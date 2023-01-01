Отправка массивов и файлов через FormData и AJAX в PHP#Веб-разработка #Web API #jQuery
Быстрый ответ
Для решению стандартной задачи можно преобразовать массив в строку формата JSON с помощью функции
JSON.stringify(). После преобразования добавим эту строку в
FormData, используя метод
.append(). Полученные на сервере данные можно обратно преобразовать в исходный массив через
JSON.parse().
let formData = new FormData();
formData.append('myArray', JSON.stringify([1, 2, 3])); // преобразуем массив в JSON
$.ajax({
url: 'server.php',
type: 'POST',
data: formData,
contentType: false,
processData: false,
success: console.log, // "Ура, все отлично работает! 🎉"
error: console.error // "Внимание, возникла ошибка! 🚀"
});
Погружение в детали: работа со сложными массивами
Сохранение сложной структуры
Если вам нужно сохранить структуру сложных структур данных, таких как вложенные массивы или объекты, необходимо рекурсивно обходить их при добавлении в
FormData. Написание вспомогательной функции для этого существенно упростит процесс.
Бережное обращение с многомерными массивами
Обход многомерных массивов требует особого внимания. Необходимо аккуратно пройтись по каждому уровню массива, преобразуя его структуру в формат, совместимый с
FormData, что позволит сохранить структуру данных на серверной стороне.
Проверим содержимое FormData
Перед отправкой данных рекомендуется осмотреть содержимое
FormData, используя
console.log(), чтобы убедиться в правильности структуры.
for (let [key, value] of formData.entries()) {
console.log(key, value); // проверим, что у нас получилось
}
Конвертация в JSON
Преобразование массива в строку JSON — это не только практично, но и модно, т.к. это помогает сохранить структуру данных. На стороне PHP для восстановления массива используйте функцию
json_decode().
Обратите внимание на объекты File
Исключите из ручного добавления в
FormData объекты
File. Из-за особенностей их работы рекомендуется добавлять их через специальные методы.
Визуализация
let formData = new FormData(); // подготавливаем "рюкзак" 🎒 для данных
let apples = ['Gala', 'Fuji', 'Honeycrisp']; // яблоки 🍎🍎🍎 готовы к отправке
apples.forEach((apple, index) => {
formData.append(`apples[${index}]`, apple); // каждое яблоко помещаем в свою ячейку
});
// Делегируем отправку данных AJAX'у 🚀
$.ajax({
url: 'your-endpoint',
data: formData,
processData: false,
contentType: false,
type: 'POST',
success: function(data){
console.log('Яблоки успешно доставлены!'); // яблоки на месте 🎉
}
});
Append: Секреты работы с массивами и файлами
Добавление целого массива в
FormData преобразует его в строку. Чтобы сохранить структуру массива, добавляйте элементы по отдельности.
Обход строгих проверок типов
Для более сложных проектов можно рассмотреть использование TypeScript, который помогает контролировать соответствие типов и поддерживать код в порядке.
Корректная работа с файлами
Отправка файлов с
FormData требует их непосредственного добавления с помощью метода
formData.append('file', myFile), что позволяет серверу корректно обрабатывать файлы.
Метод explode: инструмент, достойный ядерщика
Иногда для десериализации данных, отправленных из JavaScript, используется функция
explode() на стороне PHP. Она может пригодиться, если данные сериализуются нестандартным способом. Такой подход могут применять как ядерщики, так и программисты PHP.
Полезные материалы
- FormData – Веб-API | MDN — официальная документация по FormData от Mozilla Developer Network.
- javascript – Обработка скачивания файла через ajax post – Stack Overflow — обсуждение работы с файлами при помощи AJAX и FormData на Stack Overflow.
- Стандарт HTML — документация по интерфейсу FormData из HTML Living Standard.
- XMLHttpRequest Level 2 — спецификация W3C по использованию FormData в XMLHttpRequest Level 2.
- FormData — практическое руководство JavaScript.info по применению FormData.
- GitHub – axios/axios: Обещающий HTTP-клиент для браузера и node.js — официальный репозиторий GitHub для Axios, клиента HTTP для работы с FormData.
- jQuery.ajax() | Документация API jQuery — документация по методу ajax от jQuery, подходящая для работы с FormData.
Элина Баранова
разработчик Android