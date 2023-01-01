Переключение видимости элемента jQuery: функция toggleTestElement()

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Быстрый ответ

Для проверки отображается ли элемент на веб-странице, воспользуйтесь функцией $(элемент).is(':visible') из библиотеки jQuery. Данный метод проверяет, занимает ли элемент пространство на странице и не проводит анализ его видимости исходя из стилей opacity и visibility .

JS Скопировать код let isVisible = $('#element').is(':visible'); // Видим ли элемент? Вот в чём вопрос.

Если метод возвращает true , элемент отображается; false указывает на то, что элемент скрыт, установлено свойство display: none, либо он находится внутри скрытого родительского элемента.

Обеспечение производительности при проверке отображаемости

Селекторы :visible и :hidden могут показаться незначительными, но они могут существенно замедлить выполнение скриптов из-за пересчёта стилей и макета страницы. Это особенно критично для сайтов с большим количеством элементов в DOM.

Используйте данные селекторы с умом и кешируйте результаты, если они используются в циклах или повторно.

Применяйте инструменты для оценки производительности (например, Chrome DevTools), чтобы убедиться, что селектор :visible не ухудшает отклик сайта.

не ухудшает отклик сайта. В jQuery 3 производительность данных проверок была улучшена, но стоит помнить о возможных проблемах с производительностью.

Переключение отображаемости элемента как трюк иллюзиониста

Когда требуется изменить отображаемость элемента, будто это магическое умение иллюзиониста, отлично подойдёт метод .fadeToggle() . Он позволяет плавно показать или скрыть элемент с эффектом постепенного исчезновения.

JS Скопировать код $('#toggleButton').on('click', function() { $('#elementToToggle').fadeToggle(); // Сначала видим, потом нет – вот и весь трюк! });

Этот метод не только изменяет статус отображаемости элемента, но и делает это с анимированным переходом, что улучшает пользовательский опыт.

Остерегайтесь плаща-невидимки

Невидимым считается элемент, стиль display которого либо его родительских элементов установлен в значение none . Поэтому когда вы используете $(элемент).is(':visible') , важно учесть этот момент:

JS Скопировать код $('#childElement').is(':visible'); // Вернёт false, если у дочернего элемента или у его родителя стиль установлен в none

Если ситуация не однозначна, и родительские элементы могут быть скрыты или обнаружены независимо, используйте .parents() или .closest(selector) , чтобы проверить отображаемость каждого родительского элемента.

Визуализация

Представьте веб-страницу как сцену, а элементы на ней – как актёров:

Markdown Скопировать код 🎭 Сцена (Область просмотра) 👀 Зрители (Пользователи) 🎩 Актёр (Элемент)

Находится ли наш актёр в центре событий?

JS Скопировать код $('#actor').is(':visible'); // Заметен ли актёр зрителями или он укрылся?

👀 Если зрители могут заметить актёра, значит, спектакль идёт!

Markdown Скопировать код 👀: Вижу ли я актёра? 🎭: Да, он в центре внимания! // Актёр замечен (элемент отображается)

Markdown Скопировать код 👀: А сейчас? 🎭: Нет, он скрылся за кулисами! // Актёра не видно (элемент скрыт)

Именно так с помощью jQuery мы определяем, находится ли элемент в поле нашего внимания!

Разнообразные методы проверки отображаемости

Помимо .is(':visible') существуют и другие методы для определения отображаемости элемента:

Использование getBoundingClientRect()

Этот встроенный в JavaScript метод позволяет определить, находится ли элемент в пределах видимой области экрана.

JS Скопировать код function isInViewport(element) { const rect = element.getBoundingClientRect(); return ( rect.top >= 0 && rect.left >= 0 && rect.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && rect.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) ); } // Проверка элемента isInViewport(document.getElementById('element')); // Возвращает true или false в зависимости от его расположения

Анализ конкретных CSS свойств

Иногда требуется узнать, используют ли свойства display или visibility у элемента определённые значения.

JS Скопировать код let isDisplayNone = $('#element').css('display') === 'none'; // Скрыт ли элемент? let isVisibilityHidden = $('#element').css('visibility') === 'hidden'; // Или просто невидим?

Эти способы дают прямой и чёткий результат без использования селекторов :visible и :hidden .

Переключение классов для управления отображаемостью

Распространённый подход – управление отображаемостью элементов с помощью CSS-классов.

JS Скопировать код // CSS .hidden-class { display: none; } // Скрыть элемент .visible-class { display: block; } // Показать элемент // JS $('#element').toggleClass('hidden-class visible-class'); // Переключаем классы для управления отображаемостью

Такой подход позволяет CSS контролировать отображаемость, что положительно влияет на производительность и облегчает управление стилями.

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