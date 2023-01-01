Ожидание появления элемента в DOM JavaScript и jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы выполнить код после того, как DOM-элемент появится на странице, используйте API MutationObserver . Этот метод не требует использования jQuery или установки таймеров и является достаточно эффективным. Вот короткий пример кода, который поможет вам решить эту задачу:

JS Скопировать код const waitForElement = (selector, callback) => { const observer = new MutationObserver(mutations => { mutations.forEach(mutation => { mutation.addedNodes.forEach(node => { if (node.matches && node.matches(selector)) { callback(node); observer.disconnect(); } }); }); }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); }; // Пример использования waitForElement('#myElement', element => { // Код, выполняющийся после обнаружения элемента '#myElement' в DOM console.log('Элемент найден:', element); });

Для более подробных объяснений, описания альтернативных методов и запасных решений продолжайте чтение.

Использование последних методов

Async/Await и промисы

Перепишем код, представленный выше, с использованием промисов. Это позволит применять await внутри асинхронной функции для упрощения работы.

JS Скопировать код const elementReady = selector => new Promise(resolve => { const observer = new MutationObserver((mutations, obs) => { if (document.querySelector(selector)) { resolve(document.querySelector(selector)); // Промис выполнен, элемент найден obs.disconnect(); } }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); }); // Использование с async/await (async () => { const element = await elementReady('#myElement'); // Работа с обнаруженным элементом console.log('Async/await: Элемент загружен:', element); })();

Запасной вариант с DOMNodeInserted

Если API MutationObserver не поддерживается в вашем окружении, можно использовать событие DOMNodeInserted . Это хороший вариант за счет совместимости со старыми браузерами.

JS Скопировать код function backupOnElementReady(selector, callback) { document.addEventListener('DOMNodeInserted', event => { if (event.target.matches(selector)) { callback(event.target); // Элемент, который мы искали } }); }

Учтите, что событие DOMNodeInserted срабатывает довольно часто, поэтому оно может негативно повлиять на производительность. Используйте его с осторожностью.

Старые методы выполнения

Проверка наличия элемента посредством интервалов

Для тех, кто предпочитает использовать setInterval вместо MutationObserver , следующий код для проверки присутствия элемента:

JS Скопировать код const checkForElement = (selector, callback, interval = 100) => { const intervalCheck = setInterval(() => { const element = document.querySelector(selector); if (element) { callback(element); clearInterval(intervalCheck); } }, interval); };

Этот метод может снизить производительность, особенно при частых проверках или сложности структуры страницы.

Время ожидания для нетерпеливых

А если элемент так и не появляется, несмотря на ожидание? В этом случае можно установить таймаут:

JS Скопировать код const waitForElementWithTimeout = (selector, callback, timeout = 3000) => { const startTime = Date.now(); const interval = setInterval(() => { const element = document.querySelector(selector); const timeElapsed = Date.now() – startTime; if (element) { callback(element); clearInterval(interval); } else if (timeElapsed > timeout) { console.warn(`Время ожидания элемента ${selector} превышено: ${timeout} мс.`); clearInterval(interval); } }, 100); };

Добавление предупреждения о времени ожидания поможет сэкономить время.

Визуализация

Представьте, что вы ожидаете прилёт голубя (🐦 — DOM-элемент), который принесёт вам посылку на цифровой балкон (окно браузера).

JS Скопировать код function pigeonsParcelDelivery(selector) { waitForElement(selector, pigeon => { console.log('🐦 Голубь привёз посылку:', pigeon); // Пора распаковывать отправление! }); }

Процесс работы pigeonsParcelDelivery выглядит так:

Markdown Скопировать код ⌚ Ожидаем голубя 🐦... ⏳ Голубь ещё в пути... 🎁 Голубь прибыл с посылкой!

Завершение

Как только появляется необходимый элемент, вам, возможно, потребуется добавить дополнительную логику для его интеграции в приложение.

JS Скопировать код waitForElement('#myElement', element => { processElement({ element, // Этот элемент теперь передается следующей функции extraParam: 'value', // Можно добавить любые другие необходимые параметры }); });

Таким образом, обнаружение элемента может стать триггером для запуска следующего этапа работы приложения.