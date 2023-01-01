Ожидание завершения всех Promises, независимо от ошибок

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Быстрый ответ

Если появилась необходимость дождаться завершения всех промисов в JavaScript, независимо от их результата — положительного или отрицательного, стоит применить метод Promise.allSettled() . Он группирует массив промисов и возвращает массив результатов, отражающих состояние каждого отдельного промиса.

JS Скопировать код // Пример с массивом промисов, выполняющих запросы к API const promises = [fetch('/api/one'), fetch('/api/two')]; Promise.allSettled(promises).then((results) => results.forEach(({status, value, reason}) => console.log(status, value || reason))); // Выводим информацию в консоль

Результат каждого промиса будет содержать status ('fulfilled' или 'rejected'), при успешном исходе – value , при ошибке – reason .

Более подробно о

Детально рассмотрим использование Promise.allSettled для обработки результатов и как себя вести, если данный метод отсутствует.

Обработка результатов allSettled

После получения результатов от Promise.allSettled , нередко возникает желание разделить успешно выполненные промисы от отклонённых. Это можно осуществить, отфильтровав результаты по их status .

JS Скопировать код // Пример разделения промисов на успешно выполненные и отклонённые Promise.allSettled(promises).then((results) => { const successfulPromises = results.filter(result => result.status === 'fulfilled'); const failedPromises = results.filter(result => result.status === 'rejected'); // Теперь у вас есть возможность отдельно обработать успешные промисы и те, что были отклонены. });

Работа с промисами в ES5

Если в вашей рабочей среде нет поддержки ES2020 и более новых версий, метод Promise.allSettled может быть недоступен. В таком случае можно использовать полифил или создать свой метод settle , который будет воспроизводить его функциональность.

JS Скопировать код // Полифил для `Promise.allSettled`, позволяющий использовать его в старых версиях сред. if (!Promise.allSettled) { Promise.allSettled = promises => Promise.all( promises.map(promise => promise.then(value => ({ status: 'fulfilled', value })) .catch(reason => ({ status: 'rejected', reason })))); }

Полифилл позволит вам вызывать Promise.allSettled даже в устаревших версиях среды.

Улучшение обработки ошибок

Кроме использования Promise.allSettled , есть подход, предполагающий индивидуальный перехват ошибок для каждого промиса с помощью функции reflect . Это гарантирует обработку всех промисов, делая их выполнение или отклонение предсказуемым.

JS Скопировать код // Функция `reflect` для перехвата и обработки ошибок каждого промиса. function reflect(promise) { return promise.then( value => ({ status: 'fulfilled', value }), reason => ({ status: 'rejected', reason }) ); } // Обработка всех промисов с использованием функции `reflect`. Promise.all(promises.map(reflect)).then(results => { // Контроль над всеми ошибками установлен. });

Необходимость обработки результатов

Ожидание завершения выполнения всех промисов – это лишь часть задачи. Также важно эффективно управлять результатами каждого из них. Давайте узнаем, как можно использовать детальную информацию, которую предоставляет Promise.allSettled .

Обеспечение стандартизации интерфейса промисов

Обеспечение стандартизованного интерфейса результатов промисов (с status и, в зависимости от исхода, value или reason ) позволяет нормализовать обработку ошибок и более надежно работать с результатами.

JS Скопировать код // Приведение промисов к единому формату. function adjustPromises(promises) { return promises.map(promise => reflect(promise)); } // Работа со стандартизированными промисами. const adjustedPromises = adjustPromises([fetch(url1), fetch(url2)]); Promise.allSettled(adjustedPromises).then(results => { /* Работаем с результатами */ });

Отказ от использования внешних библиотек

Современные средства JavaScript для работы с промисами делают лишними сторонние библиотеки. Наличие Promise.allSettled нативно сводит к минимуму необходимость добавления дополнительных зависимостей.

Упрощение обработки ошибок

Иногда меньше обозначает больше, особенно когда речь идет об обработке ошибок. Здесь действует принцип KISS – "делай проще". В большинстве случаев достаточно стандартного сценария обработки ошибок без лишних сдвигов и усложнений.

JS Скопировать код // Обработка результатов со стандартной обработкой ошибок. Promise.allSettled(promises).then(results => { results.forEach(result => { const data = result.status === 'fulfilled' ? result.value : undefined; // Работаем с данными, ошибки обрабатываем как undefined. }); });

Грациозное управление сетевыми проблемами

При сетевых запросах следует эффективно управлять возможными сбоями, включая медленное соединение, тайм-ауты или серверные сбои – это повседневная реальность каждого разработчика.

JS Скопировать код // Обертка для fetch с установкой таймаута, чтобы не ждать медленные API function fetchWithTimeout(url, timeout = 1000) { return new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(() => reject(new Error('timeout')), timeout); // Терпение – долг, но не в случае с тайм-аутами fetch(url).then(resolve, reject); }); } // Встречаемся с промисами вместе, готовы? Promise.allSettled(promises.map(fetchWithTimeout)).then(handleAllPromises);

Визуализация

Воспринимайте ситуацию с промисами как гонку, где каждый промис – это бегун. Один из них может дойти до финиша, второй может столкнуться с трудностями и потребовать помощи.

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️💨 ➡️ 🏁

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️🤕 ➡️ 🚑

Гонка заканчивается тогда, когда все бегуны добежали до финиша или получили необходимую помощь.

Markdown Скопировать код 🚩 **Старт** 🏃‍♂️💨 ➡️ 🏁 ✓ 🏃‍♂️🤕 ➡️ 🚑 ✓ 🚩 **Все участники учтены**

Наши задача и миссия – дождаться всех, независимо от их результатов.

Markdown Скопировать код Promise.allSettled([🏃‍♂️💨, 🏃‍♂️🤕]) ➡️ 🏁🚑

Собираем результаты и продолжаем нашу работу после того, как все исходы будут учтены.

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