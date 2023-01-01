logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Отслеживание изменений в DOM: реакция на добавление элементов
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Отслеживание изменений в DOM: реакция на добавление элементов

#Работа с DOM  #События в браузере  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вашей задачей является слежение за изменениями в DOM в реальном времени, используйте API MutationObserver. Просто установите отслеживание для выбранного элемента и определите виды мутаций (изменение атрибутов, дочерних элементов), которые активируют callback-функцию.

JS
Скопировать код
const target = document.querySelector('#unicorn');
const observer = new MutationObserver((mutations) => {
  mutations.forEach(mutation => {
    console.log(`Зафиксировано изменение типа ${mutation.type}. Требуется наблюдение.`);
  });
});

observer.observe(target, { attributes: true, childList: true, subtree: true });

Такой подход позволяет наблюдать за элементом с идентификатором '#unicorn' и отслеживать все изменения в его атрибутах или дочерних элементах. [AsideBanner]

Подробнее о MutationObserver

Понимание работы API MutationObserver дает возможность эффективно отслеживать и реагировать на изменения структуры DOM. Главное — сконфигурировать наблюдатель в соответствии с вашими задачами.

Настройка наблюдателя

Выберите типы изменений, которые хотите контролировать, задавая следующие параметры в конфигурации MutationObserver:

  • childList: Отслеживание добавления или удаления дочерних элементов.
  • attributes: Контроль за изменением атрибутов элемента.
  • subtree: Наблюдение не только за целевым элементом, но и за всеми его потомками.

Если хотите оптимизировать производительность, сфокусируйтесь на определённых типах мутаций и ограничьте область наблюдения.

Работа с мутациями DOM

Применять callback-функции стоит в том числе тогда, когда требуется реагировать на появление новых элементов.

JS
Скопировать код
const observer = new MutationObserver((mutations) => {
  mutations.forEach((mutation) => {
    if (mutation.type === 'childList') {
      mutation.addedNodes.forEach((newNode) => {
        // Операции с новым узлом выполняются здесь
      });
    }
  });
});

Для управления мутациями можно использовать готовые библиотеки, например, jquery.initialize.

Остановка наблюдения

Важно вовремя остановить работу наблюдателя, чтобы избежать лишних вычислений. Для этого применяется метод disconnect().

JS
Скопировать код
observer.disconnect();

Не забывайте проверять совместимость с браузерами, ведь поддержка MutationObserver доступна, начиная с IE11, Firefox и браузеров на базе Webkit.

Визуализация

Для наглядности можно представить DOM как набор строительных блоков, которые могут быть добавлены, удалены или изменены. Отслеживание изменений в DOM то же самое, что и установка камеры наблюдения над этими блоками, которая записывает каждое их изменение.

Markdown
Скопировать код
Исходный DOM:
🧱🧱🧱🧱🧱

Добавление нового элемента:
🧱🧱🧱🧱🧱🆕

Удаление элемента:
🧱🧱❌🧱🧱

Изменение элемента:
🧱🧱🧱✏️🧱

А вот камера наблюдения — это символ API MutationObserver, который слежит за каждым изменением в конструкции DOM и позволяет быстро на них реагировать.

JS
Скопировать код
// Запуск "камеры наблюдения" за DOM
const observer = new MutationObserver(mutations => {
    mutations.forEach(mutation => {
        console.log(mutation);
    });
});

observer.observe(document, { attributes: true, childList: true, subtree: true });

Альтернативы для устаревших браузеров

Если MutationObserver недоступен, обратитесь к таким методам как onpropertychange или обычные проверки состояния DOM — они обеспечат похожий функционал.

Контроль над производительностью

Непрерывное наблюдение может замедлить работу с большими DOM-структурами. Проводите чистку и прекращайте наблюдение с помощью disconnect(), когда это становится необходимым.

Создание собственных API для отслеживания изменений в DOM

Создайте собственное API для мониторинга изменений в DOM. Это может включать в себя пользовательские события и более высокоуровневые решения для упрощения процесса разработки.

Полезные материалы

  1. MutationObserver – Веб API | MDN – Детальное описание API MutationObserver.
  2. Введение в события DOM — Smashing Magazine – Основы понимания событий DOM.
  3. Mutation observer – JavaScript.info – Практическое руководство по применению MutationObservers.
  4. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc – Проверка поддержки браузерами.
  5. JavaScript DOM EventListener – W3Schools – Практическое руководство по использованию слушателей событий DOM в JavaScript.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой API используется для отслеживания изменений в DOM?
1 / 5

Тимур Голубев

веб-разработчик

Свежие материалы
Что такое двухфакторная аутентификация (2FA) и как она работает
6 сентября 2024
Лучшие каналы для изучения JavaScript
6 сентября 2024
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024

Загрузка...