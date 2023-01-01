Паддинг строки в JavaScript: добавление символов по длине#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
В JavaScript для дополнения строк до определенной длины вы можете применить методы
.padStart() и
.padEnd(). Допустим, у вас есть следующий код:
let str = "5";
str.padStart(3, "0"); // "005"
str.padEnd(3, "0"); // "500"
Метод
padStart() добавляет заданные символы в начало строки, в то время как
padEnd() — в конец. Если в вашей среде отсутствует поддержка этих методов, создайте полифилл или используйте методы типа
String.prototype.paddingLeft.
Интересные альтернативы padStart() и padEnd()
Создание полифилла
Если вы работаете со старыми браузерами, не поддерживающими
padStart() или
padEnd(), на помощь может придти полифилл. Это код, который эмулирует недостающие возможности. Вот пример полифилла для
padStart():
if (!String.prototype.padStart) {
String.prototype.padStart = function(targetLength, padString) {
targetLength = targetLength >> 0;
padString = String(padString || ' ');
if (this.length > targetLength) {
return String(this);
}
targetLength = targetLength – this.length;
while (padString.length < targetLength) {
padString += padString;
}
return padString.slice(0, targetLength) + String(this);
};
}
Дополнение при помощи конкатенации строк
Эффективным и удобным способом дополнения является конкатенация строк:
function padLeft(str, targetLength, padChar = ' ') {
let padding = new Array(targetLength).join(padChar);
return padding.substr(0, targetLength – str.length) + str;
}
Готовые строки и метод slice
Если время как вода, можно применить готовую строку с методом
slice для мгновенного получения результата:
let padChar = '0';
let maxLength = 5;
let prePaddedString = new Array(maxLength + 1).join(padChar);
function leftPad(str) {
return (prePaddedString + str).slice(-maxLength);
}
Визуализация
Визуализируйте процесс дополнения строк как поездку на поезде:
Ваш поезд (🚂) состоит из вагонов-символов строки:
Исходная строка: [H][e][l][l][o]
Желаемая длина: 10 вагонов
Мы дополняем наш поезд до требуемой длины (станции), добавляя новые вагоны:
Дополнение "_": [H][e][l][l][o][_][_][_][_][_]
Символы
_ представляют собой дополнительные вагоны, которые увеличивают величину нашего поезда до 10 вагонов.
Усовершенствуем навыки в дополнении строк
Рекурсия наших дней
С помощью рекурсии при дополнении строк ваш код может стать более ясным, но помните о производительности:
function recursivePad(str, targetLength, padChar = ' ') {
if (str.length >= targetLength) return str;
return recursivePad(padChar + str, targetLength, padChar);
}
Адаптивное дополнение в зависимости от ситуации
Вам может потребоваться разное дополнение, если данные могут меняться:
function dynamicPad(str, targetLength, padChar = ' ', condition) {
let padding = condition ? padChar.repeat(targetLength) : '';
return padding + str;
}
Предустановленные строки для частых сценариев
Для быстроты и эффективности используйте предопределенные строки:
const ZERO_PADDED = '00000';
const SPACE_PADDED = ' ';
function padWithPredefined(str, type) {
switch (type) {
case 'zeros': return (ZERO_PADDED + str).slice(-5);
case 'spaces': return (SPACE_PADDED + str).slice(-5);
default: return str;
}
}
Полезные материалы
- String.prototype.padStart() – JavaScript | MDN — детальное описание метода
padStart.
- String.prototype.padEnd() – JavaScript | MDN — информация о методе
padEnd.
- formatting – Pad a number with leading zeros in JavaScript – Stack Overflow — советы и решения от сообщества Stack Overflow.
- Strings – JavaScript.info — руководство о методах дополнения строк от Javascript.info.
- Modules: ECMAScript modules | Node.js v21.6.1 Documentation — как применять
padStartв Node.js.
- Modules: ECMAScript modules | Node.js v21.6.1 Documentation — пример использования
padEndв Node.js.
- Medium — статья о появлении дополнения строк в JavaScript (ES8) на Medium.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик