Паддинг строки в JavaScript: добавление символов по длине

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if (!String.prototype.padStart) { String.prototype.padStart = function(targetLength, padString) { targetLength = targetLength >> 0; padString = String(padString || ' '); if (this.length > targetLength) { return String(this); } targetLength = targetLength – this.length; while (padString.length < targetLength) { padString += padString; } return padString.slice(0, targetLength) + String(this); }; }