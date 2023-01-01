Передача функций как параметров в JavaScript без eval()

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Быстрый ответ

В JavaScript функция может быть передана в качестве аргумента другой функции. Продемонстрируем это на примере:

JS Скопировать код function greet(name) { console.log(`Привет, ${name}!`); } function runCallback(cb) { cb('Алиса'); } runCallback(greet); // Выводит на печать: Привет, Алиса!

Функция runCallback получает функцию greet в качестве коллбэка и выполняет её с аргументом 'Алиса'. Чистый JavaScript!

Особенности работы с функциями в JavaScript

Передача по ссылке, а не значением!

В JavaScript функции передаются по ссылке. Чтобы избежать их немедленного вызова, круглые скобки не используются:

JS Скопировать код function add(a, b) { return a + b; } function runWithValues(fn, val1, val2) { return fn(val1, val2); } console.log(runWithValues(add, 5, 3)); // Выводит на печать: 8

Безопасный вызов функций

Вызов простой функции может привестии к TypeError . Однако, такую ошибку можно легко предотвратить, проверив тип аргумента:

JS Скопировать код function safeInvoke(callback) { if (typeof callback === 'function') { callback(); } } safeInvoke(greet); // Работает правильно, вот вам печенька 🍪!

Сохранение контекста

Для сохранения контекста при передаче функции с аргументами используются методы привязки, например, .bind() :

JS Скопировать код function notify() { console.log('Отправлено уведомление!'); } function delayAndRun(task) { setTimeout(task, 1000); } delayAndRun(notify.bind(this));

Визуализация

Можно представить передачу функции как параметра в JavaScript, как передачу контроля над вашим телевизором другу с помощью пульта:

Передача функций 🔄: | Вы (Вызывающий) | -> | 🖥️ Функция (Пульт) | -> | Друг (Вызываемый) |

Каждая кнопка на пульте активирует определенную функцию:

[🔘 Кнопка А (functionA)] [🔘 Кнопка B (functionB)] ...

Друг может выполнить любую из них:

function invokeButton(remoteControlFunction) { remoteControlFunction(); // Активировать функцию пульта }

Итак, выбирайте желаемый канал в удобное для вас время!

Советы и хитрости

Контролируемые коллбэки

Если требуется вызвать коллбэк с определенными параметрами, вам помогут методы .apply() или .call() :

JS Скопировать код function greetUser(user) { console.log(`Добро пожаловать, ${user}!`); } function runCallbackWithUser(cb, user) { cb.apply(null, [user]); } runCallbackWithUser(greetUser, 'Боб'); // Выводит на печать: Добро пожаловать, Боб!

Защита области видимости

Анонимная функция может помочь защитить область видимости аргументов при вызове коллбэка:

JS Скопировать код function processData(data, cb) { // Обработка данных... cb(data); } processData({ id: 1 }, function(dataset) { console.log(`Обработка данных: ${JSON.stringify(dataset)}`); });

Асинхронное использование функций

В асинхронных задачах, например, при работе с сервером, передача функций играет ключевую роль:

JS Скопировать код fetch('/api/data') .then(response => response.json()) .then(data => { console.log(data); });

Избегание ошибок

Чтобы не столкнуться с null или undefined , убедитесь, что вызываемая функция определена, вы можете также задать функцию по умолчанию:

JS Скопировать код function invokeIfFunction(callback = () => {}) { if (typeof callback === 'function') { callback(); } } invokeIfFunction(); // Ничего не выполняет.

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