержка устаревших версий: Помним о корнях
Шаблонные литералы не поддерживаются всеми браузерами, однако инструменты транспиляции, такие как Babel и Webpack, позволяют преобразовывать новый код в формат ES5:
// Используем Babel для обеспечения обратной совместимости с ES5
var user = 'Алиса';
var message = "Привет, " + user + "! У тебя " + messages + " сообщений.";
Даже в старых браузерах, таких как IE8, всем известный
console.log поддерживает базовое форматирование строк:
// console.log — наше всё в области логирования.
console.log("Привет, %s! У тебя %d сообщений.", user, messages);
Швейцарский нож: Функциональность шаблонных литералов
Многострочные строки: Без бэкслешей
Шаблонные литералы идеально подходят для работы с многострочными строками:
const multiLineMessage = `Это пример строки,
расположенной на
нескольких строчках без использования бэкслешей!`;
Вложенные шаблонные литералы: Когда одного слоя мало
Воспользуйтесь вложенными шаблонными литералами для более сложных структур:
const item = 'печенье';
const count = 3;
const nestedMessage = `Я купил ${count} ${count === 1 ? item : `${item}а`}.`; // Вернёт "Я купил 3 печенья."
Работа с выражениями: Внедрение логики
Шаблонные литералы позволяют добавлять операции и логические инструкции прямо в строки:
const hours = 9;
const greeting = `Доброе ${hours < 12 ? 'утро' : 'вечер'}, Алиса!`;
Полезные материалы
- Шаблонные литералы (шаблонные строки) – JavaScript | MDN — подробное описание шаблонных литералов на MDN.
- Шаблонные строки JavaScript — W3Schools предлагает доступное обучение использованию шаблонных литералов.
- Спецификация языка ECMAScript 2015 – ECMA-262 6th Edition — официальная документация по шаблонным литералам.
- Учебник | DigitalOcean — Справочник по интерполяции в JavaScript от DigitalOcean.
- Шаблонные литералы — глубокое погружение в возможности ES6.
- Шаблонные Литералы | CSS-Tricks — советы от CSS-Tricks по использованию шаблонных литералов в вашем коде.
- Строки — изучите теорию шаблонных литералов на JavaScript.info.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик