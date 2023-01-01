Отправка POST-данных при редиректе в JavaScript и jQuery

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Быстрый ответ

Давайте узнаем, как отправить POST-запрос и выполнить переадресацию через JavaScript. Вот простой пример кода, решающий эту задачу:

JS Скопировать код fetch('ВАШ_ЭНДПОИНТ', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ ключ: 'значение' }) }) .then(response => { if (response.ok) window.location.href = 'URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ'; }) .catch(console.error);

Данный код асинхронно отправляет данные методом POST на указанный вами эндпоинт. После того как получен успешный ответ от сервера, выполняется переадресация по указанному URL.

Отправка данных с использованием скрытой формы

Если необходимо передать POST-данные и выполнить переадресацию, можно создать и отправить скрытую форму с помощью JavaScript. Этот подход обеспечивает, что URL страницы останется без изменений:

JS Скопировать код function postToUrl(path, params, method = "post") { const form = document.createElement("form"); form.method = method; form.action = path; for (const key in params) { if (params.hasOwnProperty(key)) { const hiddenField = document.createElement("input"); hiddenField.type = "hidden"; hiddenField.name = key; hiddenField.value = params[key]; form.appendChild(hiddenField); } } document.body.appendChild(form); form.submit(); } postToUrl('URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ', { Return_URL: 'RETURN_URL', Username: 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' });

Такой подход делает переход для пользователя максимально плавным, так как передача данных и переадресация происходят ненавязчиво и незаметно.

Редирект в стиле рок-звезд

Порой перед нами встают специфические задачи. Они могут быть связаны с политикой CORS или потребовать расширенной функциональности. В таких случаях может оказаться полезным использование библиотеки Axios или метода $.post() из jQuery, расширенного с помощью $.extend :

JS Скопировать код $.extend({ redirectPost: function(location, args) { var form = $.map(args, function(value, key) { return `<input type="hidden" name="${key}" value="${value}">`; }).join(''); $(`<form action="${location}" method="POST">${form}</form>`).appendTo('body').submit(); } }); $.redirectPost('URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ', { Return_URL: 'RETURN_URL', Username: 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' });

Для тех, кто предпочитает работать с jQuery, плагин jquery.redirect облегчает процесс POST-переадресации до банальной операции:

JS Скопировать код $.redirect('URL_ПЕРЕАДРЕСАЦИИ', { Return_URL: 'RETURN_URL', Username: 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' }, "POST");

И главное – безопасность!

В мире цифровых данных крайне важно беречь личную информацию. Всегда избегайте потенциальных угроз и воспользуйтесь методами проверки и кодирования пользовательских вводимых данных перед их отправкой на сервер.

Визуализация

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️💼🔄🚪🌐

Бегущий человек (🏃‍♂️) – это ваш JavaScript, готовый к выполнению задачи.

Портфель (💼) – это POST-данные, набитые важной информацией.

Значок переадресации (🔄) символизирует момент перенаправления пользователя.

Дверь (🚪) – это эндпоинт, который ожидает POST-данные.

Иконка веба (🌐) представляет сервер, куда направляются данные для последующей обработки.

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