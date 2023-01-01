Отправка массивов и файлов через FormData и AJAX в PHP

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Быстрый ответ

Для решению стандартной задачи можно преобразовать массив в строку формата JSON с помощью функции JSON.stringify() . После преобразования добавим эту строку в FormData , используя метод .append() . Полученные на сервере данные можно обратно преобразовать в исходный массив через JSON.parse() .

JS Скопировать код let formData = new FormData(); formData.append('myArray', JSON.stringify([1, 2, 3])); // преобразуем массив в JSON $.ajax({ url: 'server.php', type: 'POST', data: formData, contentType: false, processData: false, success: console.log, // "Ура, все отлично работает! 🎉" error: console.error // "Внимание, возникла ошибка! 🚀" });

Погружение в детали: работа со сложными массивами

Сохранение сложной структуры

Если вам нужно сохранить структуру сложных структур данных, таких как вложенные массивы или объекты, необходимо рекурсивно обходить их при добавлении в FormData . Написание вспомогательной функции для этого существенно упростит процесс.

Бережное обращение с многомерными массивами

Обход многомерных массивов требует особого внимания. Необходимо аккуратно пройтись по каждому уровню массива, преобразуя его структуру в формат, совместимый с FormData , что позволит сохранить структуру данных на серверной стороне.

Проверим содержимое FormData

Перед отправкой данных рекомендуется осмотреть содержимое FormData , используя console.log() , чтобы убедиться в правильности структуры.

JS Скопировать код for (let [key, value] of formData.entries()) { console.log(key, value); // проверим, что у нас получилось }

Конвертация в JSON

Преобразование массива в строку JSON — это не только практично, но и модно, т.к. это помогает сохранить структуру данных. На стороне PHP для восстановления массива используйте функцию json_decode() .

Обратите внимание на объекты File

Исключите из ручного добавления в FormData объекты File . Из-за особенностей их работы рекомендуется добавлять их через специальные методы.

Визуализация

JS Скопировать код let formData = new FormData(); // подготавливаем "рюкзак" 🎒 для данных let apples = ['Gala', 'Fuji', 'Honeycrisp']; // яблоки 🍎🍎🍎 готовы к отправке apples.forEach((apple, index) => { formData.append(`apples[${index}]`, apple); // каждое яблоко помещаем в свою ячейку }); // Делегируем отправку данных AJAX'у 🚀 $.ajax({ url: 'your-endpoint', data: formData, processData: false, contentType: false, type: 'POST', success: function(data){ console.log('Яблоки успешно доставлены!'); // яблоки на месте 🎉 } });

Append: Секреты работы с массивами и файлами

Добавление целого массива в FormData преобразует его в строку. Чтобы сохранить структуру массива, добавляйте элементы по отдельности.

Обход строгих проверок типов

Для более сложных проектов можно рассмотреть использование TypeScript, который помогает контролировать соответствие типов и поддерживать код в порядке.

Корректная работа с файлами

Отправка файлов с FormData требует их непосредственного добавления с помощью метода formData.append('file', myFile) , что позволяет серверу корректно обрабатывать файлы.

Метод explode: инструмент, достойный ядерщика

Иногда для десериализации данных, отправленных из JavaScript, используется функция explode() на стороне PHP. Она может пригодиться, если данные сериализуются нестандартным способом. Такой подход могут применять как ядерщики, так и программисты PHP.

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