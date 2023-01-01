Отправка POST-данных при редиректе в JavaScript и jQuery#Веб-разработка #Web API #jQuery
Быстрый ответ
Давайте узнаем, как отправить POST-запрос и выполнить переадресацию через JavaScript. Вот простой пример кода, решающий эту задачу:
fetch('ВАШ_ЭНДПОИНТ', {
method: 'POST',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({ ключ: 'значение' })
})
.then(response => {
if (response.ok) window.location.href = 'URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ';
})
.catch(console.error);
Данный код асинхронно отправляет данные методом POST на указанный вами эндпоинт. После того как получен успешный ответ от сервера, выполняется переадресация по указанному URL.
Отправка данных с использованием скрытой формы
Если необходимо передать POST-данные и выполнить переадресацию, можно создать и отправить скрытую форму с помощью JavaScript. Этот подход обеспечивает, что URL страницы останется без изменений:
function postToUrl(path, params, method = "post") {
const form = document.createElement("form");
form.method = method;
form.action = path;
for (const key in params) {
if (params.hasOwnProperty(key)) {
const hiddenField = document.createElement("input");
hiddenField.type = "hidden";
hiddenField.name = key;
hiddenField.value = params[key];
form.appendChild(hiddenField);
}
}
document.body.appendChild(form);
form.submit();
}
postToUrl('URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ', { Return_URL: 'RETURN_URL', Username: 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' });
Такой подход делает переход для пользователя максимально плавным, так как передача данных и переадресация происходят ненавязчиво и незаметно.
Редирект в стиле рок-звезд
Порой перед нами встают специфические задачи. Они могут быть связаны с политикой CORS или потребовать расширенной функциональности. В таких случаях может оказаться полезным использование библиотеки Axios или метода
$.post() из jQuery, расширенного с помощью
$.extend:
$.extend({
redirectPost: function(location, args) {
var form = $.map(args, function(value, key) {
return `<input type="hidden" name="${key}" value="${value}">`;
}).join('');
$(`<form action="${location}" method="POST">${form}</form>`).appendTo('body').submit();
}
});
$.redirectPost('URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ', { Return_URL: 'RETURN_URL', Username: 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' });
Для тех, кто предпочитает работать с jQuery, плагин
jquery.redirect облегчает процесс POST-переадресации до банальной операции:
$.redirect('URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ', { Return_URL: 'RETURN_URL', Username: 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' }, "POST");
И главное – безопасность!
В мире цифровых данных крайне важно беречь личную информацию. Всегда избегайте потенциальных угроз и воспользуйтесь методами проверки и кодирования пользовательских вводимых данных перед их отправкой на сервер.
Визуализация
🏃♂️💼🔄🚪🌐
- Бегущий человек (🏃♂️) – это ваш JavaScript, готовый к выполнению задачи.
- Портфель (💼) – это POST-данные, набитые важной информацией.
- Значок переадресации (🔄) символизирует момент перенаправления пользователя.
- Дверь (🚪) – это эндпоинт, который ожидает POST-данные.
- Иконка веба (🌐) представляет сервер, куда направляются данные для последующей обработки.
Полезные материалы
- Использование Fetch API – Веб-API | MDN — подробное описание отправки POST-запросов через JavaScript.
- jQuery.post() | Документация по jQuery API — раскройте секреты использования метода
.post()в jQuery для AJAX-запросов.
- GitHub – axios/axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js — репозиторий Axios, библиотеки для HTTP-запросов основанной на промисах.
- Атрибут method HTML формы — обзор атрибута
methodдля HTML-форм.
- Перенаправления в HTTP – HTTP | MDN — всесторонний обзор перенаправлений в HTTP.
- Express 4.x – Справочник API — короткий обзор работы с POST-запросами с помощью Node.js и фреймворка Express.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — подробное объяснение специфики работы с CORS, часто встречающейся в веб-разработке.
Элина Баранова
разработчик Android