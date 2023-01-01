Отслеживание активности окна браузера с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для определения активности вкладки браузера можно использовать атрибут document.hidden и событие visibilitychange , которое отслеживает переключение вкладки из активного состояния в неактивное и обратно.

JS Скопировать код document.addEventListener('visibilitychange', () => { console.log(`Вкладка ${document.hidden ? 'неактивна' : 'активна'}`); });

Page Visibility API, к которому относятся атрибут document.hidden и событие visibilitychange , поддерживается большинством современных браузеров, включая Chrome 13+, IE 10+, Firefox 10+ и Opera 12.10+. В браузерах старых версий, где данный API отсутствует, можно воспользоваться window.onblur и window.onfocus .

Поддержка кросс-браузерности и альтернативные решения

Очень важно писать код так, чтобы он был совместим с различными браузерами. В связи с различиями в поддержке API для определения видимости страницы в разных браузерах, названия событий и свойств могут иметь свои префиксы.

JS Скопировать код let hidden, visibilityChange; if (typeof document.hidden !== "undefined") { // Opera 12.10 и выше hidden = "hidden"; visibilityChange = "visibilitychange"; } else if (typeof document.msHidden !== "undefined") { // IE hidden = "msHidden"; visibilityChange = "msvisibilitychange"; } else if (typeof document.webkitHidden !== "undefined") { // Webkit браузеры (Safari, Chrome) hidden = "webkitHidden"; visibilityChange = "webkitvisibilitychange"; } function handleVisibilityChange() { if (document[hidden]) { console.log("Вкладка не видна."); // Страница неактивна } else { console.log("Вкладка видна."); // Страница активна } } if (typeof document.addEventListener === "undefined" || typeof document[hidden] === "undefined") { alert("Используйте браузер, поддерживающий Page Visibility API."); } else { document.addEventListener(visibilityChange, handleVisibilityChange, false); }

Благодаря условным проверкам и префиксам этот метод обеспечивает совместимость с различными браузерами.

Реализация продвинутого обнаружения

Для более тонкого определения активности пользователя следует использовать API видимости страницы совместно с отслеживанием событий ввода, таких как движение мыши, прокрутка страницы и нажатие клавиш.

JS Скопировать код let timer, userIsActive = true; function activityMonitor() { clearTimeout(timer); userIsActive = true; timer = setTimeout(() => userIsActive = false, 5000); // Пользователь считается неактивным после 5 секунд бездействия } document.addEventListener('mousemove', activityMonitor); document.addEventListener('scroll', activityMonitor); document.addEventListener('keypress', activityMonitor); document.addEventListener('visibilitychange', function() { if (document.hidden) { clearTimeout(timer); userIsActive = false; } else { activityMonitor(); } });

Такой подход позволит отслеживать различные ситуации, когда активность пользователя может быть не совсем явной.

Визуализация

Возьмём для сравнения дом с системой безопасности и браузер с его обработчиками событий. Когда владелец находится дома, дом считается активным.

JS Скопировать код window.addEventListener('focus', function() { console.log("Дом в \"рабочем режиме\" – владелец дома."); // Дом активен });

Если же владелец ушел:

JS Скопировать код window.addEventListener('blur', function() { console.log("Дом на замке – владелец не дома."); // Дом неактивен });

Таким образом, мы создали систему уведомлений, которая сообщает нам о статусе нашей вкладки в браузере.

Периодические проверки и другие соображения

Чтобы избежать излишнего расхода ресурсов на выполнение задач в неактивной вкладке, можно проводить периодические проверки.

JS Скопировать код setInterval(function() { if (!document.hidden && userIsActive) { // Задачи выполняются, если вкладка активна updateContent(); // "Пора обновить контент!" } }, 10000); // Проверяем каждые 10 секунд

Не забывайте тестировать работу событий с помощью инструментов разработчика. Проведение проверки кода в разных браузерах поможет достигнуть максимальной точности результатов.

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