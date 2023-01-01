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Ожидание появления элемента в DOM JavaScript и jQuery
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Ожидание появления элемента в DOM JavaScript и jQuery

#Работа с DOM  #События в браузере  #jQuery  
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Быстрый ответ

Чтобы выполнить код после того, как DOM-элемент появится на странице, используйте API MutationObserver. Этот метод не требует использования jQuery или установки таймеров и является достаточно эффективным. Вот короткий пример кода, который поможет вам решить эту задачу:

JS
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const waitForElement = (selector, callback) => {
  const observer = new MutationObserver(mutations => {
    mutations.forEach(mutation => {
      mutation.addedNodes.forEach(node => {
        if (node.matches && node.matches(selector)) {
          callback(node);
          observer.disconnect();
        }
      });
    });
  });

  observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
};

// Пример использования
waitForElement('#myElement', element => {
  // Код, выполняющийся после обнаружения элемента '#myElement' в DOM
  console.log('Элемент найден:', element);
});

Для более подробных объяснений, описания альтернативных методов и запасных решений продолжайте чтение.

Пошаговый план для смены профессии

Использование последних методов

Async/Await и промисы

Перепишем код, представленный выше, с использованием промисов. Это позволит применять await внутри асинхронной функции для упрощения работы.

JS
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const elementReady = selector => new Promise(resolve => {
  const observer = new MutationObserver((mutations, obs) => {
    if (document.querySelector(selector)) {
      resolve(document.querySelector(selector)); // Промис выполнен, элемент найден
      obs.disconnect();
    }
  });

  observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
});

// Использование с async/await
(async () => {
  const element = await elementReady('#myElement');
  // Работа с обнаруженным элементом
  console.log('Async/await: Элемент загружен:', element);
})();

Запасной вариант с DOMNodeInserted

Если API MutationObserver не поддерживается в вашем окружении, можно использовать событие DOMNodeInserted. Это хороший вариант за счет совместимости со старыми браузерами.

JS
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function backupOnElementReady(selector, callback) {
  document.addEventListener('DOMNodeInserted', event => {
    if (event.target.matches(selector)) {
      callback(event.target); // Элемент, который мы искали
    }
  });
}

Учтите, что событие DOMNodeInserted срабатывает довольно часто, поэтому оно может негативно повлиять на производительность. Используйте его с осторожностью.

Старые методы выполнения

Проверка наличия элемента посредством интервалов

Для тех, кто предпочитает использовать setInterval вместо MutationObserver, следующий код для проверки присутствия элемента:

JS
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const checkForElement = (selector, callback, interval = 100) => {
  const intervalCheck = setInterval(() => {
    const element = document.querySelector(selector);
    if (element) {
      callback(element);
      clearInterval(intervalCheck);
    }
  }, interval);
};

Этот метод может снизить производительность, особенно при частых проверках или сложности структуры страницы.

Время ожидания для нетерпеливых

А если элемент так и не появляется, несмотря на ожидание? В этом случае можно установить таймаут:

JS
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const waitForElementWithTimeout = (selector, callback, timeout = 3000) => {
  const startTime = Date.now();
  const interval = setInterval(() => {
    const element = document.querySelector(selector);
    const timeElapsed = Date.now() – startTime;

    if (element) {
      callback(element);
      clearInterval(interval);
    } else if (timeElapsed > timeout) {
      console.warn(`Время ожидания элемента ${selector} превышено: ${timeout} мс.`);
      clearInterval(interval);
    }
  }, 100);
};

Добавление предупреждения о времени ожидания поможет сэкономить время.

Визуализация

Представьте, что вы ожидаете прилёт голубя (🐦 — DOM-элемент), который принесёт вам посылку на цифровой балкон (окно браузера).

JS
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function pigeonsParcelDelivery(selector) {
  waitForElement(selector, pigeon => {
    console.log('🐦 Голубь привёз посылку:', pigeon);
    // Пора распаковывать отправление!
  });
}

Процесс работы pigeonsParcelDelivery выглядит так:

Markdown
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⌚ Ожидаем голубя 🐦...
⏳ Голубь ещё в пути...
🎁 Голубь прибыл с посылкой!

Завершение

Как только появляется необходимый элемент, вам, возможно, потребуется добавить дополнительную логику для его интеграции в приложение.

JS
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waitForElement('#myElement', element => {
  processElement({
    element, // Этот элемент теперь передается следующей функции
    extraParam: 'value', // Можно добавить любые другие необходимые параметры
  });
});

Таким образом, обнаружение элемента может стать триггером для запуска следующего этапа работы приложения.

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Элина Баранова

разработчик Android

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