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Отправка кросс-доменного POST-запроса через JavaScript
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Отправка кросс-доменного POST-запроса через JavaScript

#Веб-разработка  #Web API  #Fetch API  
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Быстрый ответ

JS
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fetch('http://example.com/api/resource', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ key: 'value' }),
    credentials: 'include'
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Ошибка:', error));

Fetch API предоставляет удобный и простой способ выполнения кросс-доменных POST-запросов при помощи промисов. Параметр credentials: 'include' необходим для передачи куки и данных сессий. Обязательно убедитесь, что ваш сервер поддерживает CORS и может выдавать соответствующие заголовки.

Пошаговый план для смены профессии

Настройка CORS на стороне сервера

Для корректной обработки кросс-доменных запросов сервер должен быть настроен следующим образом:

  • Определите заголовок Access-Control-Allow-Origin.
  • Укажите разрешённые HTTP-методы в Access-Control-Allow-Methods.
  • Правильно обрабатывайте предварительные запросы, используя метод OPTIONS.
  • Задайте Access-Control-Allow-Origin с конкретными доменами для обеспечения безопасности.

Работа с устаревшими версиями Internet Explorer

Для поддержки старых версий IE:

  • Используйте window.postMessage для осуществления кросс-доменной связи.
  • Для отправки форм используйте iframe в сочетании с атрибутом action.
  • Внутри iframe применяйте скрытые элементы ввода для передачи данных.

Безопасность кросс-доменного POST-запроса

Нельзя пренебрегать вопросами безопасности:

  • Осуществляйте аккуратную асинхронную обработку серверного ответа.
  • Избегайте использования Access-Control-Allow-Origin: *.
  • Проверяйте поведение мобильных браузеров.
  • При отсутствии CORS, если нужно только чтение данных, используйте JSONP.

Визуализация

Процедура кросс-доменного POST-запроса с использованием Fetch API выглядит так:

Клиент (💻)----POST-запрос---->Сервер (🖥️)

(Подтверждение от сервера)

Клиент (💻)----Передача данных---->Сервер (🖥️)

Если сервер не отправит подтверждение, данные не будут переданы.

Устранение возможных проблем кросс-доменного POST-запроса

Если встречаются трудности:

Предварительные запросы

Браузер сначала реализует метод OPTIONS для проверки возможности осуществления запросов. Настройте сервер так, чтобы он мог обрабатывать такие запросы.

Обработка серверных ответов

Корректная обработка ответа сервера является критически важной. Разработайте код для асинхронной обработки данных и ошибок.

Работа с разнообразными типами содержимого

Адаптируйте заголовки и логику обработки данных под различные типы содержимого, включая multipart/form-data и text/plain.

Полезные материалы

  1. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – MDN
  2. Fetch API – Web APIs – MDN
  3. jQuery.post() – Документация jQuery API
  4. Promise based HTTP client – axios – GitHub
  5. Использование Axios с REST API – DigitalOcean
  6. Обход политики единого источника – Stack Overflow

Завершение

В данном руководстве представлены методы осуществления кросс-доменных POST-запросов в Javascript, придерживаясь лучших практик и мер безопасности. Важно хорошо разобраться и следовать предложенным рекомендациям для действительно эффективных результатов.

"Каждый эксперт когда-то был новичком." — Хелен Хейс

Удачи в ваших проектах! 🍀

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Тимур Голубев

веб-разработчик

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