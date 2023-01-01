Передача функций как параметров в JavaScript без eval()#Основы JavaScript #Функции
Быстрый ответ
В JavaScript функция может быть передана в качестве аргумента другой функции. Продемонстрируем это на примере:
function greet(name) {
console.log(`Привет, ${name}!`);
}
function runCallback(cb) {
cb('Алиса');
}
runCallback(greet); // Выводит на печать: Привет, Алиса!
Функция
runCallback получает функцию
greet в качестве коллбэка и выполняет её с аргументом 'Алиса'. Чистый JavaScript!
Особенности работы с функциями в JavaScript
Передача по ссылке, а не значением!
В JavaScript функции передаются по ссылке. Чтобы избежать их немедленного вызова, круглые скобки не используются:
function add(a, b) {
return a + b;
}
function runWithValues(fn, val1, val2) {
return fn(val1, val2);
}
console.log(runWithValues(add, 5, 3)); // Выводит на печать: 8
Безопасный вызов функций
Вызов простой функции может привестии к
TypeError. Однако, такую ошибку можно легко предотвратить, проверив тип аргумента:
function safeInvoke(callback) {
if (typeof callback === 'function') {
callback();
}
}
safeInvoke(greet); // Работает правильно, вот вам печенька 🍪!
Сохранение контекста
Для сохранения контекста при передаче функции с аргументами используются методы привязки, например,
.bind():
function notify() {
console.log('Отправлено уведомление!');
}
function delayAndRun(task) {
setTimeout(task, 1000);
}
delayAndRun(notify.bind(this));
Визуализация
Можно представить передачу функции как параметра в JavaScript, как передачу контроля над вашим телевизором другу с помощью пульта:
Передача функций 🔄:
| Вы (Вызывающий) | -> | 🖥️ Функция (Пульт) | -> | Друг (Вызываемый) |
Каждая кнопка на пульте активирует определенную функцию:
[🔘 Кнопка А (functionA)] [🔘 Кнопка B (functionB)] ...
Друг может выполнить любую из них:
function invokeButton(remoteControlFunction) {
remoteControlFunction(); // Активировать функцию пульта
}
Итак, выбирайте желаемый канал в удобное для вас время!
Советы и хитрости
Контролируемые коллбэки
Если требуется вызвать коллбэк с определенными параметрами, вам помогут методы
.apply() или
.call():
function greetUser(user) {
console.log(`Добро пожаловать, ${user}!`);
}
function runCallbackWithUser(cb, user) {
cb.apply(null, [user]);
}
runCallbackWithUser(greetUser, 'Боб'); // Выводит на печать: Добро пожаловать, Боб!
Защита области видимости
Анонимная функция может помочь защитить область видимости аргументов при вызове коллбэка:
function processData(data, cb) {
// Обработка данных...
cb(data);
}
processData({ id: 1 }, function(dataset) {
console.log(`Обработка данных: ${JSON.stringify(dataset)}`);
});
Асинхронное использование функций
В асинхронных задачах, например, при работе с сервером, передача функций играет ключевую роль:
fetch('/api/data')
.then(response => response.json())
.then(data => {
console.log(data);
});
Избегание ошибок
Чтобы не столкнуться с
null или
undefined, убедитесь, что вызываемая функция определена, вы можете также задать функцию по умолчанию:
function invokeIfFunction(callback = () => {}) {
if (typeof callback === 'function') {
callback();
}
}
invokeIfFunction(); // Ничего не выполняет.
Полезные материалы
- Функции – JavaScript | MDN — всестороннее изучение функций JavaScript.
- Подробно объясним что такое Callback в JavaScript | Brandon Morelli | codeburst — доступное объяснение концепции коллбэков.
- Объект функции, NFE | JavaScript.info — детальное описание функциональных объектов и именованных функциональных выражений.
- JavaScript Eloquent-er with Higher-Order Functions — подробное руководство по функциям высшего порядка.
- Функции высшего порядка и массивы в JavaScript – YouTube — наглядное учебное видео о функциях высшего порядка.
- Вызов функций в JavaScript и использование this | Yehuda Katz — анализ функционирования ключевого слова
this.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер