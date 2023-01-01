Переадресация на внешний сайт с React Router#Веб-разработка #Основы JavaScript #React
Быстрый ответ
Для создания внешней ссылки в React вам не понадобится React Router. Вместо этого используйте привычный тег
<a>, снабдив его нужным URL:
<a href="https://external-site.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Перейти на внешний сайт</a>
С атрибутом
target="_blank" ссылка откроется в новой вкладке. Атрибут
rel="noopener noreferrer" обеспечивает защиту исходной страницы от возможного взаимодействия с открывшейся вкладкой, он выполняет роль запертой двери в вашем доме в контексте React.
Эффективные способы перенаправления на внешние ресурсы
Функциональный компонент для перенаправления
Если требуются действия до перенаправления, можно использовать функциональный компонент в виде диспетчера:
// Ваш личный диспетчер перенаправлений, готов к старту! 🚀
const Redirector = ({ url }) => {
useEffect(() => { window.location.href = url; }, [url]);
return null;
};
Безопасность при открытии новых вкладок
Безопасность прежде всего! В теге
a всегда используйте
noopener noreferrer в атрибуте
rel, чтобы предотвратить возможное взаимодействие с новой вкладкой:
// Ваш надежный переходник к миру внешних ссылок!
<a href="https://secure-external-link.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Открыть безопасную ссылку</a>
Использование
<Link> из React Router для внешних ссылок
Если вас привлекает знакомство с React Router, используйте полный URL в атрибуте
to компонента
<Link>. Это будет похоже на традиционное использование тегов
<a>:
// Компонент <Link /> напоминает о прошлых временах, не так ли? 😊
<Link to="http://external.com" target="_blank">Внешняя Ссылка</Link>
Не забывайте, что
target="_blank" откроет ссылку в новой вкладке.
Навигация вне компонентов React
Когда требуется выполнить переход без привлечения компонентов (например, в Redux), можно использовать
window.location.href. Это позволит осуществить переход с помощью нативного JavaScript, минуя React Router:
window.location.href = 'https://external-site.com'; // И мы уже на странице!
Визуализация
Представьте, что вы находитесь на космической станции (🚀) и вдруг почувствовали желание взглянуть в космическое пространство (🌌):
// Это не простой React-компонент, это врата во вселенную!
const SpaceStation = () => {
return (
<div>
<h1>Добро пожаловать на космическую станцию 🚀</h1>
<a href="http://www.universe.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Открыть иллюминатор! 🛰️
</a>
</div>
);
};
Клик по ссылке – это словно нажатие на большую блестящую кнопку (🔘) на пульте управления:
🚀 Внутри космической станции: [Пульт управления, Жилые отсеки, Лаборатория]
🔘 Нажатие кнопки -> 🌌 Открытие иллюминатора
Бесконечная вселенная (то есть интернет) всего в один клик от вас. Власть буквально в ваших руках! 🖱️🌌
Особенное рассмотрение внешних URL в Redux
Классовые компоненты остаются востребованными для перенаправления
Несмотря на эру функциональных компонентов и хуков, классовые компоненты React все еще играют важную роль.
componentDidMount отлично подходит для реализации перенаправлений на внешние ресурсы:
class ExternalRedirect extends React.Component {
componentDidMount() {
window.location.replace(this.props.url); // Мы уже в пути!
}
render() {
return null;
}
}
Функция
window.location.replace работает как безвозвратное перенаправление, не оставляя следов в истории браузера.
Защитаем частную жизнь пользователя – никаких утечек!
В безграничном мире интернета частная жизнь пользователя стоит на переднем плане. Всегда используйте атрибут
rel='noreferrer' при создании тегов
a, ведущих на внешние сайты. Это предотвратит утечку заголовков реферера:
<a href="https://external-site.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посетить внешний сайт</a>
Отличие между прямой и безопасной навигацией
Функция
window.open открывает внешние ссылки в новой вкладке. Однако ее использование может быть непредсказуемым, если не задать соответствующие параметры:
window.open('https://external-site.com', '_blank', 'noopener,noreferrer'); // Безопасное использование
Особенности разных версий React Router
При создании своего решения для
<Redirect>, не забывайте об отличиях разных версий React Router. Например, классический React Router v3 упростит задачу с помощью
<Redirect>, тогда как v4 может потребовать дополнительных зависимостей или конфигурации.
Полезные материалы
- React Router: Декларативная навигация для React.js — Обзор навигации вне компонентов React Router.
- Проброс рефов – React — Изучение принципа прокидывания рефов для управления навигацией внутри компонентов React.
- Использование HTML5 History API | CSS-Tricks — Знакомство с применением HTML5 History API на примере, представленном на сайте CSS-Tricks.
Ольга Шадрина
React-разработчик