Переключение видимости элемента jQuery: функция toggleTestElement()#Веб-разработка #jQuery
Быстрый ответ
Для проверки отображается ли элемент на веб-странице, воспользуйтесь функцией
$(элемент).is(':visible') из библиотеки jQuery. Данный метод проверяет, занимает ли элемент пространство на странице и не проводит анализ его видимости исходя из стилей
opacity и
visibility.
let isVisible = $('#element').is(':visible'); // Видим ли элемент? Вот в чём вопрос.
Если метод возвращает
true, элемент отображается;
false указывает на то, что элемент скрыт, установлено свойство display: none, либо он находится внутри скрытого родительского элемента.
Обеспечение производительности при проверке отображаемости
Селекторы
:visible и
:hidden могут показаться незначительными, но они могут существенно замедлить выполнение скриптов из-за пересчёта стилей и макета страницы. Это особенно критично для сайтов с большим количеством элементов в DOM.
- Используйте данные селекторы с умом и кешируйте результаты, если они используются в циклах или повторно.
- Применяйте инструменты для оценки производительности (например, Chrome DevTools), чтобы убедиться, что селектор
:visibleне ухудшает отклик сайта.
- В jQuery 3 производительность данных проверок была улучшена, но стоит помнить о возможных проблемах с производительностью.
Переключение отображаемости элемента как трюк иллюзиониста
Когда требуется изменить отображаемость элемента, будто это магическое умение иллюзиониста, отлично подойдёт метод
.fadeToggle(). Он позволяет плавно показать или скрыть элемент с эффектом постепенного исчезновения.
$('#toggleButton').on('click', function() {
$('#elementToToggle').fadeToggle(); // Сначала видим, потом нет – вот и весь трюк!
});
Этот метод не только изменяет статус отображаемости элемента, но и делает это с анимированным переходом, что улучшает пользовательский опыт.
Остерегайтесь плаща-невидимки
Невидимым считается элемент, стиль
display которого либо его родительских элементов установлен в значение
none. Поэтому когда вы используете
$(элемент).is(':visible'), важно учесть этот момент:
$('#childElement').is(':visible');
// Вернёт false, если у дочернего элемента или у его родителя стиль установлен в none
Если ситуация не однозначна, и родительские элементы могут быть скрыты или обнаружены независимо, используйте
.parents() или
.closest(selector), чтобы проверить отображаемость каждого родительского элемента.
Визуализация
Представьте веб-страницу как сцену, а элементы на ней – как актёров:
🎭 Сцена (Область просмотра)
👀 Зрители (Пользователи)
🎩 Актёр (Элемент)
Находится ли наш актёр в центре событий?
$('#actor').is(':visible'); // Заметен ли актёр зрителями или он укрылся?
👀 Если зрители могут заметить актёра, значит, спектакль идёт!
👀: Вижу ли я актёра?
🎭: Да, он в центре внимания!
// Актёр замечен (элемент отображается)
👀: А сейчас?
🎭: Нет, он скрылся за кулисами!
// Актёра не видно (элемент скрыт)
Именно так с помощью jQuery мы определяем, находится ли элемент в поле нашего внимания!
Разнообразные методы проверки отображаемости
Помимо
.is(':visible') существуют и другие методы для определения отображаемости элемента:
Использование
getBoundingClientRect()
Этот встроенный в JavaScript метод позволяет определить, находится ли элемент в пределах видимой области экрана.
function isInViewport(element) {
const rect = element.getBoundingClientRect();
return (
rect.top >= 0 &&
rect.left >= 0 &&
rect.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) &&
rect.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth)
);
}
// Проверка элемента
isInViewport(document.getElementById('element'));
// Возвращает true или false в зависимости от его расположения
Анализ конкретных CSS свойств
Иногда требуется узнать, используют ли свойства
display или
visibility у элемента определённые значения.
let isDisplayNone = $('#element').css('display') === 'none'; // Скрыт ли элемент?
let isVisibilityHidden = $('#element').css('visibility') === 'hidden'; // Или просто невидим?
Эти способы дают прямой и чёткий результат без использования селекторов
:visible и
:hidden.
Переключение классов для управления отображаемостью
Распространённый подход – управление отображаемостью элементов с помощью CSS-классов.
// CSS
.hidden-class { display: none; } // Скрыть элемент
.visible-class { display: block; } // Показать элемент
// JS
$('#element').toggleClass('hidden-class visible-class'); // Переключаем классы для управления отображаемостью
Такой подход позволяет CSS контролировать отображаемость, что положительно влияет на производительность и облегчает управление стилями.
Полезные материалы
- :visible Selector | Документация по jQuery API — официальная документация по селектору
:visibleв библиотеке jQuery.
- Check if element is visible in DOM – Stack Overflow — решения и обсуждения о том, как определить, отображается ли элемент в DOM.
- visibility | CSS-Tricks — глубокий анализ свойства CSS
visibilityи его влияния на отображаемость.
- Element: getBoundingClientRect() method – Web APIs | MDN — подробная информация об использовании метода
getBoundingClientRectдля определения позиции элемента и его отображаемости.
- .is() | Документация по jQuery API — руководство по использованию метода
.is()в jQuery для проверки свойств элементов, включая их отображаемость.
- jQuery Effects – Hide and Show | W3Schools — обучающие материалы по изменению отображаемости элементов, используя эффекты скрытия и отображения в jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android