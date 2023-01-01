Отсечение числа до двух десятичных без округления в JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы обрезать число до двух знаков после точки, примените метод Math.floor() . Умножьте число на 100 , затем примените метод Math.floor() и поделите полученный результат на 100 .

JS Скопировать код const truncateToTwo = num => Math.floor(num * 100) / 100; console.log(truncateToTwo(123.456)); // 123.45 console.log(truncateToTwo(123.999)); // 123.99

Этот подход безопасно обрезает числа до двух знаков после точки, исключая риск округления.

Подробности: понимание процесса

Чтобы обрезать число со всеми тонкостями, важно понять низкоуровневые детали процесса. Обрезание числа подразумевает устранение избыточных знаков после точки без округления.

Строковый метод для избежания округления

Если говорить о высокой точности и мы не можем использовать Math.floor() , можно применить строковый подход:

JS Скопировать код function truncateToStr(num) { const numStr = num.toString(); const matchedPortion = numStr.match(/^-?\d+(?:\.\d{0,2})?/); return matchedPortion ? Number(matchedPortion[0]) : num; } console.log(truncateToStr(123.4567)); // 123.45 console.log(truncateToStr(-123.4567)); //-123.45

Данный метод подходит как для обрезки чисел с плавающей точкой, так и при работе с отрицательными значениями.

Форматирование кода в функцию

Чтобы оптимизировать код и улучшить его читаемость, рекомендуется оформить логику обрезки числа в функцию:

JS Скопировать код const truncateDecimal = (num, decimalPlaces) => { const factor = Math.pow(10, decimalPlaces); return Math.trunc(num * factor) / factor; }; console.log(truncateDecimal(123.456789, 2)); // 123.45

Функция Math.trunc позволяет создать надежный способ обрезки числа до требуемого количества знаков после точки.

Визуализация

Представим обрезку числа в виде пиццы, от которой отрезаются в неоцененные куски, оставляя два желанных куска.

Markdown Скопировать код Представьте число как пиццу: 3.14159🍕 Обрезать до двух десятичных знаков – это как взять только два первых кусочка:

plaintext Скопировать код | 3 | . | 1 | 4 | 🍕 | -> Сохраняем: | 3 | . | 1 | 4 |

И у вас получилась превосходная порция пиццы, аккуратно обрезанная до двух десятичных знаков. 🍕

Обращение с особыми случаями

Также, как и в жизни, в числах бывают свои потенциальные проблемы и особенности. Рассмотрим некоторые из них:

Научная нотация как потенциальное препятствие

Числа в научной нотации требуют преварительного преобразования в обычную десятичную форму перед обрезкой:

JS Скопировать код function truncateScientific(num, decimalPlaces) { let numStr = num.toString(); // Преобразовываем числа в научной нотации в десятичный формат if (/\d+\.?\d*e[+-]*\d+/i.test(numStr)) { let zero = '0'; let parts = String(num).toLowerCase().split('e'); let e = parts.pop(); let l = Math.abs(e); let sign = e / l; let coeff_array = parts[0].split('.'); if (sign === -1) { coeff_array[0] = Math.abs(coeff_array[0]); numStr = zero + '.' + new Array(l).join(zero) + coeff_array.join(''); } else { let dec = coeff_array[1]; if (dec) l -= dec.length; numStr = coeff_array.join('') + new Array(l + 1).join(zero); } } return truncateToStr(numStr); // Производим обрезку как обычно } console.log(truncateScientific(1.23e-5, 2)); // 0.00 console.log(truncateScientific(1.23e+5, 2)); // 123000.00

Обработка весьма мелких чисел

Иногда совсем малые числа автоматически преобразуются в научную нотацию. Чтобы учесть это в процессе обрезки, используйте следующий код:

JS Скопировать код console.log(truncateScientific(0.000000123456, 2)); // 0.00

Полезные материалы